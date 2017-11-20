История ЦСКА часть 2

Большая история ЦСКА

1 февраля 1928

Спортивный центр Красной Армии

ОППВ вошла в состав Центрального Дома Красной Армии имени М.В.Фрунзе как отдел физической культуры и спорта.

Красной Армии был необходим свой спортивный центр для подготовки спортсменов, который бы служил примером и был показательным для войсковых клубов, военных округов и флотов.

В 1923 году создается Опытно-показательная военно-спортивная площадка всевобуча – коротко ОППВ. Под этим названием она просуществовала до февраля 1928 года, когда в честь десятой годовщины Рабоче-крестьянской Красной Армии был организован Центральный Дом Красной Армии (ЦДКА) имени М.В.Фрунзе.

ОППВ со всеми базами и командами вошла в его состав как отдел физической культуры и спорта. Военные спортсмены с этого момента стали выступать с эмблемой ЦДКА.

22 июня 1941

Великая Отечественная война

В военные годы продолжались спортивные соревнования: по легкой атлетике, футболу и военно-прикладным видам спорта.

С первых же дней Великой Отечественной войны спортивный отдел Центрального Дома Красной Армии (предшественник ЦСКА) изменил направление всей своей деятельности.

Армейские атлеты первыми сменили спортивные снаряды на боевое оружие. Ударные лыжные батальоны, группы подрывников и разведчиков воевали на передовой линии фронта и в тылу врага. Те, кто остался в ЦДКА, переключились на работу в пунктах Всевобуча: занимались военно-физической подготовкой резерва действующей армии, готовили инструкторов рукопашного боя, лыжного дела, а также специальных лыжных частей Красной Армии, разведывательных и других подразделений.

30 января 1946

Центральный дом Советской армии

В первый послевоенный год Красная Армия была переименована в Советскую армию, и, таким образом, ЦДКА отныне назывался Центральным домом Советской Армии.

Отдел физической культуры и спорта ЦДСА (предшественник ЦСКА) превратился в конце сороковых годов в один из крупнейших спортивных центров страны.

За короткий срок были переоборудованы и расширены спортивные сооружения в парке ЦДСА, стадион и лыжная база в Сокольниках, открыты новые учебно-физкультурные кабинеты, приобретены лучшие образцы спортивного инвентаря. В спортивные коллективы ЦДСА возвратились известные армейские тренеры и спортсмены, набирали силу игровые команды: футбольная, хоккейная, волейбольная, баскетбольная, по водному поло.

Футболисты ЦДСА впервые удостоились золотых медалей чемпиона СССР в 1946 году и несколько лет сохраняли высокий титул. В 1946 при ЦДСА была создана команда по хоккею с шайбой.

30 января 1952

Спортсмены–армейцы дебютируют в Олимпийских играх.

Этот год был знаменательным для представителей Центрального дома Советской армии.

Впервые в истории вместе с другими советскими спортсменами они приняли участие в Олимпийских играх в Хельсинки, программа которых предусматривала 149 состязаний по 21 виду спорта. Это был триумф советских спортсменов. Несмотря на то, что это был их олимпийский дебют, атлеты завоевали 106 олимпийских медалей, в том числе 38 золотых, обогнали 67 стран и стали героями Олимпиады. Среди советских спортсменов, вернувшихся на Родину с наградами, были армейцы.

Первыми олимпийсикми чемпионами стали спортсмены армейского клуба Шазам Сафин – в греко-римской борьбе, Михаил Перельман – в гимнастике, Нина Ромашкова (Пономарева) – в метании диска, Анатолий Богданов – в стрельбе из винтовки, Трофим Ломакин – в тяжелой атлетике. Гимнасты Дмитрий Леонкин, Михаил Перельман и Иосиф Бердиев стали чемпионами в командном первенстве.

30 сентября 1953

Центр спортивной жизни ВС СССР

Объединение спортсменов Центрального дома Советской Армии (ЦДСА) и Военно-воздушных сил Московского военного округа (ВВС МВО).

В 1953 году армейские коллективы ЦДСА и ВВС МВО, выступавшие на всесоюзной спортивной арене отдельными командами, объединились.

