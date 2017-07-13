кто такой болельщик

кто это на самом деле

Вы когда-нибудь задумывались кто такой настоящий болельщик,фанат футбола?Нет?Тогда слушайте.

Ярый болельщик своего любимого клуба-это не тот кто болеет потому что это популярно,или он не хочет быть «белой вороной» или еще кем-то,не потому что его друзья болеют за эту команду,а может и не болеют кто их знает,это не тот кто после пары неудач,поражений просто бросает команду в самый тяжелый момент,и идет топить за другую команду.Нет.Настоящий болельщик-тот ,кто всегда с командой -независимо от результатов– и поддерживает ,пусть команда вылетела в низший дивизион,или на грани банкротства ,тот человек,который готов принести себя в жертву ,ради победы,тот ,кто как псих радуется голам(щас прям себя описываю))) ),тот кто переживает с командой неудачи и радуется ее победам

пс:друзья болейте за любимую команду и никогда ее не предавайте.