"РЕАЛьный" День рождения

Суперкубок Испании завоеван 9 раз: 1988 1989 1990 1993 1997 2001 2003 2008 2012

Клубный Чемпионат Мира выигран 1 раз в 2014 году.

И еще множество национальных кубков на заре своего существования покорились этому легендарному клубу.

Рекордсменом команды по количеству сыгранных матчей является невероятный Рауль Гонсалес Бланко со своими 741 матчем! А лучший бомбардир команды - Криштиану Роналду, вчера забивший свой 350 гол за команду во всех официальных матчах.

В знаменитом противостоянии «Эл Классико» против «Барселоны» клубом одержано 92 победы и забито почти 400 мячей!

В этом сезоне клуб переживает непростой момент, когда произошла смена тренера и у руля команды появился легендарный Зинедин Зидан, а в составе всё чаще накаляются страсти между игроками. Всё это сказывается на результатах клуба - скорее всего будет упущены шансы выиграть чемпионат Испании, поэтому сейчас все сосредоточены на 11-й победе в Лиге чемпионов!

Конкуренты сильны у мадридцев, поэтому смотреть эти матчи будет одно удовольствие!

И как говорят в Испании по этому случаю: «HALA MADRID! VAMOS REAL!».

Фотоматериалы: portalglobus.ru, guidemate.com, real-madrid.ru, molniasport.ru, ronaldo7.net