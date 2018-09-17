«Ренессанс Кредит» и компания «АЛЕФ» стали партнерами

«Ренессанс Кредит» и компания «АЛЕФ» объявили о начале сотрудничества. Теперь покупатели одного из крупнейших российских брендов по продаже модной и стильной верхней одежды, меха и аксессуаров могут воспользоваться специальной программой кредитования

«Ренессанс Кредит» и компания «АЛЕФ» объявили о начале сотрудничества. Теперь покупатели одного из крупнейших российских брендов по продаже модной и стильной верхней одежды, меха и аксессуаров могут воспользоваться специальной программой кредитования банка и приобрести товар в рассрочку.

«АЛЕФ» является одним из самых узнаваемых брендов верхней одежды на российском рынке. Компания широко представлена в нашей стране, имеет развитую сеть магазинов, где покупателям доступны женские и мужские коллекции изделий из высококачественного меха, дубленок, пуховиков, пальто и кожаных курток, а также различные аксессуары. Мы рады, что в наступившем осенне-зимнем периоде благодаря специальным кредитным предложениям нашего банка у клиентов партнера будет возможность приобретать понравившийся товар без переплаты», – прокомментировал Сергей Васильев, старший вице-президент, директор департамента продаж целевых кредитов «Ренессанс Кредит».

В направлении POS-кредитования «Ренессанс Кредит» сотрудничает как с крупными федеральными розничными сетями, так и с небольшими региональными компаниями, которые специализируются на продаже электроники, бытовой техники, мебели и других товаров и услуг. Общее количество точек, где доступны целевые займы банка, на текущий момент превышает 87 000.