#перлыорлова

Вроде все интересные темы, связанные с ЧМ обсосали, писать до начала нового сезона больше не о чем – не тренировочные же матчи комментировать. Дабы скрасить ожидание новых официальных игр, сделал небольшую подборку перлов нашего Геннадия мать его Орлова:

«Хороший пас! ... а нет, не хороший».

Мирча в зоопарке ... э ... в технической зоне.

Промес технично отдал ... чужому.

# ЗенитАмкар 3:0. Амкар как-то расстроился сегодня ...

Вот высокий прессинг ... нет, что-то похожее на высокий прессинг.

«Наглые ирландцы продолжают гнуть свою линию».

Оказывается, Федун вложил деньги в Спартак, чтоб посидеть на трибуне рядом с министром