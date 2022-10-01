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    ЧМ-2022 на «Бомбардире» Все блоги -

    Кто побеждал на чемпионатах мира по футболу за все историю: все рекорды и чемпионы в истории ЧМ

    1 октября 2022
    Небольшой экскурс в историю турнира.

    С 20 ноября по 18 декабря в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу. Это третья азиатская страна, которая принимает турнир. Сейчас «Бомбардир» проведет небольшой экскурс в историю и расскажет, что было в предыдущих чемпионатах мира.

    Какие страны принимали чемпионаты мира по футболу

    По списку:

    • Уругвай – 1930;
    • Италия – 1934, 1990;
    • Франция – 1938, 1998;
    • Бразилия – 1950, 2014;
    • Швейцария – 1954;
    • Швеция – 1958;
    • Чили – 1962;
    • Англия – 1966;
    • Мексика – 1970;
    • Германия – 1974, 2006;
    • Аргентина – 1978;
    • Испания – 1982;
    • Мексика – 1986;
    • США – 1994;
    • Корея и Япония – 2002;
    • ЮАР – 2010;
    • Россия – 2018;
    • Катар – 2022.

    Исходя из этого списка, только четыре страны дважды принимали ЧМ – Италия, Франция, Бразилия и Германия. И только раз турнир проводился в двух странах – в 2002 году он состоялся в Южной Корее и Японии. Но тройной заявки нужно ждать только к 2026 году – тогда ЧМ состоится в Канаде, Мексике и США.

    В истории чемпионатов мира был случай, когда принимающая страна менялась. Это состоялось в 1986 году. Изначально хозяйкой турнира была Колумбия. Но ФИФА изменила формат и повысила число участников – с 16 до 24. Колумбия не смогла принять такой ЧМ из-за экономических проблем. Тогда его перенесли в Мексику.

    Кто раньше побеждал на ЧМ по футболу: рекорды и рекордсмены

    В Катаре пройдет 22-й чемпионат мира по футболу. Впервые за 20 лет его принимает страна из Азии. В 2002-м это был тандем из Японии и Южной Кореи. Сейчас – Катар.

    В истории чемпионатов мира по футболу было восемь победителей турнира:

    • Абсолютный рекордсмен – Бразилия. У нее пять чемпионских титулов. В последний раз она брала турнир в 2002 году. Наивысший результат после этого – четвертое место на ЧМ-2014;
    • По четыре раза ЧМ выигрывали команды Германии и Италии;
    • По две победы у Аргентины, Франции и Уругвая. Французы – действующие чемпионы, они взяли золото на ЧМ-2018 в России;
    • По разу ЧМ выигрывали англичане и испанцы. У Испании победа в 2010 году. Англия становилась чемпионкой мира в далеком 1966 году.

    Если говорить о процентном соотношении по континентам, то

    • 42% побед у сборных из Южной Америки;
    • 58% побед у европейских сборных;
    • Ни одной побед нет у сборных из Северной Америки, Африки, Азии, Океании.

    Лучшие бомбардиры чемпионатов мира по футболу

    Вот топ-3:

    1. Мирослав Клозе – 16 голов.

    2. Роналдо – 15.

    3. Герд Мюллер – 14.

    На свой последний чемпионат мира Клозе поехал в 2014 году в 36-летнем возрасте. Перед стартом турнира у него было 14 мячей, он говорил: «Я совсем не волнуюсь, если не побью рекорд по голам. Для меня важно – уйти с высоко поднятой головой. Говоря об этом, я подразумеваю победу на чемпионате мира. У нас сильная команда, способная победить».

    В итоге на ЧМ-2014 Клозе забил дважды. Первый мяч помог Германии удержать ничью во встрече с Ганой в группе. Второй гол пришелся на разгром Бразилии 7:1.

    Другие рекорды чемпионатов мира по футболу

    • Больше всего мячей в одном матче: Олег Саленко забил 5 во встрече с Камеруном на ЧМ-1994;
    • Самая крупная победа: Венгрия обыграла Сальвадор в 1982 году со счетом 10:1;
    • Самый быстрый гол: Хакан Шукюр забил Южной Корее в 2002-м на 11-й секунде встрече;
    • Наибольшее число побед среди сборных: Бразилия – 70;
    • Больше всего сыгранных финалов: Германия – 8;
    • Больше всего титулов среди игроков: Пеле – 3;
    • Больше всего титулов среди тренеров: Витторио Поццо – 2.

    Фото: picture-alliance, imago sportfotodienst, dpa/Global Look Press

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