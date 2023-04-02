Промокоды БК «Лига Ставок» на 2022 год

Промокод «Лига Ставок» — особая комбинация цифр и букв, дающая право на эксклюзивный бонус. Активация кода LEGALSTAVKA22 дарит фрибет до 5 000 рублей на верно составленный экспресс. Для получения бонуса необходимо получить выигрыш по ставки типа экспресс.

В этой статье рассмотрим все способы получения промокода, как его активировать и какие бонусы предлагает букмекерская контора «Лига Ставок» в 2022 году.

Эксклюзивный фрибет за выигранное пари

В 2022 году букмекер «Лига Ставок» предлагает уникальное предложение, увеличивающие сумму выигрыша. При активации промокода LEGALSTAVKA22 в личном кабинете, игроки получают эксклюзивный фрибет 5 000 рублей.

Для активации бесплатной ставки необходимо:

зарегистрироваться на сайте букмекера;

активировать промокод;

пополнить счет на сумму от 500 рублей;

поставить «Экспресс» с коэффициентом от 2,00 в течение 6 дней.

В случае выигрыша пари, игрок дополнительно получит бонус в размере сделанной ставки, но не более 5 000 рублей. Бонус не убирается в случае первого проигранного пари. У игроков неограниченное число попыток, главное соответствовать критериям ставки. Полученный фрибет можно отыграть в течение 15 дней, заключив одиночное пари на любой вид спорта.



Активация промокода

Промокод LEGALSTAVKA22 необходимо активировать в личном кабинете игрока. Для этого потребуется авторизация на сайте букмекерской конторы. Переход в раздел «Личные данные» – «Промокоды». После ввода комбинации LEGALSTAVKA22 необходимо нажать «Активировать».

Как найти промокод

Поиск промокодов «Лиги Ставок», как и других букмекеров России, доступен в интернете. Рабочие промокоды можно найти на портале Sports.ru, Legalbet.ru и на других спортивных ресурсах. Букмекер регулярно запускает розыгрыши фрибетов и промокодов в социальных сетях:

Информация о промокоде может поступить игроку по СМС или на адрес электронной почты.

Как активировать промокод

Для участия в акциях букмекерской конторы, с вводом промокода или без, необходимо быть клиентом «Лиги Ставок». Букмекер предлагает простую и быструю регистрацию. Она проходит в два этапа. На первом клиент указывает номер телефона и подтверждает его кодом из СМС. На втором этапе заполняется анкета и вводится промокод при регистрации:

Дата рождения;

Страна проживания;

Пароль;

Промокод.



Активация промокода во время регистрации аккаунта

Создание учетной записи доступно на сайте букмекера ligastavok.ru на ПК, в его мобильной версии m.ligastavok.ru или приложении. Ссылки для установки мобильных приложений для смартфонов с ОС iOS и Android представлены на странице https://www.ligastavok.ru/promo/mobile-info.



Способ активации промокодов после регистрации аккаунта

Активация промокодов доступна и зарегистрированным игрокам, которые прошли процедуру идентификации. Для проверки бонус кода на актуальность потребуется выбрать раздел «Промокоды» в личном кабинете игрока.

Бонусная программа букмекерской конторы «Лига Ставок»

На 2022 год у букмекера «Лига Ставок» трибонусных предложения:

Испытайте удачу;

Большой куш;

Джекпоноmoney 2.0.

Все акции активны на момент выхода обзора.

Большой куш

До 17 декабря 2022 года продлится акция «Большой куш». В рамках бонусного предложения игроки получают возможность выигрыша части призового фонда в размере 450 млн рублей. Розыгрыши призов каждый день, неделю, месяц. Суперприз будет разыгран перед финалом чемпионата мира по футболу 17 декабря 2022 года.



Акция Большой куш

Для участия в розыгрыше призов необходимо быть клиентом букмекерской конторы, размещать ставки и зарабатывать джекпоны. В зачет идут выигранные и проигранные ставки. Один джекпон равен сумме чистого выигрыша/500 или сумме проигранной ставки/500.

Джекпоноmoney 2.0

В период с 4 июля по 1 августа действует второй этап обмена джекпонов на фрибеты. Курс обмена 1 джекпон = 1 рубль фрибета. Минимальная сумма бонуса 10 рублей. Для обмена необходимо 10 джекпонов.

После обмена джекпоны не участвуют в розыгрыше призов. Полученный фрибет активен в течение 7 дней.

Испытайте удачу

Все новые клиенты БК «Лига Ставок» участвуют в розыгрыше бесплатной ставки номиналом от 100 до 10 000 рублей, джекпонов и сувенирной продукции. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте и запустить «Колесо фортуны». Бонус бездепозитный, то есть не требует пополнения счета для участия в акции.



Испытай удачу с букмекером Лига Ставок

Призовой фонд акции:

фрибеты 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000;

джекпоны 5, 25, 100;

сувенирная продукция: джерси, кепки, футболки, худи, хоккейные шайбы.

Полученный фрибет необходимо отыграть в течение 14 дней. Ограничений по видам спорта и размеру коэффициентов нет.

Участие в постоянных акциях: Большой куш и Испытай удачу не требует ввода промокода. Для получения бонусных средств необходимо пройти процедуру регистрации на сайте ligastavok.ru.