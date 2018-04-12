Полуфинал Лиги Чемпионов 2017/18

Пока жеребьевка еще не началась, попробую сосчитать на пальцах, что и кому выпадет и кто от этого выиграет.

Матчи четвертьфинала сыграны, победители пар определились. Если первые матчи четвертьфинала легоньким ветерочком поглаживали яйца, то ответные матчи грубыми неотесанными руками футболистов отвесили знатную пощечину многочисленным болельщикам (хотя бы той же «Барселоны»).

В полуфинал определились четыре команды из четырех стран: немецкая «Бавария», английский «Ливерпуль», испанский «Реал» и итальянская «Рома».

Начнем с откровенно слабых – итальянской «Ромы». Судя по результату, «Рома» откровенно отскочила от «Шахтера» и «Барселоны», не продемонстрировав цельную игру в двухматчевых противостояниях. Как по мне, так это вряд ли получится и впредь - »Рома» закончит поход в полуфинале. В случае попадания »Ромы» в ноги «Реала», то академическая и сбалансированная игра испанцев потопит итальянцев. Я предполагаю, что если жребий сведет эти команды в полуфинале, то испанцы вчистую переиграют итальянцев дома, но яркая игра вратаря «Ромы» Алиссона, большой коэффициент неиспользованных голевых моментов позволит удержать довольно комфортные 1:2 в пользу «Реала». «Рома» отскочит, СМИ особенно интенсивно начнут муссировать слухи о заинтересованности «сливочных» в бразильском вратаре соперника. Ответная встреча в Риме пройдет в обоюдоострых атаках с оглядкой на свои ворота. Там феерить мадридская команда уже не будет, но и «Рома» не будет торопить события. Игра в конце концов сложится равная, однако я считаю, что результат будет точно таким же, как и в первой встрече. Поражение «Ромы» в обеих встречах со счетом 1:2.

Если жребий сведет английский «Ливерпуль» и итальянскую команду, то ничего глобально не изменится. «Рома» проиграет, но уже с большим треском, нежели в Мадриде. В Англии «Рома» познает всю мощь атакующего гения Клоппа и уедет на щите. Я предполагаю, что в Англии «Рома» проиграет с разницей в два мяча или больше. Даже скажу, что никакой вратарь в мире не смог бы выгрызть для «Ромы» оптимистичный результат. Однако предположу, что они смогут забить один. В ответном матче «Рома» сыграет точно так же, как сыграла бы с «Реалом» и проиграет с таким же счетом. Поражение «Ромы» 1:3 в гостях и 1:2 дома.

«Бавария» слишком хорошо помнить «Рому» чтобы ей проиграть. В Мюнхене немцы расправятся с «Ромой» 3:1, но в Риме итальянцы смогут победить. Немецкая машина катком пройдется по «Роме» и тут вырисовывается аналогия с гипотетическим матчем на «Энфилде». Беспомощная «Рома» и свирепая «Бавария». Однако же эта свирепость «Баварии» быстро испаряется в ответных поединках, если в первом был достигнут приемлемый результат. В Риме «Рома» может сыграть на этом и ухватится за минимальную победу при почти что равной игре, но едва ли этого хватит для прохода в финал. Поражение «Ромы» в гостях 1:3, победа дома 2:1.

Перейдем к «Баварии». Будем откровенны, по пути к полуфиналу немцы играли против откровенно слабых команд, матчи с которыми выигрывали в одном матче. Сначала пал турецкий «Бешикташ» с общим счетом 8:1, а теперь «Севилья» 2:1. Обе команды не самого высокого уровня по меркам грандов, но «Бавария» не испытала с ними особых проблем. Другое дело «Реал» и «Ливерпуль». Абзацем выше я писал, почему немцы пройдут итальянцев, а теперь пришло время англичан и испанцев. Что касается возможного противостояния Мерсисайда и Мюнхена, то я считаю, что «Ливерпуль» прямо сейчас сильнейшая команда полуфинала. Все силы «Бавария» включит в первом матче и Клопп об этом догадывается: в тяжелейшем противостоянии в Мюнхене будет зафиксирована голевая ничья 2:2. Будет абсолютно равная игра, множество эстетики, моментов, сейвов и 4 гола. Ничейный исход не добавит оптимизма немцам перед встречей на «Энфилде», да и все силы были оставлены дома. В Англии же «Ливерпуль» показательно прибавит в давлении на ворота немцев и выиграет с разницей в один мяч. «Бавария» пролетит мимо финала со счетом 1:2.

Противостояние, которое уже стало классическим «Бавария» – «Реал». На своем поле «Бавария» будет иметь преимущество и будет близка к минимальной победе, но чего-то им не хватит. «Реал» в гостях сыграет максимально дисциплинированно, пропустит два, не без удачи забьет такое же количество и вернется в Мадрид. 2:2 в Мюнхене. В Испании мы получим зеркальное отражение первого матча. «Реал» так же, не без удачи забьет два гола и пропустит один. Бавария проиграет в Испании 1:2.

Последний реальный вариант противостояния «Ливерпуль» – «Реал». «Реал» проиграет англичанам в домашнем матче, перед родными болельщиками. Это будет современным Блицкригом Клоппа, который растопчет испанцев на мягких газонах Сантьяего Бернабеу. Беспомощный «Реал» еле унесет ноги со своего поля, а «Ливерпуль» будет готовиться к ответной встрече с разницей в один мяч и кучей нереализованных возможностей. Что касается ответного матча, то «Ливерпуль» будет играть с оглядкой на свои ворота, большую часть времени осмысленно отбиваясь и грамотно защищаясь. Тем не менее, 80% времени мяч будет находиться во владении «Реала», но пара резких уколов атакующей троицы мерсисайдцев сильно ударят по самочувствию испанцев. Испанцы забьют свои мячи, но в концовке могут получить и поражение. В любом случае, Реал вылетит по сумме двух встреч с общим счетом 3:4.

Вкратце все будет выглядеть так:

Бавария Ливерпуль 2-2

Ливерпуль Бавария 2-1

Реал Рома 2-1

Рома Реал 1-2

Бавария Реал 2-2

Реал Бавария 2-1

Ливерпуль Рома 3-1

Рома Ливерпуль 1-2

Бавария Рома 3-1

Рома Бавария 2-1

Реал Ливерпуль 2-3

Ливерпуль Реал 2-2

*Что касается того, кто выйдет точно в финал, то одним из них точно будет «Ливерпуль», а второй выберется из пары «Бавария» – «Реал».