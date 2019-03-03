Резолюция Международного съезда общественности «Разрушение Музея имени Н.К. Рериха»

24 марта 2018 года в Москве состоялся Международный съезд общественности «Разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха в свете проблем сохранения культуры России в XXI веке»

Организаторы съезда – Международный Центр Рерихов (МЦР), Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха, Международный комитет по сохранению наследия Рерихов, Международное Содружество Рериховских организаций.

Информационная поддержка – журнал «Культура и время», газета «Наша Версия», газета «Содружество», Межрегиональный информационно-аналитический Центр, Интернет-ресурсы Международного Центра Рерихов, Международного Совета Рериховских организаций имени С.Н. Рериха и общественных организаций.

В работе съезда приняли участие деятели культуры и искусства, представители научной интеллигенции и общественных объединений, всего 202 делегата из 15 стран: России, Австрии Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Узбекистана, Украины, Финляндии, Эстонии. От Российской Федерации в работе съезда участвовали представители четырех республик, 33 областей и краев, 57 городов.

В адрес съезда поступило 39 приветствий от деятелей науки и культуры, общественных организаций и государственных учреждений, в их числе: Ю.Х. Темирканов – президент Международного Центра Рерихов, художественный руководитель Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича (Россия); Российская академия естественных наук (Россия); Кеннет Арчер – художник, искусствовед, доктор философии (Великобритания); Научно-культурный фонд «Фонд Тимофеева» (Россия); Александр Стариков – художественный руководитель Музыкально-драматического театра Екатеринбурга (Россия); Европейская ассоциация поддержки Международного Центра Рерихов и его общественного Музея имени Н.К. Рериха (Германия); Итальянский национальный комитет Голубого Щита, Итальянское общество по защите культурных ценностей (SIPBC – ONLUS), региональная секция Молизе (Италия) и др.

На пленарном заседании выступили: А.В. Стеценко – вице-президент МЦР; Г.М. Шило – адвокат, профессор, доктор юридических наук; В.П. Пензин – вице-президент «РусКультФонда», президент Академии народного искусства; В.Р. Островская – президент Фонда народных художественных промыслов; Н.Н. Черкашина – и.о. генерального директора общественного Музея имени Н.К. Рериха; М.И. Воробьева – юрист Международного комитета по сохранению наследия Рерихов; И.Г. Шаблинский – член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук; В.Д. Захарова – координатор инициативной группы общественности «В защиту А.К. Толстого», член Консультационного совета по культуре и туризму при губернаторе Брянской области, лауреат премии имени А.К. Толстого «Серебряная лира»; М.Е. Кулешова – кандидат географических наук.

Участники съезда обсудили существующие проблемы российской культуры и возможные пути их преодоления.

Культура является неотъемлемой частью человеческой жизни. «Основы государственной культурной политики» Российской Федерации утверждают культуру в качестве определяющего, а не периферийного фактора развития страны и общества.

Охрана культурного разнообразия, сбережение культурного наследия, защита свободы творчества рассматриваются как необходимые и чрезвычайно важные меры сохранения культуры. Выдающийся представитель отечественной культуры – художник, ученый, мыслитель, общественный деятель Н.К. Рерих инициировал подписание в 1935 году Пакта Рериха, первого международного договора, направленного на сохранение культурного наследия как в мирное, так и в военное время, который впоследствии стал основой системы международного права в области сохранения культурного наследия, деятельности ЮНЕСКО и соответствующих международных стандартов в области культуры. Не менее значительно и то, что именно Н.К. Рерих выдвинул во всемирном масштабе принцип «Мир через Культуру», предполагающий уважение к культуре каждой страны, создание условий для развития культурного разнообразия и утверждение приоритета культуры во всех аспектах жизни человека и общества.

Россия имеет богатый культурный потенциал развития, однако стремительно теряет его в результате негативных тенденций, обусловленных рядом серьезных проблем. В современных условиях в сфере российской культуры складывается тревожная ситуация, что неизбежно отражается на жизни общества, приводя к духовному, социальному и экономическому кризисам. Государственная культурная политика Российской Федерации законодательно признана неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности страны, но, несмотря на это продолжает сохраняться «остаточный» принцип финансирования культуры, который явно устарел. Это говорит о том, что до сих пор не выработана комплексная система финансового обеспечения культуры, адекватная современным реалиям. Во многом это связано с недостаточно проработанной законодательной базой, регулирующей сферу культуры, которая слабо подкреплена механизмами реализации права. Если таких механизмов нет или они ограничены, то закон становится декларативным, а не гарантированным, что способствует разрушению культуры на государственном уровне.

