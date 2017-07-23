Мюнхенская перестройка

Увидев список покупок Мюнхенского гранда, многие болельщики, остальные клубы заранее списывают со счетов , отправляя заветную салатницу в Баварию ... Но так ли все просто ? Разберемся мы с вами в блоге «В поле зрения»

К новому сезону Бавария готовится очень плодотворно , серьезно усиливая и без того чемпионский состав... Но так ли непобедима окажется Баварская машина в Бундеслиге ? Клуб купил игроков на сумму около 100 миллионов евро. В команду вошли – молодой центральный защитник Никлас Зюле и опорник Себастьян Руди из Хоффенхайма, 22 летний центральный полузащитник из Лиона Корентен Толиссо, купив которого за 41.5 миллиона евро Бавария установила новый рекорд Бундеслиги, а так же Хамес Родригес пришедший из Реала в двухгодичную аренду с правом выкупа, должен стать «вишенкой» в этом баварском закупочном листе. Еще был выкуплен у Ювентуса , арендованный ранее Кингсли Коман , а у Вердера в свою очередь был куплен Серж Гнабри, но последнего отдали в аренду в Хоффенхайм, для дальнейшего развития игрока, а так же получения еврокубковой практики и видимо что бы не портить отношения с Хоффенхаймом и его главным тренером Юлианом Нагельсманном, которого по слухам Бавария всерьез рассматривает как потенциального сменщика Анчелотти в недалеком будущем.

Конечно трансферное окно еще не подошло к концу и есть некоторые позиции которые Бавария может укрепить . Так например у Левандовского так и не появилось качественного сменщика , отсутствие оного , как раз и была причина почему изначально на место Хамеса Родригеса в списке на первом месте стоял Алексис Санчес , который в Арсенале зажигал как на фланге , так и в центре нападения , но его требования по зарплате оказались несколько завышенными даже для такого богатого клуба как Бавария.

Переходя к потерям, мюнхенцы так пока и не купили никого на замену закончившему карьеру Филлипу Ламу , конечно предположительно на правый край защиты Анчелотти может поставить Киммиха, который хоть и играет правого защитника, но все же это его не родная позиция , так же новичок Руди играл одно время на этой позиции , ну и естественно Рафинья ... Но может ли кто то из них равноценно заменить легенду ? Задача это явно не из легких и трудности возникнут у любого потенциального новичка, ввиду не только сильной игры Лама, но и значимости его персоны для всего клуба ...

Кроме Лама команду этим летом покинул третий голкипер Том Штарке , уход которого не должен стать для команды проблемой, на данный момент третьим вратарем назначили своего молодого воспитанника – Кристиана Фрюхтля , которому на данный момент всего 17 ... Так же ушли защитники Мехди Бенатия и Хольгер Бадштубер , которые ранее были отданы в аренду, а теперь окончательно покинули Мюнхен. Из более важных потерь стоит отметить завершение карьеры Хаби Алонсо – которого по сути должен заменить Толиссо , но опять же фигура Хаби Алонсо , хоть и не столь значимая для немецкого гранда , но все же нельзя опускать его чемпионский опыт и тот пример , которым он был для более юных напарников по команде. Так же из Баварии ушел Дуглас Коста , который ранее замечательно играл у Гвардиолы , но с приходом Анчелотти, несколько затух и его уход уже не должен быть хоть сколько то значимой потерей ...

В новом сезоне команда сильно помолодела , пришли как достаточно молодые , так и опытные ребята , в свою очередь ушли игроки , некоторым из которых было за 30-ть , но все же хочется выделить одну зону которая уж сильно бросается в глаза. И это атакующие фланги команды ...

Если год назад, казалось, таким игрокам, как Рибери и Роббену уже нашли достойную замену на долгие годы в лицах Косты и Комана. Дуглас Коста показывал отличную игру у Гвардиолы , а Кингсли Коман пользовался доверием тренера , и раз за разом радовал своей игрой ... Но с приходом Анчелотти , оба провели свои сезоны хуже предыдущих. На важные матчи Анчелотти старался выпускать ветеранов в лице Роббена и Рибери, которые отплачивали за доверие тренеру – отличной игрой. Но проблема в том , что Рибери уже 34, а Роббену 33 года ... В прошлом сезоне очень много матчей из-за травм пропустил Франк Рибери , Роббен же и так постоянный клиент лазарета. Вполне реально что возраст уже может о себе дать знать ... Кроме этих двоих на фланге играет Коман , парень безусловно талантливый , но пока особо не пользующийся огромным доверием главного тренера. На место же Косты вроде как пришел - Хамес Родригес , но все же Родригес скорее центральный атакующий полузащитник , а на фланге выглядит хуже, там он подчистую проигрывал конкуренцию в Реале. Из этого выходит , что он больше может быть конкурентом для Томаса Мюллера , хотя тот по сути и так играет хорошо. Выходит либо Анчелотти так уверен в своем бывшем подопечном , что тот круто заиграет на фланге , либо у него есть еще какой то хитрый план на игру ...

Итоги

Пока трансферная компания дает больше вопросов, чем ответов. У команды однозначно один из сильнейших центров защиты в мире – пара Боатенг с Хуммельсом , которых подменять смогут почти без потери качества Мартинез и Зюле .... Но при этом что же будет с флангами защиты ? Тем более на данный момент и слухов по новым игрокам особо то и неслышно ... Центр поля опять же у команды силен и разнообразен , а на флангах потеря кого-то из пары Роббен-Рибери , может доставить серьезные проблемы , особенно если соперник будет не захудалый аутсайдер ... А так же руководство пока заверяет , что не нуждается в дублере для Левандовского ... Ну что Лева , желаем тебе крепкого здоровья ...