ЦСКА-АЕК (расклады, разбор соперника и немного рассуждения)

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Здравствуйте друзья. Перед вами первая запись блога Евроболл. Прошу Вашей поддержки и оценок.

В записи я решил порассуждать на тему матча квалификационного раунда лиги чемпионов в котором нашим армейцам противостоят Греческие футболисты из клуба АЕК.

Начать я решил собственно говоря с плюсов и преимуществах ЦСКА в этом матче. Во первых сезон в России уже начался, а потому ЦСКА ,по идее, должен быть более готов физически и ментально. Аек играет лишь товарки уровень которых не дотягивает до уровня встречи которая им предстоит. Во вторых Гончаренко наверняка захочет решить все по ходу первого матча, а потому в Греции мы наверняка увидим тот Цска, который атакует, прессингует и часто бьет по воротам.(другими словами не тот цска который мы видели в предыдущей встрече). Ну и на конец по моему личному мнению общий уровень игроков Цска гораздо выше греческих футболистов. ЦСКА в отличии от соперника регулярно играет в групповой стадии лиги чемпионов, а потому имеет куда больший опыт.

Ну и наконец перейдём к главному, а именно к разбору соперника армейцев.

Испанский тренер АЕК Маноло Хименес, как и многие испанцы, делает серьёзную ставку на контроль мяча. Афиняне – четвёртая команда Суперлиги по владению (55%), однако с приходом Хименеса на тренерский пост АЕК сильно прибавил в контроле мяча, а в майском матче плей-офф с ПАОК даже доводил владение до 65%. ЦСКА умеет играть без мяча поэтому думаю это не сильно поможет грекам. ЦСКА стоит быть аккуратным со стандартами греков. У Маноло Хименеса есть Петрос Манталос, а у него достаточно оригинальных идей с розыгрышами.АЕК забил 13 мячей со стандартов, причём три – следствие игры вторым темпом, на подборе после выноса. Выигрывая бесхозный матч, афиняне стремятся доводить его до игрока, делавшего первую подачу. Так снабжали мячом и Варгаса и Манталоса.