Чем плохо выступление российской сборной на ЧМ-2018

Лучше бы они провалились.

Действительно, лучше бы сборная под предводительством Черчесова выступила так, как от нее многие и ожидали до начала завершившегося ЧМ. И это, возможно, действительно было бы лучше для развития российского футбола, для его будущего.

Объясняю, о чем я. За последние 10 лет российская сборная устойчиво теряла позиции в рейтингах, к началу последнего ЧМ успешно добравшись до 70й позиции в рейтинге ФИФА. Конечно, это только мало что значащие цифры. Есть большие сомнения в адекватности расчета этого рейтинга, и в его значимости. Но он хорош как иллюстрация, отражающая фактически имеющую место тенденцию хода дел в российском футболе – устойчивая деградация.

Есть надежда – конечно, скорее всего иллюзорная – что если бы команда провалилась на ЧМ, это заставило бы царя, приближенных, чиновников мин. спорта и РФС, таки начать что-то делать, начать какие-то изменения, которые могли бы сдвинуть дело в нашем футболе с мертвой точки. Хотя скорее, была бы снова объявлена большая и дорогостоящая программа с громким названием, под которую был бы выделен значимый бюджет, и по-тихому успешно распилен.

Но сборная выступила успешно. Дальше практически можно не сомневаться в следующем ходе событий: чиновники разных мастей и у ровней радостно отрапортуют об успешности собственной работы, и по этому поводу выпишут себе премии побольше. После чего с энтузиазмом вернутся к прежнему занятию – пилению различных бюджетов, а российский футбол продолжит спокойно стагнировать, в сопровождении возмущенных криков неравнодушных простых болельщиков, до которых, как водится, никому нет дела.