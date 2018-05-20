По законам Парадокса

Можно ли заранее предвидеть, кто по итогам сезона опустится в ФНЛ? Соглашусь, что подобные рассуждения от того, кто в межсезонье предсказывал прямой вылет пермского «Амкара», смотрятся несколько неловко.

И тем не менее хочется поделиться мыслями о специфическом роде прогноза, который любого эксперта редко когда приводит к положительному результату.

После первого круга обычно отсеивается некоторое количество команд, которые заведомо будут во второй половине сезона бороться за выживаемость. В прошедшем чемпионате был один явный аутсайдер – СКА-Хабаровск – и три клуба, дела которых выглядели неважно: «Амкар», «Тосно», «Анжи». Наиболее ущербно из этой троицы выглядел пермский клуб, лишившийся многоопытного тренера Гаджиева и испытывающий серьезные финансовые трудности. Однако, как это бывает не только в математике, все минусы «Амкара» вдруг превратились в плюсы. Гаджиева сменил хороший мотиватор, давно работающий с командой в качестве тренерского помощника – Вадим Евсеев, основной костяк футболистов команда сохранила, и первый же матч весеннего начала чемпионата предопределил дальнейший ход этого давно обжившегося в премьер-лиге клуба. Третьего марта в гостевом матче с «Зенитом» пермяки в труднейшем поединке добыли нулевую ничью, попутно обнажив проблемы питерского коллектива в атаке. Дальше мы наблюдали аттракцион невиданной щедрости со стороны московского «Локомотива», который подарил Перми все шесть очков по итогам личных встреч, дважды приютил в Черкизове испытывающего проблемы с качеством газона соперника, оплатил перелет и, само собой, отдал весь сбор с матча. На фоне все ухудшающегося положения дагестанского «Анжи» пермяки смотрелись совсем неплохо, и в итоге обогнали товарища по стыковому несчастью аж на 11 очков.

Третий проблемный клуб, – «Тосно» из Ленинградской области – казалось, также опередит «Анжи» в гонке на выбывание, поскольку у него был более легкий график и возможность решить свою судьбу во встречах с прямыми конкурентами.

Сделаю небольшое отступление, чтоб лишний раз подтвердить обоснованность предыдущей фразы. Сейчас на самых различных футбольных порталах вроде euro-football или bobsoccer составляют исправленные итоговые таблицы прошедшего чемпионата. Предисловие к ним начинается так «Если бы судьи не ошибались…». Далее идут расклады, согласно которым места в таблице меняются в зависимости от взгляда автора на «справедливость», меняется и чемпион, и призеры, и выбывающие команды. Так вот, практически во всех этих таблицах напрямую выбывшим клубом получается «Анжи», а «Тосно» стоит на строчку выше. Несмотря на неверность самого подхода авторов исправлений, которые не могут выйти за пределы фрагментарности с назначением пенальти или удалениями, общее мнение относительно «Тосно» на сей раз кажется верным.

Итак, все рассуждения приводят к неутешительному выводу: вычислить заранее команду, покидающую премьер-лигу, практически невозможно, потому «что не проворным достается успешный бег, не храбрым - победа, … но время и случай для всех их» (Екклезиаст). В общем-то, большинство из нас и любит футбол как раз за то, что им правит «гений, парадоксов друг, и случай, бог изобретатель».

Кстати, о парадоксах. Если взять кое-какие новости на около-футбольную тему и перенести их во времени на чуть более поздний срок, то мы увидим все в ином ракурсе. Пример.

В апреле отец нападающего «Спартака» Педро Роши заказал статую сына, выполненную из бронзы в полный рост. «Спартак» в это время вплотную спорил за золото первенства с «Локомотивом». Намек: или статую Педро Роши надо было заказывать из золота, или повременить до последнего тура, символизма ради.

Или вот такое сообщение. Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подарил одному из болельщиков галстук в честь победы команды над македонским «Вардаром» (5:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы по футболу.

«После матча я подарил галстук одному из болельщиков, но не свой. Мой – фартовый. Я попросил галстук у коллеги (пресс-атташе «Зенита» Антона Макаренко) и, как обещал, отдал его болельщику». Нам остается только гадать, на каком месте оказался бы вверенный фартовому президенту «Зенит», если бы Фурсенко подарил болельщику не чужой, а свой галстук?

Если мы внимательно посмотрим на команды, которые по итогам сезона с трудом остаются или же вылетают из ФНЛ и премьер-лиги, то заметим, что какая-то часть команд меняет прописку или спасается от вылета также парадоксальным образом.

Волгоградский «Ротор», не имевший к началу сезона стадиона, отвечающего требованиям регламента ФНЛ, и по итогам первенства оказавшийся на 17-м месте, опускался в ПФЛ. Тренер волгоградской команды, повидавший на своем футбольном веку всякого, после ознакомления с результатами остальных команд-соперниц, без тени сомнения обнадежил собравшихся болельщиков: « Наша команда точно останется в первенстве, вот увидите, кто-то из клубов, оказавшихся выше, обанкротится». Слова его, что называется, упали богу в уши, и спустя пару недель о банкротстве и снятии с первенства объявила занявшая 9 место Краснодарская «Кубань».

А если вернуться к премьер-лиге, то после победы в финале Кубка РФ шансы героического «Тосно» составить компанию «Ротору» в ФНЛ по законам того же парадокса стали стремительно множиться. Хотите – верьте, хотите, нет, но я даже стал прибаливать за «Анжи», чтоб теория парадоксов нашла свое подтверждение и в этом сезоне. Дальше пошел уже полный абсурд: вместо предполагаемых дивидендов победителю Кубка пришлось уступить еще и место в будущих евро-баталиях команде, занявшей «шестое призовое». И вишенкой на футбольном торте стала новость, что главный спонсор клуба Борис Пайкин, являющийся с сентября 2017 года депутатом Госдумы, окончательно отказался от финансирования клуба.

На фоне всех этих передряг заметка о том, что московское «Динамо» осталось должно футбольным агентам за переход в свой клуб Константина Рауша из «Кельна» сумму комиссионных, равнозначную той, что оно заплатило за самого футболиста, отозвалось только слабой флуктуацией тех парадоксов двухлетней давности, что вызвали временное понижение в классе москвичей. Но один из главных участников того действа снова на виду – я о тренере сборной С. Черчесове.

Бог, как известно, любит троицу: во-первых, тренер, выполнявший задачу попасть в первую пятерку, выигрывает чемпионат; во-вторых, тренер обанкротившейся и вылетевшей в нижний дивизион команды берет Кубок… А значит, есть слабая надежда, что в-третьих, логике вопреки наша пока ни на что не годная нац.команда все же устроит бенефис в честь одного из самых упертых тренеров, призванных под знамена сборной.

P.S. И последняя новость: Махачкалинский «Анжи» по результатам двух стыковых матчей с «Енисеем» вылетел из премьер-лиги. Так что футбол все-таки справедлив.