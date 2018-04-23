Ливерпуль – Рома. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (24.04.2018)

Прогнозы на спорт Все прогнозы Прогнозы на Футбол «Ливерпуль» – «Рома»: как завершится первый поединок?

Если полуфинал Лиги Чемпионов «Реал» – «Бавария» выглядит вполне прогнозированным, то вторую пару составили команды, которых на этой стадии мало кто ожидал увидеть. «Ливерпулю» и «Роме» предстоит определить между собой второго финалиста турнира, и первый матч между этими соперниками состоится на «Энфилде». Попробуем определиться с прогнозом на первый поединок.

«Ливерпуль»

Для «Ливерпуля», создавшего солидный задел над преследователями в чемпионате, Лига Чемпионов сейчас является главным приоритетом. В АПЛ «красным» достаточно будет выиграть два матча, чтобы гарантированно оказаться в четверке, поэтому Юрген Клоппоткровенно жертвует матчами первенства в пользу ЛЧ. В крайнем поединке это сыграло с мерсисайдцами злую шутку. «Ливерпуль», ведя в счете 2:0 с последним «Вест Бромвичем», за двенадцать заключительных минут упустил победу и позволил «дроздам» заработать одно очко.

Впрочем, играли «красные» с ВБА на выезде. Дома «Ливерпуль» в последнее время просто в фантастической форме. Подопечные Юргена Клоппа даже не пропускают на «Энфилде» пять матчей подряд, обыграв «Ньюкасл» – 2:0, «Уотфорд» – 5:0, «Манчестер Сити» – 3:0 и «Борнмут» – 3:0, а также сыграв вничью в ничего не значащем поединке с «Порту» – 0:0. Кроме того, нельзя не отметить, что «Ливерпуль» до сих пор не проигрывал в ЛЧ, а на «Энфилде» в пяти поединках «красные» не смогли победить только в дуэли с «Севильей» – 2:2.

Также не может не радовать болельщиков «Ливерпуля» тот факт, что почти все основные футболисты в строю. К отсутствию Клайна и Лалланы все привыкли, поэтому единственными ощутимыми потерями являются Джан и Жоэль Матип.

«Рома»

Совершив невероятный камбэк в противостоянии с «Барселоной», «Рома» заслуженно получила статус главных героев четвертьфинальной стадии, сумев затмить даже «Ливерпуль». От римлян такого не ожидал никто, хотя еще на групповом этапе «волки» разгромили дома с таким же счетом «Челси». Так или иначе, гостевая форма команды Ди Франческо совсем не свидетельствует в пользу итальянцев. В пяти выездных матчах текущего ЛЧ «Рома» сумела победить лишь «Карабах» – 2:1, проиграв «Атлетико» – 0:2, «Шахтеру» – 1:2 и «Барселоне» – 1:4. Хотя также в Лондоне «волки» сумели сыграть вничью с «Челси» – 3:3.

В отличие от «Ливерпуля», у римлян борьба за попадание в четверку Серии А в самом разгаре. Подопечные Франческо в ней выигрывают, но не с таким гандикапом, чтобы не уделять внимания чемпионату. С момента невероятной победы над «Барселоной» «Рома» в Серии А успела сыграть вничью с «Лацио» – 0:0, обыграла «Дженоа» – 2:1 и разгромила СПАЛ – 3:0.

Кадровых потерь в «Ромы» даже меньше, чем у «Ливерпуля». Обходится «волкам» приходится только без нападающего Грегуара Дефреля и хавбека Рика Карсдорпа.

Статистика и личные встречи

Беспроигрышная серия «Ливерпуля» в Лиге Чемпионов равна 14 матчам. «Ливерпуль» не пропускает дома в ЛЧ на протяжении уже четырех встреч подряд. В трех из указанных встреч «красные» выиграли с разницей более чем в два мяча. «Рома» на выезде в Лиге Чемпионов не может выиграть четыре поединка кряду. Но не забили в этих четырех поединках римляне только «Атлетико». Этот матч станет шестым в истории противостояний «Ливерпуля» и «Ромы». «Красные» выиграли у «волков» две из пяти предыдущих встреч, тогда как на счету у итальянцев лишь одна победа. Самым памятным поединком рассматриваемых клубов является их дуэль в финале Кубка Чемпионов 1984 года. Основное время тогда завершилось со счетом 1:1, а по пенальти выиграли «красные».



Прогноз

Шансы у римлян определенно есть, но «Роме», как и в гостевых поединках против «Шахтера» и «Барселоны», обязательно нужно забить. Возможно, именно в этом будет заключаться главная интрига вторничного матча. В то же время можно не сомневаться, что в предстоящей встрече отличится «Ливерпуль», и сделает он это не один раз. Учитывая, что большинство своих предыдущих соперников на «Энфилде» «красные» разгромили, ставить на хозяев тут можно с форой.

Наш прогноз – победа Ливерпуля за 1.60 в БК 1хСтавка.