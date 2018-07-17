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    Шизофреническое бредописание. Все блоги -

    Третьим будешь?

    17 июля 2018
    Любопытный факт.

    Список из мастеров футбола, которым за свою карьеру удалось побывать в ранге чемпиона мира и в качестве игрока, и в качестве тренера, очень долгое время содержал ровно два имени: Марио Загалло и Франц Беккенбауер. И вот, к этому краткому перечню воистину легендарных деятелей футбола, после последнего чемпионата мира добавляется третий – Дидье Дешам. Скажу откровенно, лично мне, нисколько не умаляя заслуг и достоинства последнего, таки как то сложно сопоставить в один ряд Беккенбауера и Дешама. Допускаю, что не все со мной согласны, это только личное мнение.

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