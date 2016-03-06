"РЕАЛьный" День рождения

За годы своего существования клуб приучил нас к регулярным победам в самых престижных турнирах. В команде всегда выступали лучшие футболисты планеты своего времени. «Реал» снился всем мальчишкам, мечтавшим стать футболистами.
И вот почему:
Кубок Европы (позднее - Лига Чемпионов) Завоеван 10 раз: 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1965/66 1997/98 1999/00 2001/02 2013/14
Межконтинентальный кубок завоеван 3 раза: 1960 1998 2002
Суперкубок Европы завоеван 2 раза: 2002 2014
Кубок УЕФА завоеван 2 раза: 1984/85 1985/86
Малый кубок мира завоеван 2 раза: 1952 1956
Латинский кубок завоеван 2 раза: 1955 1957
Ла Лига (чемпионат Испании) выиграна 32 раза:
1931/32 1932/33 1953/54 1954/55 1956/57 1957/58 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1966/67 1967/68 1968/69 1971/72 1974/75 1975/76 1977/78 1978/79 1979/80 1985/86 1986/87 1987/88 1988/89 1989/90 1994/95 1996/97 2000/01 2002/03 2006/07 2007/08 2011/12
Кубок Короля (Испания) завоеван 19 раз:
1904/05 1905/06 1906/07 1907/08 1916/17 1933/34 1935/36 1945/46 1946/47 1961/62 1969/70 1973/74 1974/75 1979/80 1981/82 1988/89 1992/93 2010/11 2013/14
Суперкубок Испании завоеван 9 раз: 1988 1989 1990 1993 1997 2001 2003 2008 2012
Клубный Чемпионат Мира выигран 1 раз в 2014 году.
И еще множество национальных кубков на заре своего существования покорились этому легендарному клубу.
Рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей является невероятный Рауль Гонсалес Бланко со своими 741 матчем! А лучший бомбардир команды - Криштиану Роналду, вчера забивший свой 350 гол за команду во всех официальных матчах.
В знаменитом противостоянии «Эл Классико» против «Барселоны» клубом одержано 92 победы и забито почти 400 мячей!
В этом сезоне клуб переживает непростой момент, когда произошла смена тренера и у руля команды появился легендарный Зинедин Зидан, а в составе всё чаще накаляются страсти между игроками. Всё это сказывается на результатах клуба - скорее всего будет упущены шансы выиграть чемпионат Испании, поэтому сейчас все сосредоточены на 11-й победе в Лиге чемпионов!
Конкуренты сильны у мадридцев, поэтому смотреть эти матчи будет одно удовольствие!
И как говорят в Испании по этому случаю: «HALA MADRID! VAMOS REAL!».
Фотоматериалы: portalglobus.ru, guidemate.com, real-madrid.ru, molniasport.ru, ronaldo7.net