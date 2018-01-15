Как бы мы ни убеждали себя, что в футболе случаются чудеса, сегодняшний вопрос можно ставить именно так: кто вместе со СКА-Хабаровск уйдет в первую лигу? Слишком много времени упущено дальневосточниками, слишком много сил потрачено не там и не так.

Претендентов на прямой вылет масса, при нынешней плотности результатов даже ФК «Ростов», идущий на 8 месте, не может гарантировать себе безоблачной концовки, ибо из 10 оставшихся игр более половины приходится на встречи с нынешними или недавними грандами российского футбола. Столько же у «Динамо», чуть меньше у «Арсенала» с «Уралом», совсем мало (встречи со «Спартаком» и «Рубином») у идущего на 14-м месте «Тосно»…

У оставшихся неупомянутыми аутсайдеров «Амкара» и «Анжи» по пять матчей с соперниками, априори превосходящими их в классе.

Быстрый анализ показывает, что у «Амкара», испытывающего еще и финансовые трудности, шансов на прямой вылет больше. Однако, если бы в РФПЛ все проходило закономерно и планово, то вряд ли бы финансово-стабильные «Крылья Советов» ушли в первый дивизион в сезоне 2016/17. Еще менее понятен спуск лопавшегося от финансовых вливаний «Динамо» сезоном ранее.

Приверженцам конспирологии кажется, что весь футбольный расклад делается в высоких кабинетах. Один из долгосрочных прогнозистов, неплохо предсказывавший итоговые результаты, постоянно садился в лужу из-за опоры на эту концепцию – по его убеждению, в «верхах» четко следили за количеством зауральских команд в РФПЛ. Поскольку чуть ли не в каждом сезоне в премьер-лигу попадала либо «Томь», либо «Оренбург», из высшего дивизиона, по его мнению, должен был вылететь пермский «Амкар». Увы, пермяки держались, невзирая на нищенский бюджет, а прогнозы не сбывались.

Но сказать, что подковерных игр в нашем чемпионате нет совсем, значит, пойти против истины. Если мы вспомним, как в последнем туре прошлого сезона отстававший от «Крыльев Советов» тульский «Арсенал» с необыкновенной легкостью разгромил чемпиона, а в другом матче, казалось бы, безнадежный «Оренбург» в игре с «Ростовом» вдруг получил мощную поддержку в лице судейской бригады, да приплюсуем к этим двум сомнительного качества играм необыкновенный заряд грозненского «Терека», уложившего три мяча в ворота тех же «Крыльев»… Ну, в общем, вы поняли. Предвидеть все эти расклады, даже зная, что в 29-м туре «Анжи» играет кавказское дерби с «Ахматом», а в 30-м «Ахмат» играет вроде бы «ненужный» ему матч с «Амкаром», невозможно, хотя бы потому что чуть ранее «Амкар» играет свое уральское дерби с клубом из Екатеринбурга.

Если же мы возьмем чисто футбольные аспекты, влияющие на распределение команд в нижней части таблицы, то расстановка клубов получится следующей.

В верхней части останутся коллективы, возглавляемые сильными тренерами, обогащенные зимней селекцией и уверенно играющие с соперниками, равными по классу (двойственные матчи в вышеупомянутых «дербях» не в счет).

Это прежде всего ФК «Ростов», «Арсенал», «Динамо».

Чуть менее уверенно должны чувствовать себя «Анжи» и «Тосно». «Урал» занимает промежуточную позицию, поскольку при сильном тренере и хорошей поддержке президента его ждет зубодробительная концовка из четырех матчей с «Амкаром», «Анжи», «Спартаком» и «Ахматом», который постарается доказать, что дурная слава, приобретенная бывшим «Тереком» во встречах с «Уралом», – досадная случайность. Правда, последний тур «Урал» играет с «Ростовом», и тут опять придется вспомнить о нефутбольных факторах.

Замыкают наш рейтинг «Амкар» и «Тосно». В первом клубе плохо все, кроме опытного тренера Гаджиева, но не факт, что он доработает до конца чемпионата. «Тосно» же при легком графике и очень симпатичной игре, поставленной Парфеновым, лично мне напоминает проект «Москвы» – команды по определению никому, кроме капризных спонсоров, не нужной.

Наконец, нелишне вспомнить о негативном мистическом факторе, который вопреки всем спортивным и логическим раскладам порой преследует избранную команду, и тут вне конкуренции в последние годы московское «Динамо».

Итак, у нас пять претендентов на прямой вылет из премьер-лиги, не считая СКА из Хабаровска. Не рискну поставить только на одну всю ставку, но если разделить печальную карму 2018 года на две, то выбрал бы московское «Динамо» и «Амкар». Аргументы в пользу трех оставшихся читайте выше.