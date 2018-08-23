Околофутбола-что это такое?

В чем суть??

Околофутбол

В общем ,в последнее время заметил что околофутбол стал очень популярен.И сам же я считаю ,что это полная ерунда,особенно ,когда видишь мужика 30-летнего в патчах и символике всякой

Ну так,а ,собственно говоря ,что собой представляет сам этот околофутбол?Давайте разбираться.

Футбо́льные хулига́ны — лица, нарушающие общественный порядок, связывая свои действия с футбольными пристрастиями и обосновывая их ими. Сами футбольные хулиганы расценивают своe движение как субкультуру[1]. Как правило, различные действия на почве футбольного хулиганства совершаются до или после футбольных матчей, а также в местах больших скоплений футбольных болельщиков.

Зарождение

Как и сам футбол, истоки околофутбольного насилия берут своe начало в Британии. Английский футбол знаком с инцидентами, связанными с футбольными беспорядками, начиная с XIX века. Уже в те времена поклонники команд и сами игроки нередко сходились «стенка на стенку» после окончания игры. Однако, футбольное хулиганство в том виде, в котором оно существует по сей день, начало зарождаться в Великобритании в конце 1950-х годов.

Развитие

1990 год

Рабочая молодeжь окраин больших городов Англии, не имея средств на дорогие развлечения, выбрала вполне доступный — футбол. Постепенно им стало недостаточно поддержки команды на домашних матчах, а с началом поддержки своих клубов на гостевых поединках возникли первые проблемы.

Эйзельская трагедия

Эйзельская трагедия

Дело дошло до трагедии, в которой погибли невинные. В 1985 году на бельгийском стадионе «Эйзель» на финальном матче Кубка европейских чемпионов между итальянским «Ювентусом» и английским «Ливерпулем» из-за неорганизованной продажи билетов рядом оказались преданные фанаты тех и других. Оказавшиеся в меньшинстве болельщики «Ювентуса» полезли на стену, та обрушилась, погибло 39 человек, преимущественно итальянцев; сотни людей были ранены; УЕФАотстранила на 5 лет все английские клубы от участия в еврокубках, а «Ливерпуль» был отстранeн на год сверх этого срока.

Так как игра транслировалась в прямом эфире, картина разыгравшейся трагедии обошла практически весь мир. В результате жесточайших мер, принятых властями Англии, многие хулиганские группы прекратили своe существование, другие же, придя в шок от увиденного на экранах, сами вернулись к нормальной жизни. Постепенно движение затухало, и причин этому было несколько. Первой и, наверное, самой главной являлась социальная переориентация молодeжи. В начале 1990-х годовБританию захватила танцевальная рейв-культура с обилием наркотиков, которая вывела хулиганское движение из моды.

Трагедия на Хиллсборо

Немаловажную роль в постепенном остывании движения сыграла и трагедия, произошедшая на шеффилдском стадионе «Хиллсборо» 15 апреля 1989 года, где в результате давки погибло 96 ливерпульских болельщиков[6]. Англия пережила шок, некоторое время люди попросту боялись ходить на стадионы.

Современный этап

На современном этапе английский «околофутбол» приобрeл отчeтливые черты так называемого стиля «Casuals» (то есть обычный). Основным принципом любого английского фаната является незаметность, отсутствие клубных цветов в одежде, символики, выделяющейся из общей массы внешности.

Пересечения враждующих группировок проходят, как правило, вдали от стадионов и в большинстве случаев заранее оговариваются в Интернете или же по телефону. Фанаты стали мобильнее и бдительнее. Изменения в структуре английского общества привели в движение большее количество довольно состоятельных и образованных молодых людей, которые придали ему большую закрытость и расчeтливость. Проводимые акции планируются неделями и просчитываются до каждой детали, ведутся информационные войны, проводятся отвлекающие манeвры. Учитывая современные технические возможности английской полиции, до сих пор считающей одним из приоритетных направлений своей деятельности борьбу с околофутбольным насилием, эти меры в какой-то степени просто помогают английским хулиганам выжить.

Единственной «отдушиной» для англичан являются выездные матчи в Европе, однако и там после нашумевшей высылки в 1993 году из Нидерландов 1100 английских фанатов представители Туманного Альбиона (а именно Англии) стали вести себя более сдержанно.

Ну а что раньше ?в СССР?

Зарождение[править | править код]

Процесс зарождения новой для страны субкультуры напрямую связан с началом выездной деятельности определeнной части поклонников советских клубов. Первыми посещать гостевые игры своего клуба в начале 1970-х начали поклонники «Спартака»,вскоре к ним присоединились фанаты и других московских команд. Не отстали и фанаты киевского «Динамо», и ленинградского «Зенита».

К концу 1970-х движение набирало силу, ряды поклонников расширялись, и на фанатов обратила внимание власть. КГБ негативно отнeсся к новому веянию молодeжи, охарактеризовав его как антисоветское. В результате многие замеченные в секторе молодые люди исключались из вузов, теряли работу. Но, даже несмотря на это, фанаты московского «Спартака» продолжали выезжать в другие города в количестве 300—400 человек.

В середине 1980-х годов обстановка изменилась кардинально. После прихода к власти Михаила Горбачeва и объявления курса на перестройку, фанаты получили гораздо больше свободы, — и клубы, оценив эффективность их поддержки во время выездных матчей, стали активно поощрять присутствие своих поклонников на гостевых играх.

Движение начало набирать массовость, и взгляды новой волны устремились в сторону Англии. Во многом благодаря английскому влиянию, на трибунах советских стадионов стали появляться футбольные песни, речовки и сленг, но, что ещe более важно, вместе с ними пришла и хулиганская ментальность, отличающая английский «околофутбол». Одним из основных последствий английского влияния стал резкий рост насилия среди болельщиков.

Уже в 1987 году произошла одна из крупнейших массовых драк в истории советского футбола. На игру Чемпионата СССР по футболу между киевским «Динамо» и московским «Спартаком» отправилось примерно 450 московских фанатов, сумевших вовлечь болельщиков «Динамо» в грандиозную битву, вспыхнувшую в самом центре Киева. В 1990 году советские фанаты впервые заявили о себе за границей, когда около 150 фанатов московского «Спартака», вслед за своей командой съездили в Прагу на матч 1/16 финала Кубка чемпионов с местной «Спартой».

Культовые фильмы

Инциденты, связанные с околофутбольным насилием

Основная статья: Список трагедий на футбольных стадионах мира