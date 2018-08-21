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    Болельщики Спартака-мы действительно секта?

    21 августа 2018
    а что если так и есть?мнение насчет данного тезиса

    Кто мы?-мясо!!!!

    Болельщиков Спартака зовут по разному .Кто-то зовет их красно-белые ,кто-то называет спартачи,ну а большинство называет мясо.

    Так почему же мясо ? из-за чего такое название?Если вспомнить историю Спартака,то можно заметить ,что Спартак происходит от греч. истории ,Спарта́к — руководитель восстания рабов и гладиаторов в Италии в 73—71 годах до н. э. Был фракийцем, при до конца не ясных обстоятельствах стал рабом, а позже — гладиатором.Ну и как -то позже прижилось именно это прозвище

    И теперь когда слышишь < мясо>,то сразу понимаешь,что речь о 22-кратных чемпионах России и СССР.

    Так,что основное прозвище болельщиков КБ ,как мне кажется,это МЯСО!!!!

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