Почему армейцам нельзя сегодня проигрывать «Спартаку»???

Краткое изложение соображений по сегодняшней встрече ПФК ЦСКА со «Спартаком» со стороны болельщика красно-синих.

Да, сегодня состоится , как отметил Понтус Вернблум, «матч года», – так он охарактеризовал дерби армейцев со «Спартаком», и трудно с ним поспорить.

Сегодня состоится «дерби всея Руси», – как называют противостояние ЦСКА и «Спартака» многие любители футбола. И с этим тоже трудно не согласиться.

Встречаются два лидера, две команды, которые по итогам прошлого сезона разделили «золото» и «серебро», два принципиальнейших соперника, два непримиримых «врага»!!! Наверное, трудно найти в Премьер-лиги более принципиальных соперников! Тем интереснее будет сегодняшнее дерби!

С чем же ЦСКА подходит к сегодняшней игре? И почему красно-синим нельзя сегодня уступать???

Во-первых, армейцы сегодня играют дома, на своем поле, на своем родной стадионе, при многочисленной поддержки своих болельщиков! При таком антураже футболисты ЦСКА просто обязаны рвать «Спартак» и никак иначе!

Во-вторых, армейцы обязаны взять реванш за два обиднейших поражения от «Спартака» подряд! В прошлом сезоне армейцы проиграли все два матча, и сегодня они должны взять реванш!

В-третьих, в противостоянии этих команд в российских чемпионатах почти равенство, небольшой перевес в одну победу на стороне ЦСКА (20 побед красно-синих при 19 поражениях, 13 ничьих). И нам, армейцам, нельзя доставить спартаковцам возможность догнать и сравняться с нами! Это принципиально для любого болельщика клуба армии!

В-четвертых, сегодня будет не просто игра, а игра за «шесть» очков»! Скажем прямо, сегодня ЦСКА находится не на своем месте в турнирной таблице! Команда растеряла очень много очков... Последнее поражение от «Рубина» вообще должно послужить определенным толчком, ведь оно по своей сути было очень обидным, при полнейшем преимуществе ЦСКА и при двух обидных голах в ворота Ильи Помазуна. Нам некуда отступать! ЦСКА должен обыгрывать своих прямых конкурентов! И сегодня у армейцев есть хорошая возможность дать по носу красно-белым, поставив их на свое место!

И последнее, в-пятых, под сомнением участие в сегодняшней игре Игоря Акинфеева – лидера и капитана ЦСКА. Конечно же, мы ждем его на поле, это придаст уверенности команде. Но если вдруг Игорь не сможет сегодня играть, думаю, команде нужно собраться и поддержать молодого Илью Помазуна, которому, в свою очередь, нужно реабилитироваться перед командой и болельщиками за пропущенные голы от «Рубина», которые полностью на его совести! Сегодня прекрасная возможность! Главное, ее не упустить!!!

Верим в команду! Верим в победу ЦСКА!