Кто побеждал на чемпионатах мира по футболу за все историю: все рекорды и чемпионы в истории ЧМ

Небольшой экскурс в историю турнира.

С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Это третья азиатская страна, которая принимает турнир. Сейчас «Бомбардир» проведет небольшой экскурс в историю и расскажет, что было в предыдущих чемпионатах мира.

Какие страны принимали чемпионаты мира по футболу

По списку:

Уругвай – 1930;

Италия – 1934, 1990;

Франция – 1938, 1998;

Бразилия – 1950, 2014;

Швейцария – 1954;

Швеция – 1958;

Чили – 1962;

Англия – 1966;

Мексика – 1970;

Германия – 1974, 2006;

Аргентина – 1978;

Испания – 1982;

Мексика – 1986;

США – 1994;

Корея и Япония – 2002;

ЮАР – 2010;

Россия – 2018;

Катар – 2022.

Исходя из этого списка, только четыре страны дважды принимали ЧМ – Италия, Франция, Бразилия и Германия. И только раз турнир проводился в двух странах – в 2002 году он состоялся в Южной Корее и Японии. Но тройной заявки нужно ждать только к 2026 году – тогда ЧМ состоится в Канаде, Мексике и США.

В истории чемпионатов мира был случай, когда принимающая страна менялась. Это состоялось в 1986 году. Изначально хозяйкой турнира была Колумбия. Но ФИФА изменила формат и повысила число участников – с 16 до 24. Колумбия не смогла принять такой ЧМ из-за экономических проблем. Тогда его перенесли в Мексику.

Кто раньше побеждал на ЧМ по футболу: рекорды и рекордсмены

В Катаре пройдет 22-й чемпионат мира по футболу. Впервые за 20 лет его принимает страна из Азии. В 2002-м это был тандем из Японии и Южной Кореи. Сейчас – Катар.

В истории чемпионатов мира по футболу было восемь победителей турнира:

Абсолютный рекордсмен – Бразилия. У нее пять чемпионских титулов. В последний раз она брала турнир в 2002 году. Наивысший результат после этого – четвертое место на ЧМ-2014;

По четыре раза ЧМ выигрывали команды Германии и Италии;

По две победы у Аргентины, Франции и Уругвая. Французы – действующие чемпионы, они взяли золото на ЧМ-2018 в России;

По разу ЧМ выигрывали англичане и испанцы. У Испании победа в 2010 году. Англия становилась чемпионкой мира в далеком 1966 году.

Если говорить о процентном соотношении по континентам, то

42% побед у сборных из Южной Америки;

58% побед у европейских сборных;

Ни одной побед нет у сборных из Северной Америки, Африки, Азии, Океании.

Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу

Вот топ-3:

1. Мирослав Клозе – 16 голов.

2. Роналдо – 15.

3. Герд Мюллер – 14.

На свой последний чемпионат мира Клозе поехал в 2014 году в 36-летнем возрасте. Перед стартом турнира у него было 14 мячей, он говорил: «Я совсем не волнуюсь, если не побью рекорд по голам. Для меня важно – уйти с высоко поднятой головой. Говоря об этом, я подразумеваю победу на чемпионате мира. У нас сильная команда, способная победить».

В итоге на ЧМ-2014 Клозе забил дважды. Первый мяч помог Германии удержать ничью во встрече с Ганой в группе. Второй гол пришелся на разгром Бразилии 7:1.

Другие рекорды чемпионатов мира по футболу

Больше всего мячей в одном матче: Олег Саленко забил 5 во встрече с Камеруном на ЧМ-1994;

Самая крупная победа: Венгрия обыграла Сальвадор в 1982 году со счетом 10:1;

Самый быстрый гол: Хакан Шукюр забил Южной Корее в 2002-м на 11-й секунде встрече;

Наибольшее число побед среди сборных: Бразилия – 70;

Больше всего сыгранных финалов: Германия – 8;

Больше всего титулов среди игроков: Пеле – 3;

Больше всего титулов среди тренеров: Витторио Поццо – 2.

Фото: picture-alliance, imago sportfotodienst, dpa/Global Look Press