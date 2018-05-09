Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Моя команда
    Популярные записи
    Все записи
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Эхо делового мира Все блоги -

    «Ренессанс Кредит» расширил возможности мобильного банка​ ​

    8 ноября 2018
    «Ренессанс Кредит» добавил в мобильный банк новые опции. Теперь информация по налогам и штрафам будет поступать прямо в приложение. Заполнив свой профиль, клиент сможет оплачивать выставленные счета со скидкой, как только увидит их в мобильном банке

    «Ренессанс Кредит» добавил в мобильный банк новые опции. Теперь информация по налогам и штрафам будет поступать прямо в приложение. Заполнив свой профиль, клиент сможет оплачивать выставленные счета со скидкой, как только увидит их в мобильном банке.

    Также появилась опция получения справок. Их виды зависят от типа продукта. Для карт есть справка с суммой полной/просроченной задолженности по банковской карте и справка о закрытии банковской карты. Для кредита – справка о закрытии кредита, справка об отсутствии кредита в банке, справка с полной информацией о досрочном погашении и справка с полной информацией о сумме просроченной задолженности по кредиту. Для получения справки клиенту необходимо зайти в соответствующий раздел в карточке продукта, выбрать нужную справку из списка предложенных и открыть документ с помощью одного из имеющихся на смартфоне приложений.

    «Мы продолжаем работу над нашим мобильным банком, добавляя в него опции, которые представляют для пользователей наибольший интерес. Оперативное получение информации по налогам и штрафам позволит клиентам своевременно и со скидкой оплачивать выставленные счета», – прокомментировал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению банковских продуктов «Ренессанс Кредит».

    «Получение справок в мобильном банке было одной из важнейших задач нашего проекта по кастомизации систем дистанционного обслуживания. Сразу после внедрения новая опция нашла живой отклик среди пользователей – в первые же дни работы сервиса количество заказанных справок составило 800 единиц в сутки», – отметила Полина Кузьмина, исполнительный директор, начальник управления дистанционного обслуживания клиентов «Ренессанс Кредит».​ ​

    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+