ПФК ЦСКА одержали победу над Факелом: краткий обзор матча 2.04.2023

Обзор матча ЦСКА-Факел, который прошел 2 апреля 2023 на стадионе Центральный в Воронеже, самые интересные моменты матча

Ну что, ребята, ЦСКА снова выиграл, и на этот раз их жертвой стал Факел! Наши красно-синие забили два мяча, не дав соперникам забить ни одного. Ура, победа, и наша команда становится все сильнее, движемся вперед к заветной тройке, конечно Зенит с их судьми догнать будет тяжко, но быть в тройке вполне по силам.

Первый тайм

В первом тайме обе команды бились, как львы, но голы так и не было. Наш голкипер – настоящий монстр ворот! Он несколько раз спас нас от пропущенных мячей, и это было круто, Акинфеев как всегда лучший!

Второй тайм

Во втором тайме ЦСКА нашел свой ритм и начал создавать много опасных моментов у ворот Факела. Наконец-то, на 67-й минуте, Федор Чалов, хоть и с пенальти, но сумел забить первый гол, после которого игра успокоилась и пошла полностью по сценарию нашего клуба!

Команда была воодушевлена, и на 81-й минуте Ваня Обляков забил второй гол, после красивой комбинации. Отличный гол, который зафиксировал результат, дальше нужно двигаться только вперед.

Конечно получился не какой то широкий обзор, а просто первая тестовая статья на Бомбрадире)

Видеообзор матча глазами болельщика