Возможные трансферы Спартака этим летом

Рассмотрим шорт-лист наиболее вероятных приобретений Московского Спартака в летнее трансферное окно.

Спартак близок к покупке защитника сборной Швеции



Крайний защитник «Гетеборга» Эмиль Саломонссон может продолжить карьеру в России. Как сообщает Expressen, интерес к 28-летнему игроку проявляет «Спартак». Стоимость игрока около 1 миллиона евро.

По данным источника, клубы уже ведут переговоры по бывшему игроку «Хальмстада», который перешел в «Гетеборг» в 2011 году. Отметим, что в активе Саломонссона восемь матчей в составе сборной Швеции.

СЭ: Канунников подпишет 3-летний контракт со Спартаком



Футбольный клуб «Спартак» заинтересован в приобретении 25-летнего нападающего казанского «Рубина» и сборной России Максима Канунникова. Об этом ТАСС рассказал источник, знакомый с ситуацией.



«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина» Канунникова. Ожидается, что если клубы согласуют условия сделки, то игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле», – сказал источник.



Московский клуб активирует опцию выкупа в контракте игрока с казанцами. Канунников подпишет со «Спартаком» 3-летнее соглашение.



Сумма трансфера не уточняется. Срок контракта 25-летнего Канунникова с «Рубином» истекает через год.



В минувшем сезоне Канунников провел 23 матча в клубных турнирах и забил 7 мячей. В составе «Рубина» с 2014 года Канунников провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 мячей. В активе игрока 11 матчей за сборную России.

Спартак интересуется защитником Селтика Шимуновичем



«Спартак» заинтересован в защитнике «Селтика» Йозо Шимуновиче, сообщает Daily Mail. Вместе с московским клубом на игрока претендуют также клубы АПЛ «Ньюкасл Юнайтед», «Хаддерсфилд Таун» и «Бёрнли».



«Йозо никуда не торопится. Нам звонят клубы, демонстрируют свой интерес, но насколько я знаю, никаких предложений пока не сделано. Я уверен, Питер Лоуэлл (исполнительный директор „Селтика“. — Прим. „Чемпионата») сообщит нам, когда предложения поступят, а пока Йозо готовится к новому сезону в составе «Селтика», — сказал представитель Шимуновича Зоран Крнета.



В минувшем сезоне 22-летний защитник провёл 33 матча за «Селтик», в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года, его трансферная стоимость оценивается в € 3,5 млн.

Зенит и Спартак поспорят за Брозовича



Полузащитник миланского «Интера» и сборной Хорватии Марсело Брозович может продолжить карьеру в чемпионате России. Как утверждает источник fcinternews.it, 24-летним хавбеком интересуются «Зенит» и «Спартак».



В минувшем сезоне Серии A Брозович сыграл в 23 матчах, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что в услугах хорватского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Спартак запросил у Брюгге информацию по трансферу форварда Искьердо



Нападающий «Брюгге» Хосе Искьердо может продолжить карьеру в России. «Спартак» запросил у бельгийского клуба информацию по трансферу 24-летнего футболиста, утверждает France football.



По данным источника, также заинтересованность в переходе колумбийского футболиста выражают «Милан», «Марсель» и несколько других клубов.



Действующий контракт форварда с «Брюгге» рассчитан до июня 2019 года, бельгийский клуб хочет выручить от продажи игрока около € 15 млн.

Спартак проявлял интерес к Караваеву



Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев имел вариант продолжения карьеры в России. Как отметил агент Алексей Сафонов, к 22-летнему футболисту проявлял интерес «Спартак».



«У Караваева действующий контракт со «Спартой», поэтому подготовку к сезону он может начать с этой командой. Будет какое-то предложение – будем рассматривать. Предложения есть, но не те, которые бы устроили и его самого, и клуб «Спарту».



Вернуться в Россию? Это возможно, не могу исключать. Обратился «Спартак», но предложение было поверхностным, без всякой конкретики», – приводит слова агента «Спорт день за днем».

Эменике близок к возвращению в Спартак



Нападающий «Фенербахче» Эммануэл Эменике в скором времени может вернуться в «Спартак», сообщает Milliyet. Красно-белые сейчас ведут переговоры с игроком. Стамбульский клуб не против трансфера, так как «канарейкам» нужно разгрузить зарплатную ведомость.



Напомним, нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год. В прошедшем сезоне 30-летний нападающий провел 25 матчей за «Фенербахче», в которых забил пять мячей.

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