Большую тревогу общественности вызывает перевод культуры в сферу потребительских услуг, который активно проводит Министерство культуры РФ с целью извлечения финансовой прибыли. При этом игнорируются главные цели культуры – образование, воспитание, просвещение. В результате бездумной «оптимизации» и коммерциализации культуры появились такие термины, как «культурный продукт», «производитель и потребитель продукта», «оказание услуг» и др. В этих условиях организации и учреждения культуры вынуждены приспосабливаться к существующим реалиям и выполнять предписываемые чиновниками чужеродные формы деятельности, обеспечивающие развлечение, зрелищность и прибыльность. Например, в 2017 году в Брянской области в канун 200-летия со дня рождения классика русской литературы А.К. Толстого была разрушена единственная в стране мемориальная усадьба писателя. С целью получения прибыли на ее месте планируется возвести «новодел» для привлечения туристов. Так музей из хранителя и популяризатора историко-культурной памяти превратился в доходное место.

За оптимистическими отчетами Министерства культуры РФ о выросших доходах и полученной прибыли скрываются многочисленные беды отечественной культуры: уничтожение и закрытие творческих коллективов, музеев, музыкальных и художественных школ, библиотек, театров; потери исторических памятников от сноса, разрушения, вандальной реконструкции и непрофессиональной реставрации; хищения предметов культурного наследия; вопиющие факты невыполнения государством обязательств перед дарителями культурных ценностей, попрание их воли; захват зданий, помещений и имущества организаций и учреждений культуры и др. Особая тема – большое число криминальных скандалов и уголовных дел, в которых оказались замешаны чиновники Министерства культуры РФ в последние годы. Такого в нашей истории не было никогда! На этом фоне пренебрежение к мнению общественности в отношении творимых беззаконий в сфере культуры стало в России национальным бедствием. В таких условиях выражение «поем глухим» по-прежнему актуально.

Коммерциализация культуры привела к значительной деформации всей системы управления данной сферой. Руководить культурными учреждениями, творческими профессиональными коллективами и даже целыми отраслями культуры назначаются «сверху» не профессионалы, а «эффективные менеджеры-управленцы» без соответствующих знаний, компетенции и опыта культурной деятельности. Они подменяют свободное творчество директивными указаниями и осуществляют деструктивную политику в отношении многих организаций и учреждений культуры. Однако творческий процесс не может управляться чиновниками, он несовместим с силовыми методами и идеологической цензурой. Свобода творчества, свобода научных исследований, свобода распространения знаний и идей являются не только основой любой деятельности в сфере культуры, но и основополагающими положениями международного права и Конституции РФ. В «Основах законодательства Российской Федерации о культуре» прямо сказано: «Органы государственной власти и управления, органы местного самоуправления не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии». Несмотря на законодательные гарантии, государственные чиновники, не понимающие сути и предназначения культуры, продолжают жестко регламентировать работу организаций и учреждений культуры в ущерб их творческой деятельности. Все это приводит к дезорганизации их деятельности и разрушению. Примеров тому немало.

Чиновники Министерства культуры РФ уничтожили гордость традиционной национальной культуры России – Государственный академический русский концертный оркестр «Боян», создателем и дирижером которого стал народный артист СССР А.И. Полетаев. Традиции оркестра были направлены на сохранение и развитие русской, славянской музыки, воспитание и просвещение молодого поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Вмешавшись в творческий процесс коллектива оркестра, чиновники назначили на должность его директора г-на Толмачeва (бывшего завхоза-водителя оркестра), человека, далекого от музыки. Затем последовали организованные гонения на дирижера А.И. Полетаева и его детище – оркестр «Боян». В результате по приказу Министерства культуры РФ А.И. Полетаев был уволен, а состав оркестра сократили до камерной группы. Таким образом, то, что создавалось кропотливым трудом и талантом выдающегося музыканта и дирижера в течение 50 лет, безжалостно разрушено.

