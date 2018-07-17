Последняя попытка выиграть чемпионат без эмигрантов.

Франция – Хорватия ...Чемпион был заранее известен, даже обычно сдержанные профессионалы высказывались в том смысле, что хорваты вымотаны физически и ментально, а у французов длинная скамейка и т.д. и т.п.

Так оно и получилось, при обилии мячей интрига матча была едва ли лучшей, чем в бесполезном матче за 3 место (Бельгия – Англия 2:0).

Первый гол хорваты забили сами себе – французы разыграли штрафной, и Манджукич головой чуть подправил мяч в собственные ворота, причем вратарь, будь он только в начале пути за трофеем, по-моему, смог бы отбить мяч. Но Субашич после всех перипетий чемпионата провел откровенно слабую игру, подтвердив футбольную аксиому, что психика голкипера – самое больное место у людей этой профессии. Из трех последующих мячей по крайней мере один он также должен был взять.

Но – бог с ним, форматом, обеспечившим французам легкую прогулку к чемпионству.

Хотелось бы поговорить о более фундаментальных вещах.

В спортивной журналистике издавна принято различать латиноамериканскую и европейскую школы футбола, велось даже неофициальное соперничество по количеству взятых чемпионств. Когда число чемпионатов перевалило за два десятка, выяснилось, что техничная, но капризная манера южноамериканцев уступает прагматично-тактическому стилю европейских команд. Последние четыре раза чемпионаты выигрывали сборные: Италии, Испании, Германии, Франции. Правда, не все согласны с такой постановкой вопроса.

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац в соц. сетях ехидно спрашивает: «Кто-нибудь в курсе, против кого именно мы играем в финале? Преснел Кимпембе из Конго, Усмане Дембеле из Мавритании, Джибриль Сидибе из Мали, Самуэль Умтити – из Камеруна, Поль Погба – из Гвинеи, Н’Голо Канте из Мали...» Если продолжить список, то окажется, что 15 из 23-х футболистов сборной Франции имеют африканские корни. При таком положении вещей логичней сравнивать не европейские и латиноамериканские, а чисто европейские и неевропейские сборные, и тогда окажется, что последний раз Европа побеждала в 2010 году командой Испании, а сборная эмигрантов Германии и африканская Франция переходят в противоположный список! Можно, правда, выделить страны, охваченные глобализацией, в отдельный подвид, и тогда уже Франция 1998-го с Зиданом и другими арабскими игроками попадает как раз в него. Как бы мы ни тасовали эту колоду, ясно одно – чисто европейские сборные аля Испания или Хорватия не имеют шансов на чемпионство.

Пусть даже судья финального матча 2018 пару раз ошибся с результативным штрафным и пенальти, сам факт, что сборная Хорватии добралась до финала в окружении солянки из негритянских команд Англии, Бельгии, Франции – уже чудо. Чемпионом могла стать любая из трех упомянутых стран, но только не Хорватия, теряющая силы в дополнительном времени и сериях пенальти со все более увеличивающимся контингентом «полуевропейцев». Даже сборная России отметилась натурализацией бразильца Фернандеса, лиха беда начало!

Этот текст можно охарактеризовать, как расистский, ибо любой вопрос, где возникает слово «негр», сейчас принято относить к запретной категории. А можно наоборот, поскольку автору искренне жаль, что маленький Кот-ди-Вуар, давший миру столько талантливых игроков, никогда не сможет стать чемпионом мира по футболу, потому что половина футболистов уровня гениального Дидье Дрогба откажется от своей страны в пользу европейского гражданства…

Что ж, остается только охарактеризовать 21-й московский мундиаль, как последнюю попытку страны, не испорченной глобализацией, подняться на высшую ступень пьедестала.