Мбаппе, Доннарумма и компания. Десятка самых дорогих игроков до 18 лет.

Они ещё дети, но за них уже борются топ-клубы.

10. Маланг Сарр, 18 лет. Центральный защитник. «Ницца». 4 млн.евро.

Маланг Сарр провёл на взрослом уровне всего сезон, но уже имеет твёрдое место в стартовом составе и зарекомендовал себя, как умного и надёжного защитника. Для Маланга «Ницца» родной клуб и город.

9. Рис Оксфорд, 18 лет. Центральный защитник. «Боруссия Менхенгладбах». 5 млн.евро.

Рис Оксфорд воспитанник «Тоттенхэма». Но уже в 13(!) лет произошёл его первый трансфер. «Вест Хэм» приобрёл талантливого центр бека за неизвестную «Трансфермаркету» сумму. Во взрослой команде Рис провёл полгода и отправился в аренду в «Рединг», где провёл всего 5 матчей. Однако в новом сезоне он опять отправился в аренду. На этот раз в Германию и за солидные деньги – 5 млн.евро.

8. Маттейс Де Лигт, 17 лет. Центральный защитник.»Аякс». 5 млн. евро.

Ещё один центр бек в списке, хоть эта позиция и являетсся возрастной. Маттейс Де Лигт уже уже провёл 2 матча за взрослую сборную Нидерландов. В прошлом сезоне провёл во всех турнирах 45 матчей. Неплохо для юнца, да? И это был его первый сезон во взрослом футболе!

7. Александр Исак, 17 лет. Центральный нападающий. »Боруссия Дортмунд». 6 млн.евро.

Трансфер Александа Исака, проведшего в большом футболе всего год, стоил »Боруссии» 8.6 млн. евро. Его технический спонсор одна из самых успешных спортивных фирм «Adidas«. Но при всём этом Исак весь прошлый сезон на скамейке запасных, 7 матчей и 2 гола... Этому парню явно нужна практика, чтобы не угробить талант.

6. Дайо Упамекано, 18 лет. Центральный защитник. «РБ Лейпциг». 7.5 млн. евро.

А вот и игрок, которого вы не ожидали увидеть в списке ( не удивлюсь если вы о нём вообще не знали). Но при этом по информации некоторых СМИ Дайо Упамекано интересовалась сама «Барселона». В «РБ Лейпциг» он попал этой зимой по хорошо известному маршруту многих его партнёров по команде. Из австрийского «РБ» в немецкий «РБ». За пол сезона в Германии он провёл 12 матчей.

5. Кай Хаверц, 18 лет. Атакающий полузащитник.»Байер 04». 8 млн.евро.

В прошлом сезоне 17-ти летний Кай Хаверц провёл за»Байер» 40 матчей, 3 из них в «Лиге Чемпионов». За год его трансферная стоимость выросла с 1.5 млн.евро до 8 млн.евро. Очередной немецкий талант рискует вырасти в одного из сильнейших полузащитников мира.

4. Альбан Ляфон, 18 лет. Вратарь. «Тулуза». 8 млн.евро.

Альбан Ляфон уже 2 сезона является основным вратарём «Тулузы». В общей сложности на взрослом уровне он провёл уже 62 матча и в 19 из них он ушёл с поля без пропущенных мячей.

3. Кристиан Пулишич, 18 лет. Правый вингер. «Боруссия Дортмунд». 18 млн.евро.

А вот и первый игрок в списке, чья цена превышает 10 млн.евро. Кристиан Пулишич во взрослой команде «Боруссии» всего полтора сезона, но уже провёл в «Бундеслиге» 38 матчей. А в этом сезоне он уже был игроком стартового состава, проведя 43 матча( 10 из них в «Лиге Чемпионов»). Похоже у американского соккера появился игрок мирового масштаба.

2. Джаналуиджи Доннарумма, 18 лет. Вратарь. «Милан». 25 млн.евро.

Джаналуиджи Доннарумма уже в сезоне 14/15 провёл 8 матчей в «Серии А», правда на скамейке запасных, но ведь ему было всего 15! В следующем сезоне 16-ти летний Доннарумма уже был основным! Если его прогресс не остановится, то у Буффона будет прекрасная замена.

1. Килиан Мбаппе, 18 лет. Центнральный нападающий. «Манако». 35 млн.евро.

Свой талант Килиан Мбаппе начал проявлять ещё в сезоне 14/15. Но полностью явил себя миру он в следующем сезоне. 44 матча, 26 голов и 14 голевых передач! И это в 18 лет! Дебют за сборную , и уже сам мадридский «Реал» готов выложить за него 100 млн. евро, а «Монако», чтобы отпугнуть покупателей выставляет цену в 190 млн. евро! Одним словом фантастический талант!