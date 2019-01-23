24 января 2019 года
Большой зал консерватории
Солисты:
Павел МИЛЮКОВ (скрипка)
Александр РАММ (виолончель)
Анастасия МАХАМЕНДРИКОВА (фортепиано)
Московский государственный симфонический оркестр.
Художественный руководитель – Иван РУДИН
Дирижер – Юрий ТКАЧЕНКО
В программе: П. Чайковский, С. Рахманинов, М. Равель, Э. Блох
Удивительный вечер ожидает каждого, кто окажется в Большом зале консерватории 24 января 2019 года. В исполнении молодых звезд российской классической сцены, лауреатов международных музыкальных конкурсов Александра РАММА (виолончель), Павла МИЛЮКОВА (скрипка) и Анастасии МАХАМЕНДРИКОВОЙ (фортепиано) прозвучат лучшие рапсодии мира. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного оркестра под управлением Ивана РУДИНА. Дирижер – Заслуженный артист России Юрий ТКАЧЕНКО.
Завораживающая музыка П. Чайковского, страстные мелодии рапсодии М. Равеля, завораживающие переливы еврейской рапсодии Э. Блоха и неудержимые пассажи «Рапсодии на тему Паганини» С. Рахманинова – это именно то, что поможет зрителю испытать непередаваемые эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.