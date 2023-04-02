Зеркало «Фонбет» на сегодня: все способы поиска

Блокировка сайтов букмекерских контор – не редкость в сфере беттинга. С такой проблемой сталкиваются игроки, желающие открыть счет или уже имеющие аккаунт в международных БК. Если играть в БК, имеющих лицензию и легальный статус, проблем обычно не возникает. В этом материале мы расскажем о том, зачем нужно зеркало «Фонбет», работающее сегодня. Этот популярный беттинговый бренд пару лет назад закрыл свою международную версию в домене .com, однако у компании остались национальные версии – в Казахстане, России и Беларуси. Иногда для доступа к одной из них может понадобиться рабочее зеркало «Фонбет».
Что такое зеркало «Фонбет»
Зеркало «Фонбет» – это полная и точная копия официального ресурса букмекера. Разработчики и администрация переносят на зеркальные копии не только весь дизайн и функционал портала, но также личные данные клиентов и балансы их счетов. Единственное отличие заключается в доменном имени. Оффшорные букмекеры являются нелегальными в некоторых странах, поэтому их сайты блокируются на законодательном уровне. Тут-то на помощь бетторам и приходят работающие зеркала «Фонбет» на сегодня, которые администрация БК создает на постоянной основе.
Зеркала также не могут жить вечно. Хотя эти веб-ресурсы имеют измененный адрес, их все равно вычисляют и блокируют. В среднем, зеркало «Фонбет» работает в течение месяца, после чего также становится недоступно. Если обнаруженная вами ранее ссылка перестала работать, нужно искать актуальное зеркало «Фонбет» заново. О способах поиска мы поговорим далее в этом обзоре.
Ранее работающее зеркало «Фонбет» использовалось бетторами, прежде всего, для доступа к международной версии букмекера – fonbet.com. Однако в феврале 2020 г. эта БК (которая также называлась «синий Фонбет» – по основному цвета сайта) закрылась. На момент написания обзора (июнь 2022 г.) нет информации о том, возобновит ли контора работу. Зеркало «Фонбет» на сегодня позволяет получить доступ к сайту одной из трех версий – для РФ, Казахстана и Беларуси.
На зеркальном сайте БК «Фонбет» бетторы имеют возможность совершать те же действия, что и на главном веб-портале:
-
открывать счета и проходить идентификацию;
-
вносить депозиты и снимать выигрыши;
-
делать ставки по линии и в лайве на любые доступные спортивные и киберспортивные события;
-
смотреть прямые видеотрансляции;
-
изучать статистику и результаты матчей;
-
участвовать в акциях и получать бонусы от БК «Фонбет»;
-
делать запросы в службу поддержки.
Поскольку зеркала «Фонбета», как уже было сказано выше, довольно часто блокируются, может получиться так, что ставку игрок делает на одном портале, а выплата выигрыша происходит уже на другом. Это абсолютно нормальная практика – «Фонбет» отдаст клиенту выигранные деньги на любом из рабочих зеркал.
Многих игроков также волнует вопрос, законно ли использовать работающее зеркало «Фонбет»? Можем ответить однозначно – да. Никаких санкций к беттору со стороны властей его страны не последует – вы рискуете только проигрышем собственных денег в случае неудачной ставки.
Почему не работает сайт «Фонбета»
Блокировка Fonbet.com в прежние годы ни у кого не вызывала удивления. Международный букмекер работал по оффшорой лицензии и имел массу ограничений на регистрацию из разных стран мира. В России и Казахстане букмекер Fonbet считался нелегальным, поэтому его сайт блокировался большинством провайдеров.
Однако с февраля 2020 г. международный «Фонбет» приостановил деятельность по всему миру, и необходимость в блокировке, как и в зеркалах, отпала. На сегодня российские бетторы могут заключать пари у официального букмекера Fon.bet, а казахстанские – в БК Fonbet.kz. Обе конторы работают с соблюдением законодательства стран, на которые ориентированы, поэтому их блокировка не имеет смысла.
Тем не менее, сайт «Фонбет» все еще может не работать по ряду причин:
-
игрок из одной страны пытается зайти на региональную версию другого государства (например, российский беттор хочет пройти регистрацию в Fonbet.kz);
-
на сайте ведутся технические работы;
-
проблемы с интернет-соединением на стороне беттора.
Как пополнить счет и вывести деньги с зеркала БК «Фонбет»
Процедура пополнения счета и вывода денег и зеркала БК «Фонбет» ничем не отличается от аналогичной на официальном сайте букмекера. Расположение кнопок, интерфейс личного кабинета и набор платежных методов полностью совпадают, поэтому беттору не составит труда внести средства или сформировать заявку на кэшаут.
