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    «Лучшие рапсодии мира»

    23 января 2019
    24 января 2019 года Большой зал консерватории В программе: П. Чайковский, С. Рахманинов, М. Равель, Э. Блох

    24 января 2019 года

    Большой зал консерватории

    Солисты:

    Павел МИЛЮКОВ (скрипка)

    Александр РАММ (виолончель)

    Анастасия МАХАМЕНДРИКОВА (фортепиано)

    Московский государственный симфонический оркестр.

    Художественный руководитель – Иван РУДИН

    Дирижер – Юрий ТКАЧЕНКО

    В программе: П. Чайковский, С. Рахманинов, М. Равель, Э. Блох

    Удивительный вечер ожидает каждого, кто окажется в Большом зале консерватории 24 января 2019 года. В исполнении молодых звезд российской классической сцены, лауреатов международных музыкальных конкурсов Александра РАММА (виолончель), Павла МИЛЮКОВА (скрипка) и Анастасии МАХАМЕНДРИКОВОЙ (фортепиано) прозвучат лучшие рапсодии мира. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного оркестра под управлением Ивана РУДИНА. Дирижер – Заслуженный артист России Юрий ТКАЧЕНКО.

    Завораживающая музыка П. Чайковского, страстные мелодии рапсодии М. Равеля, завораживающие переливы еврейской рапсодии Э. Блоха и неудержимые пассажи «Рапсодии на тему Паганини» С. Рахманинова – это именно то, что поможет зрителю испытать непередаваемые эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

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