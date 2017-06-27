Второе пришествие

Он грациозен был, как Слон в посудной лавке,
А начал с «Кодекса» смешного для затравки,
Потом он осень растянул до декабря,
И многое чего ещё, лишь пользы для!
Но полностью раскрыть всю суть личины,
Смогли, найдя секретный пакт с Манчини.
Фурсенко, вообще-то двое, два брата. Один, Андрей, был реформатором образовательной системы, а Сергей – футбола.
Единожды попав в номенклатуру
Командовать способны вы везде
Один футбол погнал на «амбразуру»
Другой – все школы на ЕГЭ!
Данная запись относится к первому входу «в реку» Сергеем Фурсенко и опубликована была в 2011 году на другом ресурсе. Но не вернись он в футбол, в «Зенит», не напомни о себе, не стал бы я и вспоминать. А так ...
Фурсенко – Господа! В этот, не побоюсь этого слова, эпохальный период российского футбола, который мне выпала честь представлять, мы собрались, чтобы обсудить ряд вопросов.
Первое – Почтим минутой молчания, канувший в лету раменский «Сатурн»! (все встают)
Второе – Переход на систему «осень– весна» (все обречённо садятся)
Крик отчаяния с галёрки – Я против! Это произвол!!!
Фурсенко (раздражённо) – Вы уже не Толстых... э-э, вообщем, не перводивизионите! Вывести его с поля... э-э, из зала!
Упирающегося Толстых уносят из зала бригада арбитров во главе с Сухиной. Зал оживает под нестандартное продолжение заседания. С первых рядов послышалось дружное скандирование: «Красную карточку ему! Кра-сну-ю! Кра-сну-ю! Кра-сну-ю!» Это всем известные антисимиты и славянофилы Гиннер, Миллер и Федун – ярые приверженцы зимних забав.
Мутко – Май харт из спик...пть-фу! Это не демократично! Толстых – узник совести! Коля, я с тобой! Немного подумав, добавил про себя: «Мысленно...»
Фурсенко – Позвольте продолжить... (вглядывается в глубь зала) Ростовчане! Что за шум? Чемпионат ещё не наступил, а вы уже торговлю устроили!
ФК.»Ростов» – Та мы шо-ж! Нахавариваете вы на нас, Серхей Александрыч!
Тарханов потянулся к маркеру...
Фурсенко – Продолжаю.... Третье: Доклад г-жи Смородской : «Последнее слово в тактике современного футбола».
Бубнов и Ловчев – Ха-ха-ха-ха!!!
Фурсенко – Вы кто такие?
Бубнов и Ловчев – Мы харизматичные представители СМИ, а так же эксперты на спорт.бокс.ру и sovspor.ru!
Фурсенко – Хари...зматичные? То-то я вижу мне ваши хари... э-э, лица знакомы. Вот и рекламируйте свой бокс в другом месте!
Карпин – Бубнов и Ловчев? Не знаю, не слышал. Нам, вообще-то бразильцы нужны в полузащиту...
Смородская – Мне дадут наконец слово?!
Слуцкий (раскачиваясь) – Современная концепция тактики футбола, в её эволюционном развитии, подразумевает под собой принципы...
Смородская (перебивая) – Ты сейчас у меня договоришься! Был у нас в депо один такой умник, так язык его до Киева довёл!
Бубнов и Ловчев – Ха-ха-ха!
Колосков – Не ценят нынче заслуженных кадров, 18 лет – ишаку под хвост! Я ведь в РФС ещё при Леониде-бровеносце сидел, при Юрии-карающем, при Черненко-хворающем, при новом мЫшлении сиживал! А как я сидел при Борисе-пАнимаш !?
Бубнов и Ловчев – Ха-ха! При ВВП ты чуть конкретно не сел!!!
Мутко – Лец ми спик фром май харт ин инглиш!
Д.Адвокаат – Ду ю спик инглиш?
Мутко (радостно) – Ес,ес, РФС !
Дик Адвокаат (не менее радостно) – О, Ви есть один тут меня понимайт!
Представители «Анжи» и «Терека» в традиционных черкесках и с кинжалами, которые они при неожиданных поворотах сюжета заседания, то достают из ножен, то обратно прячут туда же. Эти ребята в сладостном предвкушении от дележа будущих бюджетных пирожков. А вот и у нового руководства «Алании» появилась возможность вернуться в стан сильнейших – усы Газзаева видны не только в президиуме....
Тарханов (в сторону кавказкого региона) – А я знаю что вы замыслили! И молчать опять не буду!(тут же начинает чертить в блокноте любимым маркером коррупционные схемы)
Колосков – Когда мы с Блаттером...
Фурсенко (перебивая) – Можешь не запускать свою заезженную пластинку! Плавали, знаем! Переходим к Третьему пункту: Мы чемпионы Мира 2018 года или нет?! Прошу голосовать. Кто -«за», кто– «против». Господину Сорокину переписать, кто против прогресса нашего футбола!
А в это время, высоко на небесах, СОЗДАТЕЛЬ укоризненно покачивая головой с нимбом и внимая на всю эту мышиную возню, вопрошал: «Что им ещё надо? Мало того, что я насытил эту землю нефтью, газом, лесом и водой – я им ещё и ЧМ-2018 подарил! Они-то наивно думают, что сами всё сделали. Святая простота! Одни только англицкие журналюги сколько сил у меня отняли – не передать! Такая многоходовая комбинация получилась! Всё, умываю руки, дальше сами...
Архангелы! Во сколько сегодня «Барселона» играет? Да и чуть не забыл – с «Золотым мячом» надо бы ещё порешать...
Орошая синтетику – не ждите всходов.