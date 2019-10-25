ПРОВАЛ ЦСКА

ужасная игра

Игры любимого клуба при исходе не в его пользу остаются объектом вопросов и загадок. Вчерашняя наша игра Ференцварошом стала тому подтверждением , в первом тайме было несколько опасных моментов у ворот Ференцавароша, но не и выход один в один Влашича и Сигурдсонна в конце матча не завершилась голом. + Сказалось молодость Карпова, ибо через его фланг свободно проникали защитники, и непонятные действия Облякова который теперь у многих болельщиков армейцев ассоциируется с ляпами и фейлами. Выход Бистровича и Сантоса ситуацию не улучшил, а пропущенный гол только подтверждения топу. Сейчас уже не кто не будет смотреть таблицу УЕФА ведь было и так видно, что любом результате мы опустимся ниже Португалии. В заключение хочу сказать то, что не только ЦСКА но и все российские клубы в целом правили ужасную европейскую кампанию сезона 2019/2020…