ЦСКА-АЕК (расклады, разбор соперника и немного рассуждения)

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Здравствуйте друзья. Перед вами первая запись блога Евроболл. Прошу Вашей поддержки и оценок.
В записи я решил порассуждать на тему матча квалификационного раунда лиги чемпионов в котором нашим армейцам противостоят Греческие футболисты из клуба АЕК.
Начать я решил собственно говоря с плюсов и преимуществах ЦСКА в этом матче. Во первых сезон в России уже начался, а потому ЦСКА ,по идее, должен быть более готов физически и ментально. Аек играет лишь товарки уровень которых не дотягивает до уровня встречи которая им предстоит. Во вторых Гончаренко наверняка захочет решить все по ходу первого матча, а потому в Греции мы наверняка увидим тот Цска, который атакует, прессингует и часто бьет по воротам.(другими словами не тот цска который мы видели в предыдущей встрече). Ну и на конец по моему личному мнению общий уровень игроков Цска гораздо выше греческих футболистов. ЦСКА в отличии от соперника регулярно играет в групповой стадии лиги чемпионов, а потому имеет куда больший опыт.
Ну и наконец перейдём к главному, а именно к разбору соперника армейцев.
Испанский тренер АЕК Маноло Хименес, как и многие испанцы, делает серьёзную ставку на контроль мяча. Афиняне – четвёртая команда Суперлиги по владению (55%), однако с приходом Хименеса на тренерский пост АЕК сильно прибавил в контроле мяча, а в майском матче плей-офф с ПАОК даже доводил владение до 65%. ЦСКА умеет играть без мяча поэтому думаю это не сильно поможет грекам. ЦСКА стоит быть аккуратным со стандартами греков. У Маноло Хименеса есть Петрос Манталос, а у него достаточно оригинальных идей с розыгрышами.АЕК забил 13 мячей со стандартов, причём три – следствие игры вторым темпом, на подборе после выноса. Выигрывая бесхозный матч, афиняне стремятся доводить его до игрока, делавшего первую подачу. Так снабжали мячом и Варгаса и Манталоса.
Центр поля – самая укомплектованная зона АЕК: под нападающим в схеме 4-2-3-1 располагается Петрос Манталос, главная звезда афинян, а ниже есть выбор между Симоэшем, Йоханссоном, Айдаревичем и молодым Галанопулосом. Каждый из них – хавбек формата box-to-box, умеющий и качественно играть в отборе, и начинать атаки.
Из всех греческих грандов АЕК больше всех любит начинать атаки длинными передачами – в среднем 50 за матч (у «Панатинаикоса» – 41, у «Олимпиакоса» – 42). Более того, Дмитрий Чигринский, защищающий цвета АЕК, – лучший защитник Суперлиги по точности длинных передач (69,01%). Его главный и любимый способ доставки мяча вперёд в греческой команде – дождаться, пока крайний защитник сделает забегание, и кинуть ему передачу на ход.
Вывод
Стилистически АЕК – довольно удобная команда для ЦСКА. Греки любят владеть мячом, но не всегда понимают, как довести его до штрафной. Активно бьют по чужим воротам, но теперь остались без нападающих, способных воплощать моменты в голы. Используют контрпрессинг, но получают проблемы из-за его недостаточной плотности. «Армейцы» лучше готовы тактически, что вкупе с качеством состава должно решить исход пары в пользу ЦСКА. Единственный фактор, способный изменить диспозицию пары – атмосфера афинского стадиона «Спирос Луис», греческое оголтелое боление и оголённый нерв. Греческие клубы, тем более набитые балканскими и южноамериканскими игроками, очень зависят от настроения, так что от фанатов будет зависеть чуть больше, чем в среднестатистическом матче РФПЛ или еврокубков.
(В статье использованы материалы разбора от Сергея Титова(чемпионат).)