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    ЦСКА: обзоры, статьи, факты, результаты Все блоги -

    ПФК ЦСКА одержали победу над Факелом: краткий обзор матча 2.04.2023

    4 апреля, 09:06
    Обзор матча ЦСКА-Факел, который прошел 2 апреля 2023 на стадионе Центральный в Воронеже, самые интересные моменты матча

    Ну что, ребята, ЦСКА снова выиграл, и на этот раз их жертвой стал Факел! Наши красно-синие забили два мяча, не дав соперникам забить ни одного. Ура, победа, и наша команда становится все сильнее, движемся вперед к заветной тройке, конечно Зенит с их судьми догнать будет тяжко, но быть в тройке вполне по силам.

    Первый тайм

    В первом тайме обе команды бились, как львы, но голы так и не было. Наш голкипер – настоящий монстр ворот! Он несколько раз спас нас от пропущенных мячей, и это было круто, Акинфеев как всегда лучший!

    Второй тайм

    Во втором тайме ЦСКА нашел свой ритм и начал создавать много опасных моментов у ворот Факела. Наконец-то, на 67-й минуте, Федор Чалов, хоть и с пенальти, но сумел забить первый гол, после которого игра успокоилась и пошла полностью по сценарию нашего клуба!

    Команда была воодушевлена, и на 81-й минуте Ваня Обляков забил второй гол, после красивой комбинации. Отличный гол, который зафиксировал результат, дальше нужно двигаться только вперед.

    Конечно получился не какой то широкий обзор, а просто первая тестовая статья на Бомбрадире)

    Видеообзор матча глазами болельщика

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