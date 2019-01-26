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    мнение по итогу матча с Зенитом

    26 января 2019
    ,выводы и тп.

    Спартак во втором матче подряд на кубке «фонбет матч премьер» одерживает победу над одним из участников данного соревнования (на этот раз им оказался Зенит)
    Многие скажут,мол,клуб с берегов Невы был под нагрузками (хотя разве кто-то сейчас отдыхает то?),сказываются отсутствие мотивации или еще что-то,но сам матч выдался – не вполне уж таким и товарищеским ,откровенно говоря.
    Также стоит обратить внимание на то,что многих футболистов,спрашивали опять же о значимости и ,в целом о значении,для них прежде всего в отношении кубка.
    Одни сказали ,что значения турнир ,как такового ,не имеет,другие о том,что это отличный турнир ,который можно было бы проводить и на постоянной основе,но в пределах нашей страны.В итоге же спортивная составляющая пускай и не совсем впечатляющая ,но интерес




    определенный к играм на сборах ,все же привлек


    «незабитый пенальти ,контратака ,пенальти и победа Спартака «-вот такая, вот победа на неком завуалированном клубном чемпионате мира»
    ps:В общем скоро уже возобновится и главное первенство ,так что не долго осталось ждать )

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