Блог «Great Show» вспоминает величайшего шотландского тренера всех времён, зажигавшего до времён больших денег.

«Мы должны играть так, будто больше не будет игр, будто завтра никогда не наступит». Джок Стейн.

Джок Стейн в начале пути

Величайший шотландский тренер всех времён. Это звание было присуждено газетой «Sunday Herald» в 2003 году.

Джок Стейн одним из первых понял важность болельщиков в футболе.

«Без болельщиков футбол ничего не стоит. А пойдут они на стадион только тогда, когда там будет происходить то, что им нравится».

Он является первым британским тренеров выигравшим Кубок европейских чемпионов.Почти всю свою жизнь он посвятил «Селтику», как игрок и как тренер. Тренировать шотландец начал в 38 лет. Его первым клубом на тренерском поприще стал «Данфермлин Атлетик». Началась его карьера , как нельзя удачней. В 1961 году Джок Стейн завоевал свой первый в тренерской карьере титул, он завоевал со скромным клубом кубок Шотландии.

Джок Стейн и «Селтик»

Когда я возглавил «Селтик», то потерял нескольких друзей. Но если это для них так принципиально – то что это за друзья такие были?

В 1965 году Стейн возглавил «Селтик». Этот союз продлился целых 13 счастливых лет и принёс клубу 25 титулов.В «Селтик» тренер пришёл, как мастер тактики и стратегии, но «Селтик» брал вверх над соперниками не только за счёт тактической выучки. Тренеру удалось создать в команде единый коллектив. В то время в Британском футболе отсутствовали легионеры, что конечно способствовало единению футболистов.

Кубок европейских чемпионов покорился Стейну на второй год его пребывания у руля «Селтика».В то время европейские клубы не относились к британским, как к сильным соперникам, в то же время для британских клубов первоочередной целью стоял внутренний чемпионат. Но тогда в клубе подобралась по-настоящему сильная команда. Большинство игроков постоянно вызывались в сборную и играли в ней ведущие роли.

Европейскую компанию шотландцы начали успешно , дважды уверенно обыграв «Цюрих» (2-0 и 3-0). Дольше был повержен французский чемпион «Нант». А вот в четвертьфинале чемпион Шотландии впервые столкнулся с трудностями и потерпел первое поражение. Югославской «Войводине» удалось обыграть дома «Селтик» с минимальным счётом. Но дома «кельты» уверенно победили 2-0. В полуфинале была обыграна пражская »Дукла».

Финал. Лиссабон. Великолепный «Интернационале» под предводительством Эленио Эрреры. Для шотландцев всё началось, как нельзя хуже, уже на 7-й минуте Сандро Маццола открыл счёт. «Интер» почти час безупречно держал оборону, пока на 62-й минуте защитник Томми Джемил не сравнял счёт, а на 85-й минуте Стив Чалмерс забил победный гол. После этого финала «Селтик» стали называть «Лиссабонскими львами», за их боевой дух и стремление к победе.

«Селтик» стал первым британским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов и поныне единственным шотландским коллективом, достигшим финального поединка главного клубного турнира Европы. Также «кельтам» удалось выйти в финал Кубка европейских чемпионов через три года, однако тогда они были биты в дополнительное время нидерландским «Фейноордом»

Джок Стейн и сэр Алекс Фергюсон

Они пересеклись ещё когда Ферги был игроком. В 1964 году Фергюсон играл за «Данфермлин Атлетик», которым руководит как раз-таки Стейн. В начале тренерской карьеры Джок Стейн был кем-то вроде наставника будущего транера «красных дьяволов». Именно Стейн посоветовал Ферги принять предложение шотландского «Ист Стерлингшир», несмотря на то, что ему было на тот момент всего 32 года.

Джок Стейн давал советы Фергюсону. Когда Фергюсону предложил контракт «Сент-Миррен», клуб находящийся ниже в турнирной таблице, но с большим потенциалом, Ферги обратился именно к Стейну за советом. Главный тренер «Селтика» посоветовал Фергюсону посидеть на верхних ярусах «Фирс Парка» (стадион «Ист Стерлингшира») и «Лав Стрит» (стадион «Сент-Миррена»), а после этого принимать решение. Когда шотландец находился на 50-тысячном «Лав Стрит», у него уже не оставалось сомнений.

Смерть

Джок Стейн умер на стадионе, во время футбольного матча против сборной Уэльса у него случился сердечный приступ. Он скончался 10 сентября 1985 года в возрасте 62 лет.