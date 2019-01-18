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    Spartak football school(или как Спартак открывает школы в регионах )

    18 января 2019
    в чем суть -то?

    «Московский футбольный клуб «Спартак» заключил договор о сотрудничестве с компанией «Лига спорта», владеющей франчайзинговой сетью футбольных школ «Юниор».

    Как сообщают «Ведомости», в течение пяти лет партнеры намерены открыть в России и странах СНГ до 450 футбольных школ под брендом «Спартак Юниор», где смогут заниматься до 50 тысяч детей в возрасте 6-14 лет. Первые школы запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и еще пяти российских городах.»

    Об новом ,так сказать, векторе развития юношеского и детского футбола стали говорить все чаще и вот Спартак предпринимает некую попытку довести молодежь до уровня профессионалов.Также стоит заметить ,что будут открыты первые такие школы для детей 6–14 лет откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Красноярске.

    То есть , в довольно крупных городах ,и затем уже,после вероятного прироста интереса к данному проекту ,так сказать,уже будут открывать школы в менее населенных местах по всей стране и не только

    в чем же плюсы?

    1) ну все же Красно-белые как никак являются народной командой(та же история проводов Массимо Карреры чего только стоит),так что интерес появится у многих немалый и проблем к привлечению к занятиям в структуре 22-х кратного чемпиона России и СССР ,я думаю не возникнет

    Все же увидеть все изнутри ,прочувствовать атмосферу и проникнуться духом все же захочется многим

    2) Развитие и интерес в других странах

    3)В конце как никак -это популяризация самого популярного в мире на данный момент спорта

    В общем-то идея хорошая вопрос только в том насколько быстро( вроде бы и называют цифры около 5 лет ,но кто знает как все начнется и тп) все это начнет работать ,принесет ли желаемые результаты и прочее.

    Будем ,как говорится,посмотреть)

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