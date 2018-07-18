#перлыорлова
Вроде все интересные темы, связанные с ЧМ обсосали, писать до начала нового сезона больше не о чем – не тренировочные же матчи комментировать. Дабы скрасить ожидание новых официальных игр, сделал небольшую подборку перлов нашего Геннадия мать его Орлова:
«Хороший пас! ... а нет, не хороший».
Мирча в зоопарке ... э ... в технической зоне.
Промес технично отдал ... чужому.
#ЗенитАмкар 3:0. Амкар как-то расстроился сегодня ...
Вот высокий прессинг ... нет, что-то похожее на высокий прессинг.
«Наглые ирландцы продолжают гнуть свою линию».
Оказывается, Федун вложил деньги в Спартак, чтоб посидеть на трибуне рядом с министром
Джулиано искал Дзюбу. Но не нашел.
Шатов в роли Мигеля Данни .