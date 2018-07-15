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    Шизофреническое бредописание. Все блоги -

    Чемпионат – разочарование.

    15 июля 2018
    Полесловие к ЧМ-2018

    Сразу: под разочарованием не понимается ни организация турнира, ни уровень футбола (за исключением отдельных случаев), ни зрелищность действия – все на высоте. Если до этого самым классным по организации считался ЧМ-2006, в Германии, а по зрелищности – ЧМ-2014, в Бразилии, то российский Кубок мира обновил обе эти записи.
    Речь больше о личных разочарованиях. Началось все с провального выступления соплеменников, приехавших в Россию в ранге действовавших чемпионов мира. Играючи прошли отбор, порвав всех, кто подворачивался, да и в полу-финале предшествовавшего Евро-2014 уступили французам только по двум причинам – французы – сборная хозяев турнира, и УЕФА делало все, чтобы повысить выручку турнира, дотащив сборную Франции до финала, и к тому же, в кресле главы УЕФА сидел француз. Не я один утверждал после той игры, то судья всю игру свистел хотя и формально совершенно правильно, но только в одну сторону. Фолы фиксировались только немцев, даже там, где их не было, французы же творили на поле что хотели.
    Но вернемся к закончившемуся ЧМ-2018. Итак, первое сильное разочарование, даже шок – выступление немцев. Команда сама на себя не была похожа. Даже пройди они корейцев, с такой игрой ловить было нечего. После вылета немцев болеть было уже не за кого, зато после 1/4 финала нарисовался другой мотив – против французов. Бельгия, Англия, да хоть хорваты, только не лягушатники. Но последняя команда, на успех которой всерьез можно было рассчитывать – Бельгия – проиграла этим самым лягушатникам в полу-финале. Из оставшихся французы объективно были сильнейшими, и надеяться оставалось только на чудо. Чуда не случилось.
    Про игру российской сборной. Как ни смешно, сборная добилась самого значительного в своей истории результата, проведя только одну достойную игру. Победа над СА совсем не удивила – это даже не Аргентина – Ямайка 1994, собери команду из пацанов во дворе – и те бы выиграли. От египтян ожидал большего, но те выступили очень слабо, сумев проиграть даже СА. Единственную достойную игру провели, как ни странно, против явного фаворита группы – Уругвая. Третья игра в группе закончилась вполне ожидаемо, в соответствии с имеющимся классом команд – 3:0.
    Игра Россия – Испания в 1/8 финала – одна из самых удивительных на этом чемпионате, как по результату, так и по происходившему на поле. Испанцы не играли, а тупо катали мяч поперек поля 120 минут, дотянув до серии пенальти и пару раз пробив прямо в Акинфеева, причем он один раз едва не увернулся. Кто верит в какие-то мифические успехи россиян в игре в обороне – вспомните последние встречи России и Испании, это происходило На ЧЕ-2008, до недавнего времени считавшегося самым успешным выступлением российской сборной на международных турнирах. Играли дважды – в группе и полу-финале. Общий счет напомнить?
    Я не знаю, почему испанцы решили слить игру. Что им сделали предложение, от которого они не смогли отказаться – самое простое объяснение. Но возможно, они сами решили поднять бабла на тотале и поставили на победу сборной России, а может еще почему – не знаю, и думаю, мы вряд ли это когда-то узнаем.
    И только 1/4 финала против Хорватии не вызывает вопросов. Обе команды играли достойно, обе бились за победу по настоящему. Несмотря на итоговое поражение, именно эта игра – лучшая игра россиян. Если бы эти деревянные выдавали такие игры немного чаще – не было бы столько негатива в адрес сборной до начала турнира.
    Итак, Франция – чемпион. Как ни прискорбно, с этим фактом придется жить следующие 4 года.

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
    Комментарии10
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 3 августа 2018, 17:01

      Автор дурак - больше про эту статью в принципе нечего сказать адекватному человеку.

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      Рейтинг: +468

      Alemann > Saang (SCR) 6 августа 2018, 22:18

      Так это адекватному, а ты при чем?