К этому времени спортивный клуб ВВС МВО, созданный в послевоенный период, прочно обосновался на Ленинградском проспекте, рядом с центральным аэропортом Москвы. Старые авиационные ангары, располагавшиеся там, перестраивались под тренировочные и игровые залы. Завершалось строительство первого в Москве крытого плавательного бассейна с пятидесятиметровой ванной. Так зарождалась новая армейская спортивная база, которая в дальнейшем стала центром всей спортивной жизни Вооруженных Сил СССР.

30 сентября того же года был издан приказ Минобороны СССР о создании в столице Центрального спортивного клуба Министерства обороны (ЦСК МО). Ему передали спортивное хозяйство и штаты Отдела физической культуры и спорта ЦДСА, ввели штат старших тренеров, тренеров и инструкторов спорта.

Однако, при этом ЦДСА продолжал участвовать в спортивной жизни армии: занимался массовым спортом среди офицеров, генералов и их семей. В соответствие с приказом министра обороны футбольная команда ЦДСА была включена в соревнования тогдашнего высшего эшелона – класса «А».

1 января 1960

Армейский спортивный клуб обретает название ЦСКА

Центральный спортивный клуб Министерства обороны был переименован в Центральный Спортивный Клуб Армии

Несколько десятилетий армейцы выступали под разными эмблемами: ОППВ (Опытно-показательная площадка всеобуча), ЦДКА (Центральный Дом Красной армии), ЦДСА (после переименования Красной армии в Советскую), ЦСК МО.

За это время они установили всесоюзные и мировые рекорды – в тяжелой атлетике, стрельбе, плавании. Во время Великой Отечественной войны из лучших спортсменов страны формировались специальные отряды лыжников, снайперов и разведчиков. В 1952 году представители ЦДСА триумфально выступили на первой для сборной СССР Олимпиаде в Хельсинки.

Наконец, в 1960 году Центральный спортивный клуб Министерства обороны решением ведомства был переименован в Центральный Спортивный Клуб Армии (ЦСКА), успехам которого сейчас радуются сотни тысяч болельщиков.

24 ноября 1964

Совет ветеранов ЦСКА

История совета ветеранов ЦСКА началась 24 ноября 1964 года.

Совет ветеранов ЦСКА был создан 24 ноября 1964 года по инициативе Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота.

После создания Совета ветеранов ЦСКА было разработано Положение о Совете, утвержденное позже председателем спортивного комитета Министерства обороны генерал-лейтенантом Владимиром Ивановичем Филипповым.

На первом собрании обсуждался предварительный план работы. Большое внимание было уделено организационной, учебно-методической, воспитательной и физкультурно-оздоровительной работе.

В состав первого президиума вошли семь человек: Павел Васильевич Халкиопов, Михаил Михайлович Сомов, Владимир Александрович Маныкин, Николай Максимович Васильев, Константин Георгиевич Азаров, Николай Владимирович Никифоров и Алексей Петрович Кувшинников.

Первым председателем Совета был избран Халкиопов Павел Васильевич – заслуженный мастер спорта СССР по футболу, игрок команды ОППВ 1920 – 1940-х годов, участник Великой Отечественной войны. Ответственным секретарем стал А.П. Кувшинников.

Через год после создания Совета ветеранов состоялось отчетно-выборное собрание ветеранов спорта ЦСКА. Были определены главные задачи Совета: пропаганда достижений армейского спорта и славных традиций ЦСКА, привлечение ветеранов спорта к проведению соревнований в детских спортивных школах, в клубных командах ЦСКА, в центральных и главных управлениях Министерства обороны, а также первенств Вооружeнных сил.

Деятельность Совета ветерана получила высокую оценку у руководства Вооруженных сил СССР, и в марте, 1976 вышел приказ министра обороны СССР № 65 об учреждении нагрудного значка «Ветеран спорта ЦСКА». Положение о нагрудном значке действует и до сих пор. Знак предназначается для награждения спортсменов, тренеров, работников физической культуры и спорта из числа военнослужащих – ветеранов ЦСКА за многолетнюю работу, высокие спортивные достижения и общественную деятельность в развитие армейского спорта.

