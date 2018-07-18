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    #перлыорлова

    18 июля 2018
    #перлыорлова

    Вроде все интересные темы, связанные с ЧМ обсосали, писать до начала нового сезона больше не о чем – не тренировочные же матчи комментировать. Дабы скрасить ожидание новых официальных игр, сделал небольшую подборку перлов нашего Геннадия мать его Орлова:

    «Хороший пас! ... а нет, не хороший».

    Мирча в зоопарке ... э ... в технической зоне.

    Промес технично отдал ... чужому.

    3:0. Амкар как-то расстроился сегодня ...

    Вот высокий прессинг ... нет, что-то похожее на высокий прессинг.
    «Наглые ирландцы продолжают гнуть свою линию».
    Оказывается, Федун вложил деньги в Спартак, чтоб посидеть на трибуне рядом с министром

    Джулиано искал Дзюбу. Но не нашел.

    Шатов в роли Мигеля Данни .

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