Блог SCR создан!

привет всем кб)
Сегодня, 31 марта 2018 года мы начинаем своe вещание, полное зажигательного креатива!
привет всем кб)
Я прям в шоке - до нашего народа дошло что Соккер сгнил. И века не прошло)
Всем привет!
Похоже волнения все улеглись.))
По поводу блога. Создать блог пол дела. "Раскрутить" его - вот задача. Я пока "отдыхал", всячески пытался понять причины и следствия. Наверное время такое, что меняются взгляды и возраст, и меняется отношение к окружающим людям и обстановке. Ждешь хорошего и позитивного, а все скатывается к обыденности и примитивности. Может быть не стоит обращать на это внимание(Это я себе), и все наладиться. Вроде как подлатали, и пока активно заниматься нечем, попробую создать здесь блог. Но зазывать людей будем сообща!
На соккере только настроение поднимать себе, глядя как после поста у некоторых кипит мозг.))) Новости соккер публикует куцие. Обрезает как ему вздумается. Может от этого и коменты такие.)) Единственное, что на ОВ более понятны твои "собеседники". Да и бог с ними...
В общем если нужна площадка для общения, давайте создадим. Черкнити здесь свое мнение, а может и название.))
ЗЫ. Кто столько минусов наставил?
Привет Иваныч.
Есть тут мудак под ником SKS6891.Имеет клонов SKS1 и s11k22ss33 и SKS2 и 6891.Никакого воображения у ********.Этому долбню объяснил, что ни кого не трогаю, если меня не трогают.Чувак не понял.Полез минусить дальше, ну тут я его в глубокий минус и загнал.А этот мудень, наделал клонов и давай минусить меня.Короче ржака с этого любителя плюсов и минусов.И ведь мучается дебил, но продолжает лезть на те же грабли.Ну да куй с ним.Я если что могу в лёгкую воспользоваться никами братьев, тем более, что все пароли есть, а это сводит всю работу этого недоноска к нулю.
По поводу блога.Создавай потихоньку и давай так же не спеша будем перетаскивать народ сюда.По мне лучше ругаться, радоваться и делиться, чем жить под вечным мечом модераторов, которые в сговоре с тролями.А это уже факт доказанный.Сначала Мехмет вляпался, затем я, а затем Назар.Всё с тем же ****** и Байкалом.Это один пользователь.Ни чего удивительного нет, что эти мрази могут на кую вертеть братьев Старостиных и активно обрабатывать гениталии власть придержащим.
Кстати Наталья Блоссия с бандой уже здесь.Вижу много знакомых лиц.Народ медленно но верно уходит с соккера.Хотя думаю ты и сам уже это видишь.Не замечать очевидного не возможно.Можно свободно общаться здесь, а туда лазить на диверсионные операции.Так что не откладывай в долгий ящик блог.Он нужен.А пользователей перетащим.Не впервой.
Привет Виталий!
Добро, будем соображать в этом направлении.
Вот только одно тревожит. Когда сокер опустеет все суда переберутся. Там уже сейчас читать некого, одни извращенцы. Одна надежда, что здесь модераторы окажутся более вменяемы. Сочиняй название блога.
А давай назовём Возрождение.
После множества лет без ни чего, Спартак возродился как птица Феникс.
Кстати, Ташаев уже в Спартаке.В курсе ?Причём контракт был подписан ещё перед последним матчем с Динамо.Как трансферное окно откроется, так и объявят.
А по поводу сокера, да куй с ним.Совершенно не жалко.Можно будет зайти и по издеваться над убогими, что я и делаю.Тут можно спокойно выражать свои мысли и поверь, неадекватов типа SKS6891, здесь крайне мало.Связываться и рисковать рейтингом ни кому не охото.Если только в крайнем случае, как у меня например.Я чувака честно предупредил, что за его минусы, последует наказание.Жёсткое.Чувак посмеялся надо мной и до сих пор в районе минус 200.А было плюс четыреста с чем то.А при любом минусе, ставить какие то оценки здесь, нельзя.Именно поэтому неадекватов здесь мало.А те кто есть, из минусов не вылезают.Причём их неуважают даже свои же.Именно поэтому я сюда народ агитировал и просил Саныча, опубликовать мой спитч ниже на нашем (по крайней мере для меня) бывшем блоге.
Люди должны знать, что продажной модерации, сросшейся с блогерами (между нами привет Максу), тут нет.Лицемерия и замыливания глаз тоже нет.Здесь чистая свобода слова.Зайди на любую политтему (И такие здесь бывают).Разница с сокером очевидна.
Ну значит начинаем танцы с бубном.))
Думаю Спартак глубоко не падал, не в пример Торпедо. Ну были неурядицы, с кем не бывает. В продолжение "Возрождение", как тебе "КБ Рассвет(Восход)"?!
Думаю если Саныч опубликует твой спич, особенно про модеров, то его забанят пожизненно. Пусть пока будет все как есть. Он получает псевдоним "подпольщик". Будет шатать трубу изнутри.))
