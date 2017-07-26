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    Кг / Ам Все блоги -

    Чумовая реклама кровати

    26 июля 2017
    Фоткал это прошлой осенью, но сейчас наткнулся, и захотелось повесить сюда)) КР бы заценил однозначно. Магнитогорск, «Джаз-молл», 1 этаж. Осень 2016 г.

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