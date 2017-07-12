7 причин, по которым Спартак возьмёт Суперкубок России

Блог «121» провёл тщательный анализ подготовки московских клубов к матчу за Суперкубок страны и пришёл к выводу, что его обладателе станет Московский Спартак. В этой статье мы приведём 7 железобетонных аргументов, подтверждающих наше мнение.

1. Хорошо наигранный состав

У Спартака довольно таки неплохо наигран основной костяк команды. Массимо Каррера за один сезон смог сделать из команды настоящую семью. Стартовый состав из игры в игру практически не меняется, хотя возможности для его ротации имеются – это и неплохие игроки резерва, и молодёжь, и Спартак-2. Несмотря на то, что из-за травмы на долгое время выбыл один из главных плеймейкеров Спартака Роман Зобнин, есть неплохие кандидаты на его позицию. Единственным новичком команды в это трансферное окно стал бывший защитник «Црвены Звезды» Петкович, который уже довольно быстро влился в коллектив братского клуба.

2. Высокая мотивация на игру

Массимо Каррера всего за год работы главным тренером (но какой год!) прославился как великолепный мотиватор. Наставляя своих подопечных перед игрой, он обращается к ним не иначе как «мои гладиаторы». Спартак готовится ко всем матчам не только долгими изнурительными тренировками (большие нагрузки в стиле работы Карреры), но и сточки зрения моралии психологии. Этим можно объяснить фантастические по накалу страстей победы над Амкаром, Оренбургом и ЦСКА. Спартаковцы хорошо взяли для себя урок на основе прошлых обидных ошибок и теперь ничуть не расслабляются вплоть до финального свистка. Иронично вспомнить последний матч Спартака до руководства Карреры – Спартак – АЕК. Думаю вы сами помните из-за чего и на какой минуте Спартак пропустил мяч, не позволивший пройти ему в следующую стадию Лиги Европы.

3. Статистические факты

Из 14 розыгрышей Суперкубка России в 11 случаях его обладателем становился клуб, ставший чемпионом страны. Как ни крути, команда-чемпион всегда считается сильнее обладателя кубка. В чемпионате страны всегда присутствует жёсткая конкуренция, встреч намного больше, нежели в кубке. К тому же, в чемпионате нет жеребьёвки игр – там приходится играть со всеми соперниками 2 круга, а в кубке всегда могут выпадать несильные соперники. Локомотив тому подтверждение. Химки, Крылья Советов, Тосно, Уфа и Урал – не самые звёздные соперники. Обращаясь к этому факту можно вспомнить, что в последние годы в кубке у Спартака дело дальше 1/8 не доходит и многие стали привыкать к проигрышу слабым соперникам, например, как в этом году, хабаровскому СКА. Но Спартак проигрывает всё реже, и делает серьёзную работу над ошибками после каждого поражения или обидного ничейного результата.

4. Преимущество в истории личных встреч

Что же касается истории личных противостояний, то и здесь перевес на стороне красно-белых. Из 58 очных встреч – 25 закончились победой Спартака, в 20 победу одержал Локомотив и ещё 13 матчей закончились с ничейным результатом. По голам преимущество также у спартаковцев – 89 на 68.

5. Жажда новых трофеев

Спартак играл в матчах за Суперкубок в 2004, 2006, 2007 годах, но во всех этих трёх играх он проиграл одной и той же команде – ЦСКА. Теперь, когда Спартак наконец-то стал чемпионом, ему под силу одерживать новые победы, прославляющие как клуб, так и всю стану. Для игроков Спартака этот матч будет своеобразной защитой титула. Они понимают, что им некуда отступать.

6. Слабости Локомотива

Если раньше нестабильностью своих результатов славился Спартак, то сейчас то же самое с полной уверенностью можно сказать о Локомотиве. Зачастую, в матчах Локомотив не пытается навязывать свою игру, а играет от ошибок соперника. Конечно же, у железнодорожников есть приличные игроки, такие как Миранчук, Гильерме, Игорь Денисов, Ари, но частые волнения и кризисы в клубе отрицательно сказываются на их игре. Трансферная политика Локомотива тоже оставляет желать лучшего. Клуб всё чаще прибегает к сделкам со свободными агентами.

7. Противостояние бывших одноклубников – Глушаков+Самедов vs Ари

Матч обещает быть жарким, и я уверен, что нас ждёт обилие голов и голевых моментов. Но страсти на поле будут кипеть не только между столичными клубами, но и между отдельными личностями, для которых матч с такой вывеской носит весомый психологический характер. Ари, ушедший из Спартака из-за конфликта с руководством, пообещал, что будет забивать в каждой игре против Спартака, и пока это обещание исправно соблюдает. Денис Глушаков, игравший за Локомотив несколько лет назад, ныне капитан красно-белых. Денис один из самых любимых фанатами игроков. Он настоящий капитан, способный в нужное время сплотить всю команду и повести её вперёд. Уникальным этот матч будет и для Александра Самедова, поигравшего за все московские клубы и вернувшегося в Спартак прямо из Локомотива. В минувшем сезоне он стал обладателем 2 трофеев за 2 разных клуба, сойдущихся в суперкубке лицом к лицу (его вклад в победу Локомотива в кубке также немаловажен). Александр пообещал принести Спартаку новый трофей. 14 июля мы увидим, сдержит ли он своё обещание.

Спартаковец?! Заходи к нам!