Трагична участь уникальной коллекции русского лубка государственного Музея народной графики. Созданный в 1992 году в Москве, на Сретенке, по инициативе основоположника современного лубка В.П. Пензина, музей за короткое время получил международное признание и стал центром по изучению русского лубка, его глубинных связей с народными картинками Европы и Азии. Однако все годы творческой деятельности музей испытывал постоянные трудности: от погромов экспозиции до попыток подкупа и личных угроз директору. В итоге, отстояв музей от притязаний бизнесменов, стремящихся завладеть зданием в центре столицы, директор музея художник В.П. Пензин вынужден был подчиниться произволу чиновников. Несмотря на экспертное заключение № 1/4-588 от 2013 года на имя Президента РФ В.В. Путина и протест специалистов Государственного института искусствознания, Департамент культуры г. Москвы в июне 2013 года объединил Музей народной графики с Музеем наивного искусства, тем самым перечеркнув роль и значение лубка как фундаментальной основы национальной культуры.

Также показателен пример одного из хранителей российской исторической памяти – Музея матрешки в Москве, филиала Фонда народных промыслов. В 2013 году Министерство культуры РФ с участием ОМОНа изгнало из занимаемого здания этот уникальный, известный во всем мире музей, его фонды были присвоены, а сотрудники в буквальном смысле выброшены на улицу. В России уничтожены многие центры традиционного бытования промыслов. Например, некогда уникальный центр резьбы по дереву с 300-летней историей «Богородская игрушка» разрушен практически до основания, последние пять лет в нем работают всего два мастера-резчика.

И это не единичные случаи. Можно вспомнить примеры других организаций и учреждений, которые испытали притеснения со стороны чиновников от культуры, среди них: Российская национальная библиотека, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Центральный дом работников искусств, Научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря, Музей славянской культуры имени Константина Васильева, Государственный центр русского фольклора, Европейский университет, галерея «Дом Нащокина» и другие. Приведенные факты свидетельствуют о системных проблемах, с которыми сталкиваются организации и учреждения культуры в России.

Участники съезда отметили, что чиновники не желают обращать внимание на потенциал негосударственных организаций культуры. Ярким примером тому служит история преднамеренного разрушения руководством Министерства культуры РФ успешно действовавшего более четверти века в Москве в усадьбе Лопухиных общественного Музея имени Н.К. Рериха, структурного подразделения Международного Центра Рерихов. В результате силового захвата усадьбы Лопухиных в ночь с 28 на 29 апреля 2017 года Государственным музеем Востока при поддержке Министерства культуры РФ из общественного Музея имени Н.К. Рериха было незаконно изъято более 43000 единиц хранения, в том числе более 700 картин и рисунков Рерихов и другое имущество, принадлежащее Международному Центру Рерихов. Эти действия привели к принудительному незаконному закрытию общественного Музея имени Н.К. Рериха, фактическому его разграблению и уничтожению музейных экспонатов, а также ценного оборудования. Учитывая, что разрушение общественного Музея имени Н.К. Рериха является грубым нарушением воли его основателя – С.Н. Рериха, безвозмездно передавшего в Россию наследие своих родителей для создания в Москве именно общественного музея, а также тот факт, что это разрушение произошло при полной поддержке и содействии руководства Министерства культуры, участники съезда расценили данную акцию как подавление общественной инициативы и как тенденцию к уничтожению общественной формы деятельности в сфере культуры.

Между тем негосударственные организации культуры играют значимую роль в сохранении национального достояния, утверждая всей своей деятельностью постулат о культуре как всенародном деле. В процессе своей деятельности они аккумулируют энтузиазм и устремления тысяч людей, объединенных желанием сохранить культуру, обрести новые смыслы и творческие горизонты. Появление в 90-х годах прошлого века в России общественных музеев, театров, студий, творческих союзов ознаменовало новую страницу в жизни российской культуры, возникшую не по решению государственных ведомств, но как веление времени, как результат многолетних личных творческих поисков, получивших возможность раскрыться в условиях свободы мысли. К сожалению, все это игнорируется и разрушается Министерством культуры РФ.

Участники съезда особо подчеркнули, что вышеперечисленные противоправные и антикультурные действия Министерства культуры РФ в отношении организаций и учреждений культуры остаются за рамками внимания властей и правоохранительных органов. Многочисленные жалобы на деструктивную политику его руководства не рассматриваются властными структурами по существу и, как правило, направляются для ответов обратно в Министерство культуры РФ, т.е. в государственное ведомство, действия которого обжалуются. Такой подход противоречит Федеральному закону «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (ст. 8, п. 6) и позволяет руководству Министерства продолжать разрушать культуру.

