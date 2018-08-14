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    Cпартак-Анжи (matchday или как я впервые побывал на матче красно-белых)

    14 августа 2018
    о первом матче,который я посетил на Открытие Арена

    Как все начиналось?

    Я долго думал как бы мне посетить матч любимой команды ,но все никак не получалось ,то одно ,то другое всякий раз мешало осуществить давнишнюю мечту побывать на матче и увидеть стадион любимой команды. И тут буквально,наверно за дня 4 до игры с Махачкалинцами я наткнулся на сайт онлайн продаж билетов на матчи Спартака,и тут у меня возникла идея осуществить давно запланированную поездку.И вот я мониторил сайт в ожидании начала продаж и в одно утро мне на почу пришло оповещение о старте продаж и наконец-таки купил столь долгожданный билет на матч.Когда я прошел очередь и контроль ,чтобы попасть на стадион я удивился ,как же все -таки отличается в реальности наш красно-белый дом или даже ,если можно так сказать храм,от того ,что показывают по телевизору.Тот же гладиатор в жизни воочию намного красивее ,чем по ТВ.И вот я на матче занял свое место и тут на стадионе ,как и обычно до начала стартового свистка звучит гимн нашей команды: все встают ,поднимают над собой красно-белые шарфы и поют всем стадионом гимн.Это было очень красиво и не описать словами какие эмоции меня буквально переполняли в тот момент и вот команда выходит на разминку (первые вышли Максименко и Ребров ) и стадион их приветствует оглушительными аплодисментами ,затем вышли полевые игроки ,ну а через примерно час начался сам матч .Массимо в живую выглядит еще элегантнее и завораживающе(тем ,как он руководит командой ,как он носится по всей бровке,порою не замечая границ и резервного судьи). И вот Спартак берет игру под свой конроль и начинает пытаться вскрыть автобус Анжи и,наконец на 70 минуте ему удается это сделать и весь стадион взрывается шквалом эмоций ,празднуя вместе с командой забитый мяч.Также в матче было 2 удаления ,как мне кажется абсолютно заслуженные.

    ps

    Ну а если оценивать сам поход на стадион ,то я остался очень доволен.В будущем ,начиная с весны ,планирую чаще бывать на матчах.Вперед Спартак!!!

    Рейтинг: 5 Голосов: 2
    Комментарии6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 17 августа 2018, 14:10

      До встречи на стадионе!

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Blossiya 17 августа 2018, 17:25

      да,надеюсь встретимся,подписывайся,а можно ли узнать ,вы девушка или мужчина?)

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Blossiya 18 августа 2018, 09:30

      а можно узнать вы девушка или мужчина?)

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      Рейтинг: +22976

      Blossiya > Спартач_навсегда 19 августа 2018, 13:08

      Я болельщица Спартака. Как и вся моя семья, которая болеет за Спартак с 1934 года.

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Blossiya 19 августа 2018, 14:04

      миледи а можно узнать сколько вам лет?)

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > Blossiya 19 августа 2018, 17:03

      миледи ,а можно узнать ваше имя?и сколько вам лет?)

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