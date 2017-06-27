Второе пришествие

Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. В реку может быть и нельзя, а вот в футбол – можно. Господин Фурсенко, вышедший сухим из первого захода, делает вторую попытку.

Он грациозен был, как Слон в посудной лавке,

А начал с «Кодекса» смешного для затравки,

Потом он осень растянул до декабря,

И многое чего ещё, лишь пользы для!

Но полностью раскрыть всю суть личины,

Смогли, найдя секретный пакт с Манчини.







Фурсенко, вообще-то двое, два брата. Один, Андрей, был реформатором образовательной системы, а Сергей – футбола.



Единожды попав в номенклатуру

Командовать способны вы везде

Один футбол погнал на «амбразуру»

Другой – все школы на ЕГЭ!



Данная запись относится к первому входу «в реку» Сергеем Фурсенко и опубликована была в 2011 году на другом ресурсе. Но не вернись он в футбол, в «Зенит», не напомни о себе, не стал бы я и вспоминать. А так ...





Фурсенко – Господа! В этот, не побоюсь этого слова, эпохальный период российского футбола, который мне выпала честь представлять, мы собрались, чтобы обсудить ряд вопросов.

Первое – Почтим минутой молчания, канувший в лету раменский «Сатурн»! (все встают)

Второе – Переход на систему «осень– весна» (все обречённо садятся)

Крик отчаяния с галёрки – Я против! Это произвол!!!

Фурсенко (раздражённо) – Вы уже не Толстых... э-э, вообщем, не перводивизионите! Вывести его с поля... э-э, из зала!

Упирающегося Толстых уносят из зала бригада арбитров во главе с Сухиной. Зал оживает под нестандартное продолжение заседания. С первых рядов послышалось дружное скандирование: «Красную карточку ему! Кра-сну-ю! Кра-сну-ю! Кра-сну-ю!» Это всем известные антисимиты и славянофилы Гиннер, Миллер и Федун – ярые приверженцы зимних забав.

Мутко – Май харт из спик...пть-фу! Это не демократично! Толстых – узник совести! Коля, я с тобой! Немного подумав, добавил про себя: «Мысленно...»

Фурсенко – Позвольте продолжить... (вглядывается в глубь зала) Ростовчане! Что за шум? Чемпионат ещё не наступил, а вы уже торговлю устроили!

ФК.»Ростов» – Та мы шо-ж! Нахавариваете вы на нас, Серхей Александрыч!

Тарханов потянулся к маркеру...

Фурсенко – Продолжаю.... Третье: Доклад г-жи Смородской : «Последнее слово в тактике современного футбола».

Бубнов и Ловчев – Ха-ха-ха-ха!!!

Фурсенко – Вы кто такие?

Бубнов и Ловчев – Мы харизматичные представители СМИ, а так же эксперты на спорт.бокс.ру и sovspor.ru!

Фурсенко – Хари...зматичные? То-то я вижу мне ваши хари... э-э, лица знакомы. Вот и рекламируйте свой бокс в другом месте!

Карпин – Бубнов и Ловчев? Не знаю, не слышал. Нам, вообще-то бразильцы нужны в полузащиту...

Смородская – Мне дадут наконец слово?!

Слуцкий (раскачиваясь) – Современная концепция тактики футбола, в её эволюционном развитии, подразумевает под собой принципы...

Смородская (перебивая) – Ты сейчас у меня договоришься! Был у нас в депо один такой умник, так язык его до Киева довёл!

Бубнов и Ловчев – Ха-ха-ха!

Колосков – Не ценят нынче заслуженных кадров, 18 лет – ишаку под хвост! Я ведь в РФС ещё при Леониде-бровеносце сидел, при Юрии-карающем, при Черненко-хворающем, при новом мЫшлении сиживал! А как я сидел при Борисе-пАнимаш !?

Бубнов и Ловчев – Ха-ха! При ВВП ты чуть конкретно не сел!!!

Мутко – Лец ми спик фром май харт ин инглиш!

Д.Адвокаат – Ду ю спик инглиш?

Мутко (радостно) – Ес,ес, РФС !

Дик Адвокаат (не менее радостно) – О, Ви есть один тут меня понимайт!

Представители «Анжи» и «Терека» в традиционных черкесках и с кинжалами, которые они при неожиданных поворотах сюжета заседания, то достают из ножен, то обратно прячут туда же. Эти ребята в сладостном предвкушении от дележа будущих бюджетных пирожков. А вот и у нового руководства «Алании» появилась возможность вернуться в стан сильнейших – усы Газзаева видны не только в президиуме....

Тарханов (в сторону кавказкого региона) – А я знаю что вы замыслили! И молчать опять не буду!(тут же начинает чертить в блокноте любимым маркером коррупционные схемы)

Колосков – Когда мы с Блаттером...

Фурсенко (перебивая) – Можешь не запускать свою заезженную пластинку! Плавали, знаем! Переходим к Третьему пункту: Мы чемпионы Мира 2018 года или нет?! Прошу голосовать. Кто -«за», кто– «против». Господину Сорокину переписать, кто против прогресса нашего футбола!

А в это время, высоко на небесах, СОЗДАТЕЛЬ укоризненно покачивая головой с нимбом и внимая на всю эту мышиную возню, вопрошал: «Что им ещё надо? Мало того, что я насытил эту землю нефтью, газом, лесом и водой – я им ещё и ЧМ-2018 подарил! Они-то наивно думают, что сами всё сделали. Святая простота! Одни только англицкие журналюги сколько сил у меня отняли – не передать! Такая многоходовая комбинация получилась! Всё, умываю руки, дальше сами...

Архангелы! Во сколько сегодня «Барселона» играет? Да и чуть не забыл – с «Золотым мячом» надо бы ещё порешать...



Орошая синтетику – не ждите всходов.