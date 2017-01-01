Какие города и стадионы примут ЧМ-2022

Рассказываем факты о каждой арене.

Совсем скоро состоится ЧМ-2022. Он пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Катар станет третьей азиатской страной после Японии и Южной Кореи, которая принимает чемпионат мира по футболу. И география грядущего ЧМ растянулась на пять городов – Катар примет турнир на восьми стадионах, о них мы сейчас и расскажем.

Доха

«Эль Тумама» (вместимость – 40 тысяч)

Эта арена построена в 2017 году. Власти называют его одним из самых комфортных стадионов всего турнира. Конструкция позволяет после ЧМ уменьшить его вместимость вдвое – это сильно упростит уход за инфраструктурой. Кроме того, власти Дохи расположат внутри арены отель, торговый центр и территорию для занятия другими видами спорта.

Также вокруг «Эль Тумама» городские власти создадут небольшой жилой район.

«Рас Абу Абуд»/ «974» (вместимость – 40 тысяч)

Это стадион, который можно полностью разобрать после проведения турнира. Власти Катара назвали его технологическим чудом, потому что благодаря расположению (возле моря) у него есть естественная вентиляция. Большая часть конструкции стадиона сделана из переработанной стали, а методы повышения эффективности позволили сократить потребление воды на 40% по сравнению с традиционными конструкциями стадионов.

А еще у него удобное расположение – он находится в чертах города. Фанаты смогут добраться до него на метро.

Лусаил

«Национальный стадион Лусаила» (вместимость – 80 тысяч)

Стадион открыт за год до начала ЧМ-2022, он стоил примерно 767 млн долларов. Это крупнейший стадион катарского чемпионата мира.

Организаторы приложили огромные усилия для сохранения ресурсов во время и после строительства: от переработки отходов, воды и других природных ресурсов до учета долгосрочного использования каждого материала. Также они позаботились о сокращении выбросов углерода в воздух.

После чемпионата мира по футболу стадион «Лусаил» будет преобразован в общественное пространство: школы, магазины, кафе, спортивные сооружения и поликлиники.

Эль-Хаур

«Эль-Байт» (вместимость – 60 тысяч)

Стадион, посвященный коренным народами региона Персидского залива. Снаружи он очень напоминает шатер, к тому же он выкрашен в красный, песочный и черный цвета. Стадион был спроектирован с учетом лучших практик использования энергии и экологически чистых строительных материалов. Тень шатерообразной конструкции создает дополнительную систему охлаждения внутри.

После чемпионата мира верхний ярус стадиона будет переработан в различные объекты.

Эль-Вакра

«Эль-Джануб» (вместимость – 40 тысяч)

Еще один стадион, дизайн которого напоминает историю города. Криволинейная крыша напоминает об истории мореплавания Эль-Вакры: изогнутые балки символизируют линии корпуса корабля.

У стадиона есть уникальная технология охлаждения, которая позволяет принимать матчи даже в самую жаркую погоду. После проведения ЧМ-2022 половина сидений будет снята организаторами и властями и оборудована на не самых новых стадионах Катара.

Эр-Райян

«Эдьюкейшн Сити» (вместимость – 45 тысяч)

Говорящее название – стадион построен внутри научно-исследовательского района. Там расположены исследовательские центры и ведущие университеты не только Катара, но и мира. Фасад стадиона представляет собой треугольники, образующие сложные ромбовидные геометрические узоры. Они меняют цвет в зависимости от расположения солнца по небу.

85% строительных материалов были получены из местных источников, а 29% – из переработанных материалов.

«Ахмад бин Али» (вместимость – 45 тысяч)

Расположен прямо на краю пустыни.

На стадионе используется экологически чистая технология охлаждения (DC) через центральную станцию ​​с охлаждающей способностью 16 000 тонн. Станция подает охлажденную воду на стадион через электростанцию, а оттуда – на большое количество установок по очистке воздуха, развернутых на площадке, для обеспечения необходимой температуры трибун и поля.

«Халифа» (вместимость – 45 тысяч)

Перед ЧМ-2022 организаторы перестроили крышу, и теперь у нее арочная система. Самые высокие балки возвышаются на 120 метров. Власти города отмечают, что у нее есть собственная система охлаждения, которую конструировали не в Катаре – детали привезли со всей Азии.

Прямо сейчас на территории функционируют торговый центр, различные спортивные сооружения. После ЧМ-2022 власти расширят территорию и добавят новую инфраструктуру.

Фото: XinHua, dpa/Global Look Press