27 декабря 1992 года на общем собрании членов Совета ветеранов утвержден первый вариант Устава. Он был одобрен членами президиума и подписан начальником ЦСКА Станиславом Мечиславовичем Лаговским. Он действует до настоящего времени. Только в 2004 году в Устав были внесены существенные изменения и дополнения с юридической правкой.

На данный момент движение ветеранов ЦСКА объединяет более 500 спортсменов прошлых лет, среди них честь и гордость армейского спорта:

ГАЛЬПЕРИНЫ Райса и Сергей – заслуженные тренеры России по прыжкам в воду. Подготовили олимпийских чемпионов и призеров Гальперина Глеба, Колтунову Юлию, Измайлова Романа, Винтоняк Ольгу и других. В настоящее время тренер ЦСКА по прыжкам в воду.

ЖУК Алексей Владимирович – заслуженный мастер спорта России по гандболу, заслуженный тренер России. Серебряный призeр летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. В настоящее время старший тренер-начальник спортивной команды тенниса ЦСКА

КРОВОПУСКОВ Виктор Алексеевич – заслуженный мастер спорта по фехтованию, четырeхкратный чемпион Олимпийских игр в фехтовании на саблях.

ЛЕБЗЯК Александр Борисович – заслуженный мастер спорта России по боксу, обладатель «Большого шлема» любительского бокса (олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы). В настоящее время главный тренер сборной России по боксу.

ОТКАЛЕНКО Нина Григорьевна – заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, многократная рекордсменка мира, Европы и СССР в беге на 400, 800 метров и эстафетах. В настоящее время преподаватель СДЮШОР ЦСКА по лeгкой атлетике.

ПРОЗУМЕНЩИКОВА Галина Николаевна – заслуженный мастер спорта по плаванию. Первая в истории СССР олимпийская чемпионка по плаванию, серебряный и бронзовый призeр Олимпийских игр. Член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА.

РАКИТА Марк Семeнович – заслуженный мастер спорта по фехтованию, заслуженный тренер СССР. Двукратный олимпийский чемпион, серебряный призeр Олимпийских игр. Член президиума Совета ветеранов спорта ЦСКА.

РОДНИНА Ирина Константиновна – заслуженный мастер спорта по фигурному катанию, российский общественный и государственный деятель. Трeхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира. В настоящее время – комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками.

ТРЕТЬЯК Владислав Александрович – заслуженный мастер спорта по хоккею, тренер, государственный и политический деятель, полковник запаса ВС РФ. Трехкратный олимпийский чемпион, серебряный призер олимпийских игр. В настоящее время – президент Федерации хоккея России.

Председатели Совета ветеранов:

Павел Васильевич ХАЛКИОПОВ (1905-1968)

Заслуженный мастер спорта СССР по футболу, игрок команды ОППВ в 1920-1930 годов, участник Великой Отечественной войны

Михаил Михайлович СОМОВ (1903 – 1970)

Один из основоположников армейского спорта, начальник отдела Физической культуры и спорта Центрального дома советской Армии в 1952-1953 годах

Александр Григорьевич МАЗУР (1913 – 2005)

Заслуженный мастер спорта СССР, первый советский чемпион мира в тяжелом весе, всю жизнь выступавший за ЦСКА

Евгений Васильевич АЛЕКСЕЕВ (1915 – 1999)

Заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта по вольной борьбе, легкой атлетике, баскетболу, неоднократный чемпион СССР по баскетболу и волейболу, участник Великой Отечественной войны

Константин Петрович ЖАРОВ (1919 – 2003)

Кандидат педагогических наук, первый заместитель председателя Спорткомитета Минобороны СССР

Евгений Васильевич ЧЕРНЫШЕВ (Родился 22 февраля 1947 года)

Заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по гандболу 1976 года, серебряный призер Олимпиады, обладатель Кубка мира 1979 года, восьмикратный чемпион СССР

1 января 1970

ЦСКА. Победа любит героев

70-80е годы у большинства любителей спорта ассоциируются с блестящими победами советских спортсменов-армейцев.

