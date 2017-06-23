Спартак-трансферы?нет,не слышал

о трансферной компании ,точнее ее отсутствии

Вот уже скоро конец июня,а трансферов как не было,так и нет.В чем же проблема?В отсутствии средств?Да,вроде нет,тем более у чемпиона страны с этим не должно быть проблем.А может в отсутствие грамотной селекции ? Я думаю все же второе.

И тут ведь вопрос еще вот в чем.Во-первых, через 3 недели нам предстоит важнейшая игра за суперкубок с Локо,а у нас все тишина......некоторые говорят,мол,трансферы любят тишину,да?,а тогда какого **** Родионов и Гераскин вчера на матче делали?почему нельзя выстроить грамотную селекцию в клубе?почему нельзя нанять профи,которые будут просматривать молодых и перспективных ребят в чемпе бельгии,голландии,аргентины в конце концов,но нет.

Во-вторых,начало сезона выдастся очень жарким. В первом туре динама,потом быки ,а в августе играть и с конями и с немытыми.Так,что я б на месте Арнольдыча задумался.

Такие вот,в общем,мысли.....Прошу не судить строго))