Пополнить счет на зеркале Fonbet можно следующими способами:
-
карты VISA, Mastercard (выпущенные банками Казахстана);
-
интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн»;
-
электронные кошельки QIWI, Wooppay;
-
мобильные платежи (Tele2, Altel, Beeline,Kcell);
-
терминалы.
БК «Фонбет» не берет комиссию за депозиты. Заплатить дополнительный процент придется только при пополнении через терминал (комиссия аппарата). Минимальная сумма депозита – 200 KZT. Деньги зачисляются мгновенно.
Вывод денег из BK Fonbet возможен на банковские карты, электронные кошельки QIWI, Wooppay и при помощи мобильной коммерции. Минимальная сумма зависит от выбранного способа (10 KZT на мобильные счета, 200 KZT – на Wooppay, 500 KZT – на карту и QIWI).
Комиссия при выводе выигрыша не взимается. При выводе средств администрация БК потребует идентификацию личности – необходимо предоставить фотографии документов и заполнить личные данные в профиле. Выплата средств бетторам БК «Фонбет» гарантируется на законодательном уровне.
Как найти работающее зеркало «Фонбет» сейчас
Администрации букмекерских контор заинтересованы в создании большого количества рабочих зеркал. Логика проста – чем больше в интернете будет зеркальных сайтов, тем большее количество клиентов сможет перейти на сайт и пройти регистрацию. БК «Фонбет» – не исключение, поэтому в сети имеется немало сайтов-корпий основного портала.
Самый надежный способ найти рабочее зеркало «Фонбет» – обратиться в службу поддержки компании. Для этого вам нужно знать ее контакты, ведь при неработающем сайте букмекера посмотреть e-mail или телефон будет негде. Рекомендуем обращаться на почту admin@fonbet.kz. В письме укажите, что вам нужна ссылка на «Фонбет» зеркало.
Также вы можете сразу после регистрации подписаться на новостную рассылку компании. В каждом новом письме будут приходить не только последние новости, но и рабочие ссылки на зеркала.
Еще один способ – поискать актуальное зеркало «Фонбет» в интернете. Зайдите в один из поисковиков и вбейте соответствующий запрос. Откроется много страниц с результатами, но среди них могут быть ссылки на фишинговые (мошеннические) ресурсы. Попав на такой сайт, вы рискуете расстаться со всеми своими деньгами и потерять доступ к аккаунту «Фонбет».
Кроме того, рабочее зеркало «Фонбет» вы всегда сможете найти на нашем сайте.
Другие способы обхода блокировки
В «Фонбет» зеркало – надежный способ обхода блокировки, но не единственный. Ниже представляем вашему вниманию список альтернативных методов входа на сайт конторы.
-
Установка приложения «Фонбет» на iOS или Android. Это отдельная программа, которую не могут отследить провайдеры, блокирующие доступ к сайту БК.
-
VPN-сервисы. С их помощью вы меняете IP своего компьютера или телефона – в результате, вы как бы оказываетесь в другой стране, откуда зайти на сайт «Фонбета» можно беспрепятственно.
-
Tor. Уже много лет этот браузер помогает пользователям интернета обходить всевозможные блокировки и сохранять анонимность.
-
Установка специальных плагинов для браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox).
-
Использование прокси-серверов и анонимайзеров.
При работе с бесплатными VPN, Tor, плагинами и прокси будьте готовы к потере скорости интернета. Можно либо приобрести платную версию, либо найти работающее зеркало «Фонбет», с которым таких проблем не будет.
Вывод
Международный букмекер «Фонбет» пару лет назад приостановил свою работу. На сегодня доступны только региональные версии для бетторов из Казахстана, России и Беларуси. При использовании сайта своей страны проблем с доступом не возникнет, однако в некоторых случаях без зеркала не обойтись. Если основной портал заблокировал, именно зеркальный сайт позволит получить доступ ко всему функционалу и личному счету в БК «Фонбет».
FAQ
Какая разница между зеркалом «Фонбет» и основным сайтом?
В «Фонбет» зеркало – это полная и точная копия официального ресурса. На зеркальные копии переносятся не только дизайн и функционал главного сайта, но также личные данные клиентов и балансы их счетов. Единственное отличие заключается в доменном имени.
Как вывести деньги с зеркала «Фонбет»?
Алгоритм вывод денег с зеркала ничем не отличается от аналогичной процедуры на основном сайте. Вы может использовать любое доступное платежное средство. Сроки обработки заявки, лимиты и комиссии остаются такими же.
Игра в «Фонбет» с зеркала – это нарушение закона?
Используя зеркальные сайты, бетторы не нарушают законы своей страны.
Нужно ли заново проходить регистрацию в «Фонбет» на зеркале?
Нет. С основного сайта «Фонбет» на зеркало переносятся все данные пользователей и балансы их счетов. Вы можете авторизоваться, используя имеющиеся логин и пароль.