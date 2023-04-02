Промокоды БК «Мелбет» на 2022 год

Промокоды «Мелбет» — секретные комбинации цифр и букв, которые открывают путь к получению дополнительного вознаграждения. В рамках приветственного бонуса букмекер Melbet предлагает фрибет до 15 000 рублей на первый депозит. Сумма бонуса равна сумме стартового депозита. За счет использования промокодов leto777, RB2020 и RBPROMO можно увеличить максимальное вознаграждение от 19 500 до 25 500 рублей.

В статье рассмотрим где найти промокоды, как их активировать и другие акции, предлагаемые букмекерской конторой в 2022 году.

Как найти промокод

Поиск рабочего промокода доступен в интернете. Можно воспользоваться специализированными спортивными порталами, которые занимаются продвижением букмекерских контор. Самые известные сайты: sports.ru, legalbet.ru.

Помимо спортивных и тематических ресурсов можно проверить социальные сети букмекера. У конторы четыре аккаунта в социальных сетях:

Букмекерская контора может отправить персональный код на получение бесплатной ставки. Проверить наличие промокода можно в личном кабинете на сайте melbet.ru в разделе «Сообщения».

Это основные способы получения информации о рабочих промокодах букмекерской конторы.

Как активировать промокод

Букмекер предлагает два вида промокодов. Первый доступен только новым клиентам. Второй уже зарегистрированным игрокам. Способ активации бонусного предложения зависит от его вида.

Бонус за регистрацию

Всем новым клиентам доступен бонус за первое пополнение счета. Чтобы им воспользоваться необходимо создать учетную запись на портале melbet.ru для игроков с ПК. Владельцы смартфонов могут запустить мобильную версию сайта m.melbet.ru или установить мобильное приложение. Ссылки на установочный файл приложений для гаджетов с ОС iOS и Android, доступны на странице https://melbet.ru/landing/landing_mobile_app.



Ввод промокода при регистрации

Выбрав удобный способ создания учетной записи, необходимо перейти по вкладке «Регистрация». В регистрационной анкете следующие поля для заполнения:

Адрес электронной почты;

Пароль;

Дата рождения;

Номер телефона и код из СМС;

Промокод;

Я не робот.

Для получения повышенного бонуса необходимо заполнить поле «Промокод». Для завершения процедуры регистрации остается дать согласие с правилами работы БК.

Бонус на бесплатное пари

Промокод на бесплатные ставки можно получить от букмекера или найти в социальных сетях. Активация бонуса доступна только зарегистрированным и верифицированным игрокам.



Активация промокода для получения бесплатного пари

Для заключения бесплатного пари необходимо авторизоваться на сайте и выбрать любой исход в линии или Live. При нажатии на коэффициент, событие отправится в купон. Букмекер принимает три вида ставок: Одинар, Экспресс и Система. В купоне выбираете вид ставки и вводите комбинацию в раздел «Промокод» и нажмите «Сделать ставку».

Бонус до 25 500 за первый депозит

У букмекерской конторы стартовый бонус за регистрацию на уровне 15 000 рублей. Сумма вознаграждения равна сумме стартового депозита. Минимальный размер бонуса 100 рублей. Для получения денежного приза необходимо подтвердить личность для Единого ЦУПИС.

Чемпионский фрибет от БК Melbet

Использование промокодов увеличивает верхний лимит вознаграждения, оставляя все остальные правила неизменными. Каждый промокод ведет к разной сумме бонуса:

leto777 — бонус до 19 500 рублей;

RB2020 – бонус до 20 010;

RBPROMO — бонус до 25 500.

Правилами акции «Чемпионский фрибет» предусмотрены четкие правила отыгрыша бонусной суммы. Для получения денег с бонусного счета на основной потребуется:

сделать не менее 20 ставок;

общая сумма ставок не менее 20 номиналов бонуса;

тип ставки — одинар с коэффициентом от 1,50 и экспресс как минимум с одним событием с коэффициентом от 1,50;

рынок ставок — Исход (П1, Х, П2) и «Точный счет».

В зачет идут как выигрышные, так и проигрышные ставки. На выполнение правил отыгрыша отводится 30 дней.

Другие бонусы букмекера «Мелбет»

Помимо приветственного бонуса букмекерская контора «Мелбет» предлагает два акционных предложения. Активным игрокам доступно участие в акциях:

Кэшбэк;

День Рождения.

В рамках предложения «Кэшбэк» игроки получают возврат от 100 до 10 000 рублей. Бонус считается как 10% от проигранной суммы в течение календарного месяца. Начисление бонусных средств в течение трех дней с момента окончания отчетного периода. Правила отыгрыша сложные — 25 одиночных пари с коэффициентом 2,00 и выше или 25 экспрессов с коэффициентом каждого события в купоне не менее 1,40. Каждое пари заключается на всю сумму бонуса. На отыгрыш отводится 7 дней.



Кэшбэк от Мелбет

В день рождения активные игроки могут получить бонус 500 рублей. Вознаграждение доступно не всем клиентам букмекерской конторы «Мелбет». Для получения фрибета необходимо соблюдение трех параметров:

С момента регистрации и первого депозита прошло больше 1 месяца;

Игрок сделал не менее 30 ставок;

Общая сумма депозитов превышает 20 000 рублей.

При выполнении трех условий, игрок получает 500 рублей на счет.



Подарок в честь дня рождения

Правила отыгрыша идентичны «Чемпионскому фрибету»:

Множитель х20;

Коэффициенты не ниже 1,50 на каждое событие в одиночной или комбинированной ставке;

Рынки ставков: Исход и «Точный счет»;

Количество ставок — не менее 20.

На отыгрыш отводится 30 дней.

Ответы на частые вопросы

Что дает промокод?

Промокод БК «Мелбет» дает право на повышенный бонус в рамках приветственного предложения «Чемпионский фрибет». Также промокод позволяет заключить пари, используя средства БК. При выигрыше сумма фрибета сгорает, игрок получает разницу между выигрышем и суммой ставки.

Как активировать промокод?

Приветственный прокомод активируется в момент создания учетной в регистрационной анкете. Бонус-код на бесплатную ставку вводится в купоне, после выбора исхода и типа пари.

Активные промокоды в 2022 году?

Активные промокоды на повышенный «Чемпионский фрибет»: leto777 (19 500), RB2020 (20 010), RBPROMO (25 500).