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 16 июля 2018, 00:39

      То, что Россия пройдет в четвертьфинал, я писал за месяц до начала чемпионата. Сомневаюсь, что хоть кто-то (кроме меня) на этой инфе заработал.
      А Испания была обречена на поражение, как единственная европейская сборная...То есть, внезапно появилась еще одна европейская - сборная Хорватии, но и она не могла стать чемпионом. Что до Германии, Франции, Бельгии, Англии и других африканских команд, то они будут меняться на пьедестале, как калейдоскоп - такая уж у негров нестабильность.

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      Рейтинг: +468

      Alemann > тщмек 19 16 июля 2018, 06:48

      Дорогой, Германия - негритянская сборная? Кроме Боатенга, назови мне еще одного негра у немцев.

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      тщмек 19 > Alemann 16 июля 2018, 15:10

      Негритянская, видимо, не то слово, я сказал - африканская, хотя надо было азиатско-африканская. Ну, начнем с прошлого чемпионата.
      Мезут Озил родился и вырос в Гельзенкирхене в семье турецких эмигрантов.
      Сердар Таши родился и вырос в пригороде Штутгарта в семье турецких эмигрантов.
      Сами Хедира родился в Штутгарте. Его мать – немка, коренная жительница города, отец тунисец.
      Боатенг уже упоминался...
      Мне смотреть этот год?

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      Alemann > тщмек 19 16 июля 2018, 21:10

      Итого 4 из 23х. Мне кажется, маловато для объявления команды "африканской". Кроме того, теория, что негры доминируют в футболе, не соответствует фактам. Давай посмотрим победителей ЧМ за 10 предыдущих лет до последнего.
      2006 - Италия
      2010 - Испания
      2014 - Германия.
      По моему, ни одна из этих команд не негритянская, и не африканская. Кроме того, я не понимаю, какое отношение турки имеют к Африке. Турция - это таки Азия. И повторюсь, 4 - 5 человек турецких и арабских кровей среди 23х абсолютно белых не делают команду не европейской.

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      тщмек 19 > Alemann 16 июля 2018, 21:25

      Я ничего не писал про доминирование негров. Я имел в виду глобализацию, как основной фактор развития. Если у вас есть выбор в пределах одной нации, это уже меньше, чем выбор из нескольких больших анклавов, будь то Африка, Азия или Австралия с Океанией. Последний раз Европа побеждала в 2010 году командой Испании, а сборная турецких эмигрантов Германии и африканская Франция - как раз до и после. И, заметьте, абсолютно белых, как Зидан.
      Ну, а теперь вернемся к нашим эмигрантам.
      Антонио Рюдигер, Жером Боатенг, Сами Хедира, Месут Озил,Илкай Гюндоган. Всего 5 из 23. С одной стороны это действительно мало, будь товарищ Лев порасторопнее, он бы по примеру Черчесова онемечил бы какого-нибудь бразильца к имеющимся полякам, испанцам и т.д., глядишь, так же в четвертьфинал вышли бы.

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      Alemann > тщмек 19 16 июля 2018, 21:54

      Думаю, причины провала немцев несколько другие, но не об этом здесь речь. И таки повторяю - 5 из 23 - не основание сборную Германии называть командой "турецких эмигрантов". Вот было бы обратное соотношение - тогда сколько угодно.
      Зинедин Зидан, кстати, ну совсем "белый" D)) #ржунимагу. Вообще-то он бербер, уроженец Алжира.

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      тщмек 19 > Alemann 17 июля 2018, 06:56

      Я так понимаю, мы говорим о разном. Есть животные, которые не могут поднять голову вверх и посмотреть на звезды. Думаю, в России вы бы болели за Спартак. Который тоже нельзя назвать "командой легионеров"?
      Удачи

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      Alemann > тщмек 19 17 июля 2018, 19:42

      Друг, попал пальцем в небо. За свиней болей сам. Чтобы узнать, откуда я и за кого болею, достаточно посмотреть мой профиль.
      И тебе не хворать.

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