О кей Иваныч.
Со всеми предложениями согласен.
И с рассветом и с подпольем Саныча.
Осталось дело за малым.А потом я займусь вербовкой.Надо ребят потихоньку забирать сюда.В тихую гавань.Пусть соккер работает с тем, на что наработал.Как грится за что боролся, на то и напоролся.
Виталь,обидеть хочешь?
Трусость-то при чём?
Мне уж седьмой десяток,мне что,за собой полки вести?
Где понравится-может загляну,отпишусь.
Вы суетитесь,организовывайте что-нить достойное.
Ты стал реже появляться на фейсбуке...ну значит что-то не так,что-то не в кайф.
Но не трусость же.
Ну,давай тут втроём тусоваться....одинокие и смелые.
Саныч, ни кого обижать не хочу.Тем более Вас.Тебя и Иваныча.Вы по крайней мере нашли в себе силы бросить вызов этой системе.Не ваша вина, что всё заглохло.Просто обидно.Где один за всех и все за одного? Куда это делось ?Совсем недавно узнал, что эти чмыри с Песочной (соккер), уже как год ввели практику где срастаются местные блогеры и администрация.Что модератор ****Иёобс и Байкал это одно лицо.До невозможности обидно, что одни бьют в барабаны, а другие несут кожу для этих барабанов.Кстати Назар, неприснопамятный, сам недавно открыл для себя неприятные моменты этого клуба, где каждый пытается надуть каждого, а все вместе неудобных.Приступил к созданию блога здесь на бомбе.Народ с блога тоже не прочь покинуть ту купель юдоли и печали.Сам зайди на общие ветки и посмотри,Что там творится.Такого разгула безпринципности я ВООБЩЕ ни где не видел.Когда в анкетах пишут оскорбление Старостиным, когда чувак с 2 (двумя) постами имеет ВИП, когда все знают какой клон кому принадлежит, а при этом обычные люди просто зарегиться на этой помойке не могут.Саныч, ты не слепой.Ты же всё видишь и понимаешь.Сам же говоришь, что седьмой десяток пошёл.Можешь скопировать этот текст и перенести туда.Вспомни как под новый год все плевались и грозили уйти с этого ресурса всего лишь из за дизайна.Сейчас же тебя за мысли забанить могут.Когда одним пишут , что забанили за личное обращение, а другим за использование не так абревиатуры команды.После недолгих препирательств получаешь или бан или ответ, что модерация на всё имеет право и в том числе на собственное мнение.Всё.Приплыли.Они право имеют.Ты его лишён.Какое Вам ещё доказательство нужно ?
Марина совсем не для этого создавала этот блог.Совсем другие цели были.Были цели оъединения красно-белого братства, а не разъединения.Были цели знакомства одних с другими, чтобы противостоять тем или иным обстоятельствам.Мы же в большинстве своём и познакомились по большому счёту именно благодаря ей.А теперь по прошествии времени блог у неё отобрали (По её словам)Своих мочат, а когда просишь о помощи, тишина.Даже свои (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СВОИ) права, защитить не могут.Как так можно? Или рабская психология настолько въелась в кровь ?
Саныч, я не имею ввиду тебя и Иваныча.Ты сам стараешься свою жизнь изменить.Иваныч по мере возможности тоже.Но остальные ведут себя так, как будто ни чего не изменилось.Как будто они обезличенная серая масса.Но мы то понимаем , что это не так.Что они все разные.Каждый из них планета.И очень горько осознавать,что те, кого читал и улыбался, забыли о своём предназначении,о своём Я. О том, что улыбаться можно не только в одной комнате, а во всей квартире.И Саныч, свой блог, мы организовали и наладили.Более того живём полной жизнью, чего и Вам желаем когда нибудь.Ведь первый шаг начинается с малого.Каждый слушал Амстронга:"Какой маленький шаг для одного человека и какой огромный для всего человечества".
Саныч, опубликуй это на соккере в блоге.У меня доступа туда нет(О чём кстати ни сколько не жалею)Пусть читают и знают, что о них думают те, кто не забыл , что такое честь, совесть и "один за всех и все за одного"
PS:По поводу Фейсбука не тут.Лучше по почте или по телефону.Там личное.Узнаешь, поймёшь.Думаю наладится всё в ближайшие дни.
Иваныч, на кой хер открывал блог, если совсем никто не заходит.Вас жэ там на блоге как тараканов.Перейти сюда проще простого, но вы упорно там кормите тролей и модерацию.Не понимаю.
Всё ясно.
Можно Вас не ждать.
Трусость и лень сделали своё дело.
Саныч и Иваныч, обращаюсь к вам, как к многоуважаемым мамонтам нашего сообщества.Знаю, что на вашем блоге сделать первый шаг, самая настоящая проблема.Что то в жизни менять мало кому хочется.Но ещё больше не хочется быть простой единицей в руках.Тем более в руках не чистоплотных.Вы уже не раз и не два в этом убеждались сами.Я говорю о соккере.
