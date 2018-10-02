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    «Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных банков по итогам первого полугодия 2018

    2 октября 2018
    «Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных российских банков по итогам первого полугодия 2018, а также продемонстрировал одну из лучших динамик по приросту капитала в первые 6 месяцев текущего года

    «Ренессанс Кредит» стал одним из самых эффективных и рентабельных российских банков по итогам первого полугодия 2018, а также продемонстрировал одну из лучших динамик по приросту капитала в первые 6 месяцев текущего года.

    Так, согласно рейтингам, подготовленным газетой «КоммерсантЪ»[1], «Ренессанс Кредит» занял пятое место в рейтинге по доходности активов и седьмое место в рейтинге самых рентабельных банков среди сотни крупнейших российских кредитных организаций. Также «Ренессанс Кредит» вошел в ТОП-10 банков с наилучшими показателями прироста капитала в первом полугодии 2018.

    Кроме того, на 1 июля 2018 банк занял 13 место в рэнкинге «50 крупнейших банков России по объему потребительских кредитов», 26 место в рэнкинге «50 крупнейших банков России по объему привлеченных вкладов» и 49 место по размеру активов среди всех российских банков.

    [1] Для проведения расчетов аналитики «КоммерсантЪ» использовали данные рейтинга «Интерфакс-ЦЭА». Учитывались показатели 100 крупнейших банков по объему активов на 1 июля 2018 года. Для расчета рентабельности банков было взято отношение прибыли за 1 полугодие 2018 к среднему объему капитала в 1 полугодии 2018. Эффективность банков рассчитывалась как отношение прибыли за 6 месяцев 2018 к среднему объему активов в 1 полугодии 2018.

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