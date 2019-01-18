Spartak football school(или как Спартак открывает школы в регионах )

в чем суть -то?

«Московский футбольный клуб «Спартак» заключил договор о сотрудничестве с компанией «Лига спорта», владеющей франчайзинговой сетью футбольных школ «Юниор».

Как сообщают «Ведомости», в течение пяти лет партнеры намерены открыть в России и странах СНГ до 450 футбольных школ под брендом «Спартак Юниор», где смогут заниматься до 50 тысяч детей в возрасте 6-14 лет. Первые школы запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Красноярске и еще пяти российских городах.»

Об новом ,так сказать, векторе развития юношеского и детского футбола стали говорить все чаще и вот Спартак предпринимает некую попытку довести молодежь до уровня профессионалов.Также стоит заметить ,что будут открыты первые такие школы для детей 6–14 лет откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Туле и Красноярске.

То есть , в довольно крупных городах ,и затем уже,после вероятного прироста интереса к данному проекту ,так сказать,уже будут открывать школы в менее населенных местах по всей стране и не только

в чем же плюсы?

1) ну все же Красно-белые как никак являются народной командой(та же история проводов Массимо Карреры чего только стоит),так что интерес появится у многих немалый и проблем к привлечению к занятиям в структуре 22-х кратного чемпиона России и СССР ,я думаю не возникнет

Все же увидеть все изнутри ,прочувствовать атмосферу и проникнуться духом все же захочется многим

2) Развитие и интерес в других странах

3)В конце как никак -это популяризация самого популярного в мире на данный момент спорта

В общем-то идея хорошая вопрос только в том насколько быстро( вроде бы и называют цифры около 5 лет ,но кто знает как все начнется и тп) все это начнет работать ,принесет ли желаемые результаты и прочее.

Будем ,как говорится,посмотреть)