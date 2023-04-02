Промокоды БК «Лига Ставок» на 2022 год

Промокод «Лига Ставок» — особая комбинация цифр и букв, дающая право на эксклюзивный бонус. Активация кода LEGALSTAVKA22 дарит фрибет до 5 000 рублей на верно составленный экспресс. Для получения бонуса необходимо получить выигрыш по ставки типа экспресс.
В этой статье рассмотрим все способы получения промокода, как его активировать и какие бонусы предлагает букмекерская контора «Лига Ставок» в 2022 году.
Эксклюзивный фрибет за выигранное пари
В 2022 году букмекер «Лига Ставок» предлагает уникальное предложение, увеличивающие сумму выигрыша. При активации промокода LEGALSTAVKA22 в личном кабинете, игроки получают эксклюзивный фрибет 5 000 рублей.
Для активации бесплатной ставки необходимо:
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зарегистрироваться на сайте букмекера;
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активировать промокод;
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пополнить счет на сумму от 500 рублей;
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поставить «Экспресс» с коэффициентом от 2,00 в течение 6 дней.
В случае выигрыша пари, игрок дополнительно получит бонус в размере сделанной ставки, но не более 5 000 рублей. Бонус не убирается в случае первого проигранного пари. У игроков неограниченное число попыток, главное соответствовать критериям ставки. Полученный фрибет можно отыграть в течение 15 дней, заключив одиночное пари на любой вид спорта.
Активация промокода
Промокод LEGALSTAVKA22 необходимо активировать в личном кабинете игрока. Для этого потребуется авторизация на сайте букмекерской конторы. Переход в раздел «Личные данные» – «Промокоды». После ввода комбинации LEGALSTAVKA22 необходимо нажать «Активировать».
Как найти промокод
Поиск промокодов «Лиги Ставок», как и других букмекеров России, доступен в интернете. Рабочие промокоды можно найти на портале Sports.ru, Legalbet.ru и на других спортивных ресурсах. Букмекер регулярно запускает розыгрыши фрибетов и промокодов в социальных сетях:
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Телеграмм — https://t.me/liga_ctavokru;
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Вконтакте — https://vk.com/ligastavok;
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Одноклассники — https://ok.ru/group/54127012937923;
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YouTube — https://www.youtube.com/user/LigaStavok.
Информация о промокоде может поступить игроку по СМС или на адрес электронной почты.
Как активировать промокод
Для участия в акциях букмекерской конторы, с вводом промокода или без, необходимо быть клиентом «Лиги Ставок». Букмекер предлагает простую и быструю регистрацию. Она проходит в два этапа. На первом клиент указывает номер телефона и подтверждает его кодом из СМС. На втором этапе заполняется анкета и вводится промокод при регистрации:
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Дата рождения;
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Страна проживания;
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Пароль;
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Промокод.
Активация промокода во время регистрации аккаунта
Создание учетной записи доступно на сайте букмекера ligastavok.ru на ПК, в его мобильной версии m.ligastavok.ru или приложении. Ссылки для установки мобильных приложений для смартфонов с ОС iOS и Android представлены на странице https://www.ligastavok.ru/promo/mobile-info.
Способ активации промокодов после регистрации аккаунта
Активация промокодов доступна и зарегистрированным игрокам, которые прошли процедуру идентификации. Для проверки бонус кода на актуальность потребуется выбрать раздел «Промокоды» в личном кабинете игрока.
Бонусная программа букмекерской конторы «Лига Ставок»
На 2022 год у букмекера «Лига Ставок» трибонусных предложения:
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Испытайте удачу;
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Большой куш;
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Джекпоноmoney 2.0.
Все акции активны на момент выхода обзора.
Большой куш
До 17 декабря 2022 года продлится акция «Большой куш». В рамках бонусного предложения игроки получают возможность выигрыша части призового фонда в размере 450 млн рублей. Розыгрыши призов каждый день, неделю, месяц. Суперприз будет разыгран перед финалом чемпионата мира по футболу 17 декабря 2022 года.
Акция Большой куш
Для участия в розыгрыше призов необходимо быть клиентом букмекерской конторы, размещать ставки и зарабатывать джекпоны. В зачет идут выигранные и проигранные ставки. Один джекпон равен сумме чистого выигрыша/500 или сумме проигранной ставки/500.
Джекпоноmoney 2.0
В период с 4 июля по 1 августа действует второй этап обмена джекпонов на фрибеты. Курс обмена 1 джекпон = 1 рубль фрибета. Минимальная сумма бонуса 10 рублей. Для обмена необходимо 10 джекпонов.
После обмена джекпоны не участвуют в розыгрыше призов. Полученный фрибет активен в течение 7 дней.
Испытайте удачу
Все новые клиенты БК «Лига Ставок» участвуют в розыгрыше бесплатной ставки номиналом от 100 до 10 000 рублей, джекпонов и сувенирной продукции. Для участия в розыгрыше необходимо зарегистрироваться на сайте и запустить «Колесо фортуны». Бонус бездепозитный, то есть не требует пополнения счета для участия в акции.
Испытай удачу с букмекером Лига Ставок
Призовой фонд акции:
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фрибеты 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000;
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джекпоны 5, 25, 100;
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сувенирная продукция: джерси, кепки, футболки, худи, хоккейные шайбы.
Полученный фрибет необходимо отыграть в течение 14 дней. Ограничений по видам спорта и размеру коэффициентов нет.
Участие в постоянных акциях: Большой куш и Испытай удачу не требует ввода промокода. Для получения бонусных средств необходимо пройти процедуру регистрации на сайте ligastavok.ru.