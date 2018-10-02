«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных банков по итогам первого полугодия 2018

«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных российских банков по итогам первого полугодия 2018, а также продемонстрировал одну из лучших динамик по приросту капитала в первые 6 месяцев текущего года

«Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных российских банков по итогам первого полугодия 2018, а также продемонстрировал одну из лучших динамик по приросту капитала в первые 6 месяцев текущего года.

Так, согласно рейтингам, подготовленным газетой «КоммерсантЪ»[1], «Ренессанс Кредит» занял пятое место в рейтинге по доходности активов и седьмое место в рейтинге самых рентабельных банков среди сотни крупнейших российских кредитных организаций. Также «Ренессанс Кредит» вошел в ТОП-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала в первом полугодии 2018.

Кроме того, на 1 июля 2018 банк занял 13 место в рэнкинге «50 крупнейших банков России по объему потребительских кредитов», 26 место в рэнкинге «50 крупнейших банков России по объему привлеченных вкладов» и 49 место по размеру активов среди всех российских банков.