К концу 60-х годов все виды Вооруженных Сил СССР включились в подготовку спортсменов к высшим достижениям в спорте. На всеармейских чемпионатах и спартакиадах шел постоянный отбор талантливой молодежи. Тренерской работой в родном клубе занялись прославленные спортсмены-армейцы, чьи имена знала вся страна. Результат не заставил себя ждать: представители ЦСКА неизменно входили в сборные страны по большинству олимпийских видов спорта.

За два десятилетия четырежды олимпийское золото завоевали саблисты Станислав Поздняков, Виктор Сидяк, Виктор Кровопусков, конькобежец Евгений Гришин и пловец Владимир Сльников. Трижды на спортивный олимпийский пьедестал поднимались хоккеисты Владислав Третьяк, Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Анатолий Фирсов и Андрей Хомутов, фигуристка Ирина Роднина и саблист Владимир Назлымов.

Попасть в ЦСКА стало престижно, ведь каждый понимал – это прямой путь в сборную, к вершинам спортивной карьеры.

16 июля 1980

Открытие Музея спортивной славы ЦСКА

Накануне главного спортивного праздника, старта Олимпийских игр в Москве 16 июля был открыт Музей спортивной славы ЦСКА.

Экспозиция музея начинается с Церемониального зала, в котором регулярно проходят торжественные церемонии: военную присягу принимают спортсмены-армейцы. На мраморных колоннах, установленных в зале, золотыми буквами выбиты фамилии всех спортсменов ЦСКА, которые выигрывали золотые медали на Олимпийских играх, начиная с 1952 года. Рядом с колоннами — два подлинных исторических факела. Один из них дал старт Играм XXII Олимпиады в Москве, второй зажег огонь Всемирных юношеских игр, проходивших в российской столице в 1998 году. Отдельная экспозиция в Церемониальном зале посвящена армейским спортсменам — участникам Великой Отечественной войны.

Кроме Церемониального зала в музее ЦСКА есть три зала-галереи — Красный, Синий и Зеленый.

В Красном зале представлены экспонаты, которые относятся к довоенному времени. Это лыжи, мячи, спортивная обувь, мячи и другие спортивные атрибуты 20-30-х годов минувшего века.

Синий зал рассказывает о звездах советского и российского хоккея.

В последнем, Зеленом зале музея можно увидеть макет комплекса армейских зданий и спортсооружений, построенных на Ленинградском проспекте. Здесь же находится информационный стенд, рассказывающий о победах спортсменов-армейцев, о подготовленных в ЦСКА мастерах спорта за все годы существования клуба.

29 апреля 1983

Аллея спортивной славы ЦСКА

Аллея спортивной славы ЦСКА была открыта 29 апреля 1983 года перед зданием офицерского клуба ЦСКА. Торжественное событие было приурочено к 60-летию образования армейского клуба.

Тогда было установлено 15 бюстов армейских легенд – героев Олимпиад, чемпионатов мира и Европы. Напротив каждого бюста были посажены ели, которые теперь спустя десятилетия, превратились в могучие деревья и хранят память тех дней. Позже Аллея ЦСКА «переехала» к зданию управления армейского клуба, где находится и сейчас. В бронзовой шеренге ЦСКА 34 бюста прославленных армейских спортсменов, тренеров и спортивных деятелей, таких как Всеволод Бобров, Виктор Кузькин, Вячеслав Лемешев, Константин Рева, Станислав Жук, Юрий Власов, Ирина Роднина, Виктор Капитонов, Владислав Третьяк, Юрий Седых, Анатолий Карпов, Анатолий Тарасов, Борис Михайлов, Александр Гомельский, Виктор Тихонов, Александр Рагулин, Вячеслав Фетисов, Владимир Сальников, Анатолий Рощин, Юрий Варданян, Владимир Куц, Валерий Харламов, Олег Белаковский, Александр Завьялов, Анатолий Богданов, Анатолий Маргиев, Юрий Чесноков, Евгений Гришин, Аркадий Воробьев, Нина Пономарева, Виктор Кровопусков, Владимир Кузин, Геннадий Вольнов, Сергей Белов.