Банк Хоум Кредит открыл корпоративную группу в лучшем детском саду Томска

Недавно в Томске состоялось долгожданное открытие корпоративной группы Банка Хоум Кредит в детском саду «Винни-Пух». В первую группу пошли 19 детей сотрудников банка. Всем детям от 1,5 до 3 лет

Недавно в Томске состоялось долгожданное открытие корпоративной группы Банка Хоум Кредит в детском саду «Винни-Пух». В первую группу пошли 19 детей сотрудников банка. Всем детям от 1,5 до 3 лет.

Корпоративную группу открыли на базе детского сада, который работает в Томске с 2004 года и имеет статус «Прогимназия».

«Этот детский сад – один из самых лучших в Томске. Там работают опытные педагоги: воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, инструкторы по плаванию и ЛФК, хореографы, педагоги по английскому языку и другим предметам», – комментирует Галина Вайсбанд, вице-президент по управлению персоналом Банка Хоум Кредит.

В честь открытия сотрудники банка устроили настоящий праздник для детей и родителей с шоу мыльных пузырей, чаепитием и короткими уроками по рукоделию и музыке.

«В Томском офисе банка работает много молодежи, особенно молодых мам. Многие хотели бы выйти на работу раньше, но им не на кого оставить ребенка. Чтобы им помочь, мы решили открыть собственную группу в уже работающем детском садике. Теперь наши сотрудники могут выходить на работу из декрета тогда, когда им удобно – наш банк дал им такую возможность.

Первую группу в Томске открыли для малышей. Позже мы планируем сделать еще одну группу для детей от 3 до 6 лет. У нас уже есть позитивный опыт: несколько лет назад в Обнинске мы создали первый в России корпоративный детский сад прямо в офисе банка. Сейчас мы думаем над тем, как организовать группы для детей сотрудников головного офиса в Москве», – рассказала Галина Вайсбанд.