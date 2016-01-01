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    «Ренессанс Кредит» провел практический семинар для студентов МГУ​ ​

    Сегодня, 16:58
    Эксперты «Ренессанс Кредит» провели практический семинар для студентов 3 курса Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова

    Эксперты «Ренессанс Кредит» провели практический семинар для студентов 3 курса Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова. Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления статистического анализа, и Светлана Малько, начальник отдела разработки и анализа эффективности скоринговых систем, рассказали, как устроен бизнес банка в целом, а также подробно разобрали процесс построения модели для предсказания доходов клиентов в рамках скоринга.

    В качестве практического задания студентам было предложено решить самостоятельно задачу по предсказанию дохода путем построения линейной регрессии.

    «Это был полезный практический опыт для нас как экспертов. Мы поделились своими знаниями и постарались на максимально простом языке рассказать о том, как методы математического моделирования применяются в банках», – поделилась Светлана Малько.

    Семинар вызвал большой интерес у будущих специалистов. «На последних курсах обучения студенты традиционно выбирают направление для начала своей карьеры. И, на наш взгляд, важно знакомить их с различными сферами, чтобы у них уже складывалось понимание, как в дальнейшем они смогут применять получаемые знания», – прокомментировал Сергей Афанасьев.​ ​

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