Краснодар-Лонгбю (Легкая прогулка или сложный подъем?)

В четверг, 27 июля, «Краснодар» на своем поле примет «Люнгбю» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 20:00 по московскому времени.

Стоит сказать, что «быки» уже приучили своих болельщиков к еврокубкам, где они будут играть четвертый год подряд. В предыдущем розыгрыше Лиги Европы они выступили успешно, дойдя до 1/8 финала, проиграв «Сельте» (0:2 и 1:2).

Этим летом подопечные Игоря Шалимова провели два официальных матча в РФПЛ, в которых обыграли «Рубин» (2:1) и «Тосно» (2:0).

Отметим также некоторые кадровые проблемы команды. После травм восстанавливаются Федор Смолов, Станислав Крицюк и Торнике Окриашвили. Совсем недавно повреждения получили Рикардо Лаборде и Вячеслав Подберезкин, а Павел Мамаев не играл из-за температуры.

Однако лично я не сомневаюсь в уверенной победе Быков и вот почему:

«Люнгбю» оказался в Лиге Европы благодаря успешной игре в чемпионате Дании, где команда заняла третье место, проиграв только «Копенгагену» и «Брондбю».

Подопечные Давида Нильсена удивили многих, ведь смогли опередить «Митьюлланд» и «Норшелланн», у которых было больше шансов попасть в тройку.

В новом сезоне национального чемпионата «Люнгбю» тоже провел два матча. Сначала он у себя дома обыграл «Силькеборг» (2:1), а затем на выезде потерпел крупное поражение от «Хорсенса» (1:4).

Возможно, последняя неудача связана с тем, что «викинги» не жалеют сил на Лигу Европы, в которой они уже прошли два раунда отбора, поочередно выбив валлийский «Бангор Сити» (1:0 и 3:0) и братиславский «Слован» (1:0 и 2:1).

В составе «Люнгбю» всего три легионера – игрок сборной Исландии Халлгримур Йонассон, нигериец Ким Оджо и норвежец Кристофер Ларссен.

Согласитесь Бангор сити из Уэльса и Слован далеко не самые серьезные оппоненты, к тому же наблюдая игру со Слованом (в особенности вторую) могу сказать что в обороне имеются просто огромные дыры. Ну а если брать последнюю игру датчан в чемпионате, то все сомнения о победителе матча Краснодар-Лонгбю просто улетучатся. Хорсенс забивал ну просто детские мячи в ворота Лонгбю. Оборона просто стояла и смотрела как забивался первый и третий мячи Хорсенс. Да был ливень, да были два матча в Лиге Европы, однако так играть было нельзя.

Вывод

Краснодар просто обязан разносить соперника ниже классом просто в любом состоянии. Уровень атаки даже запасных игроков Краснодара очень высок и на мой взгляд позволит им одержать уверенную победу дома, чтобы чувствовать себя спокойно в Дании в ответной встрече.

Спасибо за внимание подписывайтесь и ставьте плюсы.