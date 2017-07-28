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    Футбольная «инфляция», или почему КР и Месси никогда не превзойдут Пеле и Марадону

    28 июля 2017
    Просто мысли о прошлом и настоящем.

    Всегда было любопытно.

    Раньше вот играли тяжелыми кожаными мячами, которые во влажную погоду набухали до нескольких килограммов. В простецких бутсах. На неровных полях. Не получали миллионы. Добирались на матчи, как обычные люди. «Раньше» – сложно сказать, когда именно. Футбол резко скурвился, как моя тёща говорит, в конце 90-х-начале 2000-х, пусть это и будет отсечкой.

    А что сейчас? Высокотехнологичные мячи. Бутсы. Форма. Поля. Тренировочные залы с оборудованием чуть ли не как для космонавтов. Футболистов лелеют и вылизывают, как никого на свете... Короли в сказках так не живут.

    А вот если, к примеру, взять современных неженок и засунуть годы хотя бы в 70-е или 80-е, не говоря о более ранних, показали бы они свои 50 голов за сезон? Смогли бы играть за НЕбольшие деньги НЕтехнологичными мячами в НЕтехнологичных бутсах на НЕтехнологичных полях без всяких систем автоматического дренажа, тренируясь в обычных залах? Что-то подсказывает, что и близко нет...

    Это всё очень условно. Каждой эпохе – свои одинаковые условия и свои герои. Но что раньше было как-то справедливее и романтичнее, а заслуги былых ценнее и доставались куда тяжелее – это факт. Иными словами, это некая футбольная «инфляция». Именно поэтому современным неженкам никогда не стать в один ряд с Пушкашем, Ди Стефано, Пеле, Платини, Г. Мюллером, Марадоной, Л.И. Яшиным... Во всяком случае – в моём сознании...

    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      v1nn1k 29 июля 2017, 01:01

      Месси с Роналду забили больше 500 голов, учавствуя в самых престижных турнирах как Лига Чемпионов и Ла Лига.

      До Пеле, с его 1000 голов на любительском уровне, далековато конечно...

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > v1nn1k 31 июля 2017, 07:33

      Спасибо за коммент!
      Да тут речь не об уровне турнира (Пеле не играл в Европе к тому же), а об условиях. Что высокий уровень игроков современности обусловлен во многом тепличными условиями и технологичностью, а не сугубо личностными качествами и работоспособностью...

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      Рейтинг: +15

      v1nn1k > Danish Dynamite 31 июля 2017, 09:04

      Забавно)
      То есть ты считаешь, что Роналду не имеет таких качеств как целеустремленность, амбициозность и профессионализм?
      Зачем он по-твоему так серьезно относится к восстановлению?
      Ничего личного, но просто напрягает, когда говорят о "великом прошлом". При этом забывая, что перед ними великое настоящее. :)

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > v1nn1k 31 июля 2017, 09:17

      Никто не отрицает наличие качеств у КР, Месси и не оспаривает величие настоящего.

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