Исходя из вышеизложенного и сознавая ответственность за судьбу отечественной культуры, участники съезда выразили озабоченность разрушительной политикой нынешнего руководства Министерства культуры РФ и приняли решение:

1. Выразить солидарность с учреждениями и организациями культуры, которые всеми законными методами добиваются восстановления своих прав, грубо нарушенных Министерством культуры и другими ведомствами.

2. Создать координационную рабочую группу из организаций – участников съезда с целью разработки общих позиций и направлений деятельности по сохранению российской культуры и защиты прав организаций культуры в составе: Академия народного искусства России; Международный комитет по сохранению наследия Рерихов; Международный Совет Рериховских организаций имени С.Н. Рериха; Международный Центр Рерихов; Московский музей народной графики; Фонд народных художественных промыслов.

Рекомендовать координационной рабочей группе:

– инициировать подготовку и проведение Всероссийского съезда работников культуры для обсуждения существующих проблем в сфере культуры и выработке предложений по их решению;

– инициировать внесение дополнений (изменений) в законодательство Российской Федерации, регламентирующее деятельность музеев, созданных общественными организациями и частными лицами, и закрепить государственные гарантии, направленные на их поддержку и развитие;

– обратиться в Государственную Думу РФ и Общественную палату РФ с предложением о внесении в обсуждаемый Федеральный закон «О меценатской деятельности» от 04.11.2014 г. № 327-ФЗ поправок, предусматривающих систему льгот и преференций для меценатов, осуществляющих инвестиции в пользу негосударственных организаций культуры, а не только государственных бюджетных учреждений;

– направить свои предложения к проекту Федерального закона «О культуре в Российской Федерации» в Администрацию Президента РФ, Совет Федерации РФ, Государственную Думу РФ, Правительство РФ, Общественную палату РФ;

– обратить внимание Президента РФ и Председателя Правительства РФ, руководства Общественной палаты РФ на разрушительную политику Министерства культуры РФ под руководством министра В.Р. Мединского в отношении многочисленных организаций и учреждений культуры страны.

3. Потребовать от Правительства РФ и Министерства культуры РФ возвращения в культурную жизнь страны организаций культуры, разрушенных Министерством культуры РФ, а именно:

– восстановить Государственный академический русский концертный оркестр «Боян»;

– возобновить деятельность Музея матрешки, а также Фонда народных художественных промыслов Российской Федерации как координирующего и методического Центра народных художественных промыслов в здании по адресу: г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 7, переданном им в соответствии с Указом Президента РФ от 07.10.1994 г. № 1987;

– восстановить деятельность общественного Музея имени Н.К. Рериха Международного Центра Рерихов в усадьбе Лопухиных по адресу: г. Москва, Малый Знаменский переулок, д. 3/5 , воссозданной МЦР без государственного финансирования;

– защитить уникальное явление национальной культуры – русский лубок – от необоснованного объединения с наивным искусством неолубком, представляющим собой явление массовой культуры.

4. Потребовать от Правительства РФ и Министерства культуры РФ прекратить разрушение историко-культурного пространства Мемориальной усадьбы классика русской литературы А.К. Толстого (Брянская область), а также других культурно-исторических памятников.

5. Инициировать создание документального фильма об истории разрушения организаций и учреждений культуры в России.

6. Направить резолюцию съезда Президенту РФ В.В. Путину, в Совет Федерации РФ, Государственную Думу РФ, Правительство РФ, Администрацию Президента РФ, Общественную палату РФ и другие органы законодательной и исполнительной власти.

Уполномочить Яковлеву Галину Анатольевну отправить резолюцию съезда Президенту РФ и Председателю Правительства РФ.

7. Предложить организациям и работникам сферы культуры, а также всем гражданам, неравнодушным к проблеме сохранения культурного наследия России, присоединиться к инициативам съезда для совместного поиска путей и механизмов защиты российской культуры.

8. Опубликовать материалы съезда.

По всем дополнительным вопросам обращаться в пресс-службу музея им. Н. К. Рериха: ​

​пресс-секретарь Роман Синицын, ​член Союза журналистов России,

Доктор делового администрирования (DBA) по маркетингу и связям с общественностью, ​

Доктор делового администрирования (DBA) по корпоративному праву, ​

Эл.почта: 7497953@gmail.com