«Ренессанс Кредит» провел практический семинар для студентов МГУ​ ​

Эксперты «Ренессанс Кредит» провели практический семинар для студентов 3 курса Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова

Эксперты «Ренессанс Кредит» провели практический семинар для студентов 3 курса Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления статистического анализа, и Светлана Малько, начальник отдела разработки и анализа эффективности скоринговых систем, рассказали, как устроен бизнес банка в целом, а также подробно разобрали процесс построения модели для предсказания доходов клиентов в рамках скоринга.

В качестве практического задания студентам было предложено решить самостоятельно задачу по предсказанию дохода путем построения линейной регрессии.

«Это был полезный практический опыт для нас как экспертов. Мы поделились своими знаниями и постарались на максимально простом языке рассказать о том, как методы математического моделирования применяются в банках», – поделилась Светлана Малько.

Семинар вызвал большой интерес у будущих специалистов. «На последних курсах обучения студенты традиционно выбирают направление для начала своей карьеры. И, на наш взгляд, важно знакомить их с различными сферами, чтобы у них уже складывалось понимание, как в дальнейшем они смогут применять получаемые знания», – прокомментировал Сергей Афанасьев.​ ​