Футбольная «инфляция», или почему КР и Месси никогда не превзойдут Пеле и Марадону

Просто мысли о прошлом и настоящем.

Всегда было любопытно.

Раньше вот играли тяжелыми кожаными мячами, которые во влажную погоду набухали до нескольких килограммов. В простецких бутсах. На неровных полях. Не получали миллионы. Добирались на матчи, как обычные люди. «Раньше» – сложно сказать, когда именно. Футбол резко скурвился, как моя тёща говорит, в конце 90-х-начале 2000-х, пусть это и будет отсечкой.

А что сейчас? Высокотехнологичные мячи. Бутсы. Форма. Поля. Тренировочные залы с оборудованием чуть ли не как для космонавтов. Футболистов лелеют и вылизывают, как никого на свете... Короли в сказках так не живут.

А вот если, к примеру, взять современных неженок и засунуть годы хотя бы в 70-е или 80-е, не говоря о более ранних, показали бы они свои 50 голов за сезон? Смогли бы играть за НЕбольшие деньги НЕтехнологичными мячами в НЕтехнологичных бутсах на НЕтехнологичных полях без всяких систем автоматического дренажа, тренируясь в обычных залах? Что-то подсказывает, что и близко нет...

Это всё очень условно. Каждой эпохе – свои одинаковые условия и свои герои. Но что раньше было как-то справедливее и романтичнее, а заслуги былых ценнее и доставались куда тяжелее – это факт. Иными словами, это некая футбольная «инфляция». Именно поэтому современным неженкам никогда не стать в один ряд с Пушкашем, Ди Стефано, Пеле, Платини, Г. Мюллером, Марадоной, Л.И. Яшиным... Во всяком случае – в моём сознании...