Наташи Блоссии блог переехал сюда со всеми пожитками, хотя сделать этот шаг тоже было сложно, но как выясняется, возможно.Находясь на соккере, мы кормим тролей и поддерживающих их во всём модераторов.Это надо прекращать.Я знаю, что найдутся те, кто совсем не захочет оттуда уходить, так как уже привык, но мразей, заведующих местной кухней, надо учить.А учить их можно только деньгами.При отплыве с сайта большого количества пользователей, местную администрацию перетрясут с ног до головы.В противном случае пусть гниют в своём болоте сами.
Кстати, этот ресурс развивается и развивается не плохо.Матом уже здесь не поорёшь.Спорь, беседуй, сколько душе угодно и при этом слова бан, как то здесь даже не замечал.А самое интересное, зайдите на ветки.народ не ругается в отличии от соккера.Так время от времени языками зацепится и не более.Болельщики из разных клубов пытаются вести себя уважительно и это мне напоминает старый добрый соккер.Но не нынешнее чудовище, сотворённое чьим то больным воображением.Так что или агитируйте народ сюда переходить или айда к нам в блог "О футболе с юмором".Здесь по любому интересней, чем загнивать заживо на соккере где администрация ни бзднуть не пёрнуть не разрешает.
Удачи парни.Не прощаюсь.
Спасиб Саныч.
Мои ответные чувства , аналогичны.
Я против Натальи по большому счёту ничего не имею,разногласия были больше политические нежели спортивные.Ушли от туда почти одновременно я,Иваныч,Костя,Михалыч потом ты.И после этого грязи в наш адрес никто не лил.Ну,по мне прошлись разок после того как я по пьяни там набузил. Но и возвращаться как-то не очень. Вот Красно-белое сердце сюда перетащить-это дело.
Согласен Саныч.Хотя и набузить то ты толком тоже не сумел.Плохим словом ни кто не вспоминает, хотя и я тоже ушёл из за политики.Взглядов своих не поменял.Я и тогда говорил, что майдан ихний ни как с политикой связан не был.А связан он был с переделом собственности и потоков.Я как тогда говорил, так и сейчас подпишусь , что одни воры сменили других.Алекс мне пытался втолковать обратное, но я не слепой.Я как тогда к нашей власти относился не супер, так и сейчас.Ну не их я избиратель.Мне требуется свобода, а не условия ограничения.До того как начались все эти ограничения, я работал на себя и получал нормальные деньги, а сейчас 2 года нормальную работу найти не могу.С одного места на другое прыгаю.И ладно бы хоть из за денег, но ведь нет.Берут на работу и объясняют твои обязанности, а затем в процессе работы эти обязанности начинают расти в геометрической прогрессии.Как говорится таких работ нам не надо.Если бы с увеличением обязанностей хотя бы зарплата росла, так иногда она даже уменьшается.Так что любить мне эту власть не за что.Не тогда, не сейчас.
Кстати, абсолютно уверен, что этот воровской майдан у соседей ещё так и не закончился.Землю они скорей ещё потеряют, чем что то вернут взад.Это моё ещё тогдашнее мнение так и не изменилось.Нельзя в стране без верховенства права, построить страну.Извини за каламбур.Они там у себя совсем замайданились и зарапортовались.Ещё года два и жить там будет совсем плохо.За эти 4 года все запасы проели и дальше будет только хуже.Дальше каждый сверчок в поле станет агрономом.И если нонче область с областью грызётся.Временами.То совсем скоро грызться районы между собой будут.И нынешний ежедневный взрыв гранаты, покажется цветочками по сравнению с тем, что грядёт.
Если конечно не придёт сильный лидер, но пока его и на горизонте не видать.
А я предлагаю не расстреливать, а сразу в рабство.На сто лет или пожизненно.
Так народ.Я не читатель, я писатель.Поэтому сначала опишу, что творится в Спартаке , а затем примусь читать ваши опусы.
Итак, по информации нашего общего друга, спонсирующего вместе с Лёней Федуном, наш Спартак, в команде произошёл действительный конфликт.Группа игроков и тренеров(персоналии называются выборочно) устроила бунт.А точнее невыполнение тренерских установок в ярко выраженной манере.Возглавлял этот бунт всем известный Роман.Пилипчук.
Сейчас бунт практически задавлен.Пилипчук собрал манатки, помахал ручкой и растворился на просторах необъятной.Второй персонаж Глушаков, увидев, что дела плохи и команда без него стала набирать очки, задумался о вечном и перметнулся взад.Шанс Денис ещё получит, но с изменением сумм в контракте.Массимо западный тренер и за любой негатив, наказывает деньгами.
Следующий персонаж, Комбаров.Дима.Массимо решил больше этого игрока к работе с командой не привлекать.Замену Диме увидим в последнем матче чемпионата.Правда пока не на нашей стороне.Как объяснили знающие люди, вся работа велась втихаря.Контракт уже подписан, с не малой суммой.Ждут окончания чемпионата и начала трансферного окна.
Вот как то так господа товарищи.А мы голову ломали.