Где сейчас чемпионы Европы 2006(U17)?

Исторический успех в истории русского футбола. Блог «Great Show» вспоминает игроков той сборной и с грустью пишет о их настоящем.

Кто-то из них уже завершил карьеру, кто-то свободный агент, кто-то играет в низших дивизионах,кто-то в любительских клубах, и лишь некоторые играют в «Премьер-лиге».

Начнём с тех, кто играет в высшем дивизионе. Их всего 2. Александр Сапета полузащитник московского «Динамо» и Игорь Горбатенко также полузащитник, но выступает в тульском «Арсенале».

Горбатенко за 10 лет карьеры, к слову, сменил 8 клубов. Чаще всего его отправляли в аренду. Среди них «Крылья Советов-СОК«, »Спартак» (Москва), »Урал«, «Динамо» (Брянск), »Шинник«, «Крылья Советов«, потом наконец в сезоне 15/16 он на правах в аренды перешёл в Тулу. Возможно Игорь наконец нашёл свою команду. Хочется в это верить.

Александр , же, Сапета по клубам ходил по реже и со статистикой у него по лучше. Начинал карьеру в «Сатурне», потом было «Динамо», где он не очень прижился, хоть и провёл больше полусотни матчей за 3 года. А вот в «Урале» он стал настоящим лидером команды! Там он играл так удачно, что даже пошли разговоре о приглашении в сборную. Не получилось... В июне прошлого года он вернулся в «Динамо».

А теперь о тех, кто играет в низших дивизионах.

Сергей Морозов «Нефтехимик» , Артём Самсонов «Энергомаш», Евгений Коротаев «Динамо» Киров, Семён Фомин «Луч-Энергия», Евгений Помазан «Балтика», Дмитрий Рыжов «Арарат», Денис Щербак «Муром».

Всех этих игроков можно объединить под заголовком «кто все эти люди?!». Единственное знакомое имя – это Евгений Помазан, который защищал ворота «Кубани», «Анжи», «Урала» и т.д. Даже 1 матч за ЦСКА провёл!

Согласитесь, они были достойны лучшей участи.

А теперь те, кто сейчас без клуба или вообще закончил карьеру.

Роман Савенков (завершил карьеру). Единственный професиональный клуб в карьере чемпиона Европы – это «Академия» (Димитровград). Потом в 20 лет он стал игроком любительского клуба «Столица-2» (Москва). Последним клубом в его карьере и всего 3 по счёту стал любительский «Строитель» (Пенза). После этого в 23 года Роман Савенков завершил карьеру.

Антон Власов (свободный агент). Последний клуб в карьере защитника – это «СКВО«. 5 лет карьеры он числился в «ЦСКА».

Вадим Гаглоев (свободный агент), между прочим капитан той сборной. С 2015 года, воспитанник «ЦСКА» свободный агент.

Александр Прудников (свободный агент). Он должен был стать отличным форвардом и играть в сборной до сих пор! Но его карьера получилась скомканной. За 10 лет он побывал в 12(!!!) клубах! Возможно из-за того, что он так часто менял клубы, Прудников так нигде и не заиграл.

Ян Бобровский (завершил карьеру). За всю свою профессиональную карьеру он провёл всего 21 матч. 11 в «Жальгирисе», 10 в «Академии». Завершил карьеру в любительском «Невском фронте».

Павел Мочалин и Роман Амирханов официально карьеру не завершали, но уже больше года сидят без клуба.

Амир Кашиев играет в любительском «Кахуне» уже 2 года. Является воспитанником «ЦСКА».

Александр Маренич также свободный агент. Последний его клуб «Майкоп».

На том турнире против наших парней выступали Тони Кроос, Серхио Асенхо, Сесар Аспиликуэта, Боян Кркич, Миралем Пьянич, Тоби Алдервейрелд, Аксель Витсель, братья Бендеры и другие. И в этой компании наши были лучшими...

Обидно, что их карьеры сложились таким образом.

«Потерянное» поколение.