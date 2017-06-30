Что осталось от «Ростова» после ухода Бердыева?

О кардинальных изменениях в ростовском клубе

«Ростову» вместе с Курбаном Бердыевым удалось удачно выступить в Лиге Чемпионов, обыграв «Баварию» и заняв третье место в группе. Годом ранее ростовский клуб претендовал на чемпионство до последнего тура. «Ростов» Бердыева стал одной из самых сильных команд в России. Но этим летом Курбан Бекиевич покинул команду, забрав с собой половину состава.



Что осталось от бердыевского «Ростова»? В каком составе «Ростов» подходит к новому сезону РФПЛ?

Многие любители футбола уже успели забыть, но ещё совсем недавно «Ростов» бился в конце турнирной таблицы за право участия в Премьер-Лиге. Сейчас же ростовская команда, после ничьи с «Атлетико» и победой над «Баварией», вряд ли вернётся в конец таблицы, но и о еврокубках ей тоже стоит забыть.



Дело в том, что «Ростов» с Бердыевом и без него – совершенно разные вещи. Тоже самое можно сказать и о казанском «Рубине», который после ухода Курбана Бекиевича не может попасть в еврокубки, даже потратив круглую сумму на трансферы. Даже если бы в «Ростове» остались все его звезды в лице Полоза, Ерохина, Джанаева, то вряд ли стоило бы ждать от них удачного выступления в чемпионате.





Но в «Ростове» не осталось и звёзд. Уже неважно какую трансферную кампанию проведёт клуб, ведь команда будет уже новая. Не будет больше былой сыгранности, былой отдачи и былых «мужиков». «Ростову» предстоит начать новый путь, который в условиях нынешней конкуренции в чемпионате будет очень сложным.



Думаете сможет обновленный «Ростов» составлять конкуренцию московским клубам или соседу из Краснодара? Думаете сможет »Ростов» творить чудеса без чёток Бердыева? Останется ли «Ростов» костью в горле лидеров чемпионата или вернётся в борьбу за выживание?



Новый сезон осталось ждать совсем немного. Вот и посмотрим.



Фотографии взяты с официального сайта ФК «Ростов»:

fc-rostov.ru