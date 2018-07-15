Чемпионат – разочарование.

Полесловие к ЧМ-2018

Сразу: под разочарованием не понимается ни организация турнира, ни уровень футбола (за исключением отдельных случаев), ни зрелищность действия – все на высоте. Если до этого самым классным по организации считался ЧМ-2006, в Германии, а по зрелищности – ЧМ-2014, в Бразилии, то российский Кубок мира обновил обе эти записи.

Речь больше о личных разочарованиях. Началось все с провального выступления соплеменников, приехавших в Россию в ранге действовавших чемпионов мира. Играючи прошли отбор, порвав всех, кто подворачивался, да и в полу-финале предшествовавшего Евро-2014 уступили французам только по двум причинам – французы – сборная хозяев турнира, и УЕФА делало все, чтобы повысить выручку турнира, дотащив сборную Франции до финала, и к тому же, в кресле главы УЕФА сидел француз. Не я один утверждал после той игры, то судья всю игру свистел хотя и формально совершенно правильно, но только в одну сторону. Фолы фиксировались только немцев, даже там, где их не было, французы же творили на поле что хотели.

Но вернемся к закончившемуся ЧМ-2018. Итак, первое сильное разочарование, даже шок – выступление немцев. Команда сама на себя не была похожа. Даже пройди они корейцев, с такой игрой ловить было нечего. После вылета немцев болеть было уже не за кого, зато после 1/4 финала нарисовался другой мотив – против французов. Бельгия, Англия, да хоть хорваты, только не лягушатники. Но последняя команда, на успех которой всерьез можно было рассчитывать – Бельгия – проиграла этим самым лягушатникам в полу-финале. Из оставшихся французы объективно были сильнейшими, и надеяться оставалось только на чудо. Чуда не случилось.

Про игру российской сборной. Как ни смешно, сборная добилась самого значительного в своей истории результата, проведя только одну достойную игру. Победа над СА совсем не удивила – это даже не Аргентина – Ямайка 1994, собери команду из пацанов во дворе – и те бы выиграли. От египтян ожидал большего, но те выступили очень слабо, сумев проиграть даже СА. Единственную достойную игру провели, как ни странно, против явного фаворита группы – Уругвая. Третья игра в группе закончилась вполне ожидаемо, в соответствии с имеющимся классом команд – 3:0.

Игра Россия – Испания в 1/8 финала – одна из самых удивительных на этом чемпионате, как по результату, так и по происходившему на поле. Испанцы не играли, а тупо катали мяч поперек поля 120 минут, дотянув до серии пенальти и пару раз пробив прямо в Акинфеева, причем он один раз едва не увернулся. Кто верит в какие-то мифические успехи россиян в игре в обороне – вспомните последние встречи России и Испании, это происходило На ЧЕ-2008, до недавнего времени считавшегося самым успешным выступлением российской сборной на международных турнирах. Играли дважды – в группе и полу-финале. Общий счет напомнить?

Я не знаю, почему испанцы решили слить игру. Что им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться – самое простое объяснение. Но возможно, они сами решили поднять бабла на тотале и поставили на победу сборной России, а может еще почему – не знаю, и думаю, мы вряд ли это когда-то узнаем.

И только 1/4 финала против Хорватии не вызывает вопросов. Обе команды играли достойно, обе бились за победу по настоящему. Несмотря на итоговое поражение, именно эта игра – лучшая игра россиян. Если бы эти деревянные выдавали такие игры немного чаще – не было бы столько негатива в адрес сборной до начала турнира.

Итак, Франция – чемпион. Как ни прискорбно, с этим фактом придется жить следующие 4 года.