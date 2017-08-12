Запись первая

а там как пойдет

Федун в 2003 году приобрел контрольный пакет акций российского футбольного клуба – ФК «Спартак» и с тех пор понеслось. Постоянная чехарда тренеров, Неустойчивая позиция в чемпионате ( от 2 до 10), непонятные уходы из команды, ещё более непонятные приобретения и многое другое.

Но вот совершенно неожиданно Спартак становится чемпионом в прошлом сезоне. Фанаты Спартака публика особая. Они любят всей душой и ненавидят также. При этом от любви до ненависти один матч. Выиграли суперкубок – Мы чемпионы. Ничья с «Динамо» и «Уфой» – да как так, позорный матч с «Зенитом» и вот Карреру уже надо гнать.. Победа над Арсеналом и «мы снова боремся за чемпионство «



А виноват тут совсем не Каррера или любой другой тренер. Вопрос в том что команда не хочет играть. Потому что видит ситуацию на сегодняшний день с Глушаковым. До этого было то же самое только с другими футболистами. Как только кто-то из футболистов начинает играть на свой уровень он требует повышения зп, но Федун не был бы Федун если бы шел на поводу у этих игроков и говорит прямым текстом, двери открыты и на каждую позицию желающих валом идите нафиг. Команда видит такое отношение к игрокам и не играет. Потому что играй они плохо им заплатят играй они хорошо им заплатят ровно столько же, но при этом если даже ты на себе будешь тянуть всю команду, Федуну на тебя пофиг, дверь открыта. так зачем упариваться и рисковать здоровьем? Отсюда мы и видим 5:1 и прочее. Те же грабли с 2003 года и никаких изменений.

И вот Федун собрался уходить... Посмотрим может будут изменения, Но я уже не надеюсь.