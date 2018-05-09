«Ренессанс Кредит» расширил возможности мобильного банка​ ​

«Ренессанс Кредит» добавил в мобильный банк новые опции. Теперь информация по налогам и штрафам будет поступать прямо в приложение. Заполнив свой профиль, клиент сможет оплачивать выставленные счета со скидкой, как только увидит их в мобильном банке

«Ренессанс Кредит» добавил в мобильный банк новые опции. Теперь информация по налогам и штрафам будет поступать прямо в приложение. Заполнив свой профиль, клиент сможет оплачивать выставленные счета со скидкой, как только увидит их в мобильном банке.

Также появилась опция получения справок. Их виды зависят от типа продукта. Для карт есть справка с суммой полной/просроченной задолженности по банковской карте и справка о закрытии банковской карты. Для кредита – справка о закрытии кредита, справка об отсутствии кредита в банке, справка с полной информацией о досрочном погашении и справка с полной информацией о сумме просроченной задолженности по кредиту. Для получения справки клиенту необходимо зайти в соответствующий раздел в карточке продукта, выбрать нужную справку из списка предложенных и открыть документ с помощью одного из имеющихся на смартфоне приложений.

«Мы продолжаем работу над нашим мобильным банком, добавляя в него опции, которые представляют для пользователей наибольший интерес. Оперативное получение информации по налогам и штрафам позволит клиентам своевременно и со скидкой оплачивать выставленные счета», – прокомментировал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит».

«Получение справок в мобильном банке было одной из важнейших задач нашего проекта по кастомизации систем дистанционного обслуживания. Сразу после внедрения новая опция нашла живой отклик среди пользователей – в первые же дни работы сервиса количество заказанных справок составило 800 единиц в сутки», – отметила Полина Кузьмина, исполнительный директор, начальник управления дистанционного обслуживания клиентов «Ренессанс Кредит».​ ​