Леандро Бонуччи (Интервью и рассуждения).

Первая запись поддержите.

Здравствуйте друзья. Это моя первая запись так что прошу Вашей поддержки.

Для первой записи я решил дать перевод интервью которое Леандро Бонуччи дал каналу Милан тв. и немного порассуждать о роли этого трансфера.

«Когда я думаю о «Милане», я вспоминаю его традиции, историю, славные победы. Команды не выигрывают семь Кубков чемпионов случайно. Это означает, что в команде есть традиции, менталитет победителей. Теперь это наша задача – вернуть «Милан» на место, которое он заслуживает».

«Я начал играть защитника в 16 лет, до этого я играл полузащитника оборонительного плана. Я даже провел несколько матчей в нападении, но позднее, когда я выступал за «Витербезе», в молодежной группе Беретти, Карло Перроне сказал мне, что если я хочу чего-то добиться, то должен стать центральным защитником. Поначалу я колебался, но я был капитаном команды и должен был слушать его. Оглядываясь назад, он оказался прав».

«Моим кумиром был Дель Пьеро, я всегда восхищался его игрой. Но еще я брал пример с Алессандро Несты, мастера игры в обороне и работы с мячом. Он был образцом для подражания. В «Милане» было много таких игроков: Мальдини, Барези, Кака, Шевченко. Было очень увлекательно посетить клубный музей и снова увидеть чемпионов, носивших майку «Милана».

«Лучший игрок мира? Криштиану Роналду. Он – лучший из тех, с кем мне доводилось сталкиваться. У него все качества чемпиона.

Лучший из тех, с кем я играл в команде? Пирло. Дайте ему мяч, и он отправит его в сетку. Я многому научился у Андреа».

Вот пожалуй самое важное из его интервью. Ну а теперь немного мнений о его переходе. Многие относятся к этому переходу как к одному из самых неожиданных и невероятных переходов межсезонья, однако лично я не вижу ничего особенно в переходе Леандро в стан Милана. И вот почему:

1) Он выиграл практически все на уровне Италии и нужен новый вызов.

2) Возраст. Да это не самое главное для защитника уровня и позиции Леандро(сейчас где то вздохнули с облегчением братья Березы и Игнаш), но Ювентус клуб который получив солидные деньги с трансфера возрастного игрока вполне может позволить себе хорошего защитника + пару приличных игроков, молодых игроков, в центр поля. А потому продажа отнюдь не глупая а возможно вполне перспективная.

3) Ну и наконец Милан наконец собрался в элиту и кому как не одному из лучших защитников последних пяти сезонов серии А повести их за собой. Бонуччи способен дать обороне нового, строящегося клуба стабильность которой так не хватало миланцам.

На этом пожалуй все что я хотел донести до вас в первой своей записке здесь