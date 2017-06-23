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    Спартак-трансферы?нет,не слышал

    23 июня 2017
    о трансферной компании ,точнее ее отсутствии

    Вот уже скоро конец июня,а трансферов как не было,так и нет.В чем же проблема?В отсутствии средств?Да,вроде нет,тем более у чемпиона страны с этим не должно быть проблем.А может в отсутствие грамотной селекции ? Я думаю все же второе.

    И тут ведь вопрос еще вот в чем.Во-первых, через 3 недели нам предстоит важнейшая игра за суперкубок с Локо,а у нас все тишина......некоторые говорят,мол,трансферы любят тишину,да?,а тогда какого **** Родионов и Гераскин вчера на матче делали?почему нельзя выстроить грамотную селекцию в клубе?почему нельзя нанять профи,которые будут просматривать молодых и перспективных ребят в чемпе бельгии,голландии,аргентины в конце концов,но нет.

    Во-вторых,начало сезона выдастся очень жарким. В первом туре динама,потом быки ,а в августе играть и с конями и с немытыми.Так,что я б на месте Арнольдыча задумался.

    Такие вот,в общем,мысли.....Прошу не судить строго))

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +43

      vayka 27 июня 2017, 11:12

      давай подпишусь

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > vayka 27 июня 2017, 16:40

      ок давай

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      Рейтинг: +43

      vayka 26 июня 2017, 18:42

      нам бы Зобнина подменить

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      Рейтинг: +43

      vayka 26 июня 2017, 09:23

      конечно будут, подождём

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > vayka 26 июня 2017, 16:46

      бомжи и дриусси и маноласа и еще кого там,а мы хyй кого взяли

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > vayka 26 июня 2017, 19:30

      подписывайся)

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      Рейтинг: +43

      vayka 24 июня 2017, 11:36

      Спартак шифруется

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда > vayka 24 июня 2017, 21:47

      думаешь ,что скоро все-таки будут трансферы?просто на фоне бомжиков и их маноласов и дриусси....
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