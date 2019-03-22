«Ренессанс Кредит» предложил специальные условия при размещении средств до конца марта

«Ренессанс Кредит» запустил акцию, в рамках которой до конца марта в любом отделении или через дистанционные сервисы можно открыть рублевый вклад «Ренессанс Специальный». Срок размещения средств – на 400 или 550 дней. Процентная ставка составит 8,25%

«Ренессанс Кредит» запустил акцию, в рамках которой до конца марта в любом отделении или через дистанционные сервисы можно открыть рублевый вклад «Ренессанс Специальный». Срок размещения средств – на 400 или 550 дней. Процентная ставка составит 8,25% на 400 дней и 8,40% при сроке 550 дней.​ ​

Минимальная сумма вклада – от 100 000 рублей. Проценты по депозиту «Ренессанс Специальный» выплачиваются в конце срока, возможность пополнения и частичного снятия средств со счета не предусмотрена. Досрочное расторжение договора производится по ставке вклада до востребования из расчета фактического нахождения средств на счете вклада. Пролонгация договора осуществляется на условиях вклада «Ренессанс Доходный».​ ​

Подробные условия открытия вкладов представлены на сайте банка​: https://rencredit.ru/contributions/