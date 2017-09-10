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    Депортиво--Реал Сосьедад

    10 сентября 2017
    Победа Реал Сосьедад кеф 2.58

    Сделав анализ прошедших игр , можно уверенно сказать победит П2

    ТС 1-2 О-2

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